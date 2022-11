Nintendo Switch: Neue Firmware ist live und bringt mehr als Stabilitäts-Verbesserungen

Nintendo Switch-Nutzer*innen können auf ihrer Konsole heute das neueste Firmware-Update herunterladen. Und wer gern ein möglichst stabiles System haben will, sollte den Patch mit der Versionsnummer 15.0.1 auch unbedingt installieren. Denn wie gewohnt stecken auch in diesem Update wieder die altbekannten Stabilitäts-Verbesserungen. Aber das ist noch nicht alles, der aktuelle Firmware-Patch bringt auch zwei Bugfixes für technische Probleme, die so behoben werden.

Nintendo schraubt weiterhin an Verbesserungen für die Nintendo Switch. Wer eine Switch Lite, eine Switch OLED oder eine normale Nintendo Switch besitzt, sollte jetzt das Update herunterladen. Das dauert nicht lange, ihr müsst danach allerdings die Konsole neustarten.

Wie gewohnt passiert nicht allzu viel bei solchen Firmware-Updates. Aber dieses Mal gibt es zumindest doch zwei Besonderheiten, die über die Stabilitäts-Verbesserungen hinausgehen. Es handelt sich dabei um die Folgenden:

Fehlercode 2181-1000 kam bisher zum Tragen, wenn ihr versucht habt, DLC auf einer anderen als eurer Haupt-Konsole zu spielen. Dieses Problem sollte jetzt behoben sein.

Screenshots funktionieren: Ab und zu kam es bei bestimmten Szenen in manchen Spielen dazu, dass ihr keine Screenshots aufnehmen konntet. Das wurde ebenfalls gefixt.

Generelle Stabilitätsverbesserungen gibt es aber natürlich auch noch.

Die Patch Notes im englischsprachigen Original findet ihr hier:

Resolved an issue causing Error Code: 2181-1000 to appear when playing DLC from a console other than your primary console.

Resolved an issue preventing screenshots during specific in-game scenes for some games.

General system stability improvements to enhance the user's experience.

