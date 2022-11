Wer Nintendo Switch-Spiele gern in physischer Form kauft, kennt das Phänomen: Beim ersten Öffnen kann sich Ernüchterung einstellen, weil sich in dieser doch recht großen Verpackung nur eine kleine Speicher-Cartridge befindet. Das heißt, dass ihr ziemlich viel Platz im Regal verschenkt, wenn ihr viele Switch-Spiele habt – vorausgesetzt, ihr kauft sie nicht digital in Nintendos eShop. Aber ein kreativer Switch-Fan hat sich selbst mit einer genialen Lösung beholfen, die auch noch extrem cool aussieht.

Diese Hüllen für Switch-Cartridges sehen aus wie Game Boy-Spiele

Darum geht's: Nintendo Switch-Spiele kommen in ihrer physischen Version auf kleinen Speicherkarten daher. Die sind deutlich kleiner als Game Boy-Module, haben aber eine ziemlich große Verpackung, die nicht besonders hübsch ist. Ein Redditor schafft Abhilfe.

Game Boy-Spiele dienen hier als die Vorlage für eine geniale Aufbewahrungsmöglichkeit. Wenn ihr eure Switch-Titel zum Beispiel gerne mitnehmen möchtet, aber dafür keine gute Lösung habt, könnte das hier für unterwegs genau das Richtige sein.

Dem Reddit-User CyclingOctopuses ist nämlich aufgefallen, dass die klassischen Game Boy-Spiele früher sehr viel größer waren, als es jetzt die Switch-Speicherkarten sind. Von denen passen ziemlich genau drei Stück in ein altes Game Boy-Modul. Warum das also nicht wörtlich nehmen?

Mit dem 3D-Drucker lassen sich so auf einfache Art und Weise Hüllen für Nintendo Switch-Cartridges erstellen, die wie Game Boy-Spiele aussehen. Insgesamt lassen sich drei Karten dort einfügen und das Ganze kann auf- und zugeschoben werden. So sieht das dann aus:

Wer das auch haben will, kann sich einfach hier den Reddit-Post ansehen oder direkt hier die Dateien herunterladen und eine Anleitung durchlesen. Eine Hülle mit dem 3D-Drucker auszudrucken, soll gerade einmal eineinhalb Stunden dauern und dann müsst ihr nur noch einen passenden Sticker vorne drauf kleben, fertig!

Falls ihr aber stattdessen noch jede Menge Game Boy-Spiele habt und die besser verstauen wollt:

5 0 Mehr zum Thema Die vielleicht beste Methode, eure alten Game Boy-Spiele aufzubewahren

Diese beiden kreativen Fan-Herangehensweisen sind aber natürlich alles andere als offiziell. Wenn ihr nicht so viel für DIY-Lösungen übrig habt und lieber professionell hergestellte Accessoires haben wollt, findet ihr hier unsere große GamePro-Übersicht mit dem besten Zubehör für die Nintendo Switch.

Wie gefällt euch die Idee, Switch-Cartridges in Game Boy-Spielen aufzubewahren? Druckt ihr euch ein paar Hüllen?