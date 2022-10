Neue Spiele der Woche bringen Koop-Meisterwerk auf die Nintendo Switch

Welche Konsolenspiele erscheinen in der Woche vom 31. Oktober bis zum 06. November und welche davon sollte ich näher im Blick behalten? Genau diese Frage wollen wir euch zu Beginn jeder Woche beantworten. Wie gewohnt starten wir mit den Highlights, weiter unten findet ihr dann eine Liste mit den wichtigsten Neuerscheinungen für PS4/PS5, Xbox-Konsolen und die Nintendo Switch.

Highlight der Woche

It Takes Two

Release: 04. November

04. November Plattform: Switch (auch: PS4/PS5, Xbox, PC)

Switch (auch: PS4/PS5, Xbox, PC) Genre: Action-Adventure

Mit etwas Verspätung landet das so fantastische Koop-Adventure It Takes Two in dieser Woche auf der Nintendo Switch. Habt ihr das preisgekrönte "Spiel des Jahres 2021" also noch nicht gespielt, bekommt ihr jetzt eine neue Chance.

Darum geht's: It Takes Two ist ein Story-getriebenes Action-Adventure aus der Third Person, das euch über die Dauer von gut zehn Stunden immer wieder neue kreative Spielideen vor die Nase setzt. Gespielt werden – übrigens ausschließlich im Koop zu Zweit – Cody und May, in deren Beziehung es aktuell stark kriselt und die von einem sprechenden Buch auf eine überaus humorvolle Ehetherapie geschickt werden.

Mehr über It Takes Two erfahrt ihr im GamePro-Test:

60 8 GamePro-Test It Takes Two ist ein humorvolles Koop-Meisterwerk

Neue Spiele für PS4 und PS5

01. November - Missile Command: Recharged

01. November - Lonesome Village

02. November - Doraemon Story of Seasons: Friends of the Great Kingdom

03. November - Freddi Fish 3: The Case of the Stolen Conch Shell

03. November - Pajama Sam: No Need to Hide When It's Dark Outside

03. November - Pajama Sam 2: Thunder and Lightning Aren't so Frightening

03. November - Putt-Putt Saves the Zoo

03. November - Putt-Putt Travels Through Time

03. November - WRC Generations

03. November - The Chant

Was erscheint noch? Alle PS4-Releases 2022 findet ihr hier. Eine Liste aller neuen PS5-Spiele 2022 findet ihr hingegen in dieser Liste.

Neue Spiele für Xbox One und Xbox Series X/S

01. November - Lonesome Village

01. November - Missile Command: Recharged

03. November - The Chant

03. November - WRC Generations

Was erscheint noch? Alle Xbox-Releases 2022 findet ihr hier.

Neue Spiele für Nintendo Switch

01. November - Lonesome Village

01. November - Missile Command: Recharged

02. November - Doraemon Story of Seasons: Friends of the Great Kingdom

02. November - Shatter Remastered Deluxe

03. November - Garfield: Lasagna Party

03. November - Ghost Song

03. November - TABS: Totally Accurate Battle Simulator

04. November - Harvestella

04. November - It Takes Two

Was erscheint noch? Alle Switch-Releases 2022 findet ihr hier.

Vergesst PS Plus, Games With Gold und den Game Pass nicht!

Darüber hinaus bieten uns Abo-Services im November 2022 noch mehr Spiele. Dabei handelt es sich zwar meist um keine brandneuen Titel, dafür könnt ihr sie abseits der Abo-Kosten ohne Aufpreis kostenlos spielen.

Die Spiele, die ihr bei den verschiedenen Diensten herunterladen und spielen könnt, ändern sich jeden Monat, weswegen ihr regelmäßig einen Blick in die digitalen Stores werfen solltet. Oder auf GamePro.de, denn dort findet ihr die Updates zu neuen Spielen, sobald sie bekanntgegeben werden.

Auf welche Spiele freut ihr euch in dieser Woche am meisten?