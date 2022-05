Schon letzte Woche hat der Nintendo eShop den großen Spring Sale gestartet, mit über 1.000 Sonderangeboten für Nintendo Switch. Direkt zum Start der Aktion haben wir euch in einem ersten Artikel zehn Highlights vorgestellt. Am 8. Mai, also am Sonntag, geht der Spring Sale nun zu Ende. Zum Abschluss präsentieren wir euch in diesem Artikel noch einmal zehn besonders lohnenswerte Sonderangebote. Falls ihr euch lieber selbst durch alle Deals wühlen wollt, findet ihr die Übersicht hier:

Mehr zum Thema Nintendo Switch: Großer Spring Sale mit über 1.000 Angeboten gestartet [Anzeige]

Immortals Fenyx Rising

Das Open-World-Spiel Immortals Fenyx Rising schickt uns in eine stark von der griechischen Mythologie inspirierte Welt, in der wir den Göttern im Kampf gegen einen fiesen Feuerdämon beistehen sollen. Dabei stehen uns neben Schwert und Bogen auch verschiedene Götterkräfte zur Verfügung, die uns im Lauf unserer Reise verliehen werden. Die Welt besteht aus vier Regionen, die jeweils einem Gott unterstehen und sich dementsprechend landschaftlich und architektonisch stark voneinander unterscheiden. Durch die Mischung aus Kampf und Erkundung sowie durch die vielen cleveren Rätsel, auf die wir in den Dungeons stoßen, erinnert das Gameplay stark an The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Ni no Kuni: Der Fluch der weißen Königin

In Ni no Kuni: Der Fluch der weißen Königin spielen wir den Jungen Oliver, der in eine fremde Fantasy-Welt reisen muss, um seine Mutter zu retten. Dazu muss er es mit einem bösen Zauberer und Heerscharen an Monstern aufnehmen, kann dabei aber immerhin auf die Hilfe seiner Weggefährten zählen, die sich ihm auf seiner Reise anschließen. Außerdem entwickelt Oliver mit der Zeit selbst magische Fähigkeiten. In den Kämpfen setzt das JRPG auf eine Mischung aus Echtzeit und Rundentaktik: Wir können uns zwar frei bewegen, aber sobald wir eine Aktion wählen, friert die Zeit ein. Neben den Gefechten haben wir Rätsel zu lösen, für die wir manchmal zwischen den Welten hin und her reisen müssen.

The Witcher 3: Wild Hunt

Das Action-Rollenspiel The Witcher 3 gilt auch einige Jahre nach seinem Erscheinen noch immer als der Maßstab, an dem sich andere Vertreter des Genres messen lassen müssen. Das liegt zum Teil an der riesigen Spielwelt mit ihrem düsteren, atmosphärischen Artdesign. Noch viel wichtiger sind allerdings die vielen spannenden Geschichten, auf die wir hier stoßen. Selbst scheinbar kleine Nebenquests haben in The Witcher 3 oft spannende Wendungen und knifflige moralische Entscheidungen zu bieten. Das Gameplay besteht nicht nur aus temporeichen Kämpfen gegen teils riesige Monster, sondern weist auch Elemente eines Detektivspeils auf: Mithilfe seiner Hexersinne muss Geralt von Riva die Monster erst mal aufspüren, bevor er sie erledigen kann.

Sonic Mania

Sonic Mania bringt das Spielgefühl der frühen Teile der berühmten 2D-Jump&Run-Reihe zurück, aber in einer modernisierten Version. Optisch sieht es den Originalen auf den ersten Blick zum Verwechseln ähnlich, bei näherem Hinsehen fallen aber die vielen neuen Details, die viel flüssigeren Animationen und die neuen Zwischensequenzen auf. Spielerisch bekommen wir im Wesentlichen ein Best Of der beliebtesten Elemente aus Sonic 1 bis 3, bereichert um einige neue Ideen. Auch einige der Levels aus den Klassikern sind in überarbeiteter Form enthalten, wobei nun auch Fähigkeiten aus Sonic 3 in Levels aus Sonic 1 zum Einsatz kommen. Wie in den Originalen ist der Schwierigkeitsgrad übrigens recht hoch im Vergleich zu modernen Jump&Runs.

Spyro Reignited Trilogy

Die Spyro Reignited Trilogy enthält alle drei Teile des Jump&Run-Klassikers in einer technisch von Grund auf erneuerten Version. Durch die zeitgemäße, um viele Details und verbesserte Animationen bereicherte Präsentation kommen die knallbunten, märchenhaften Welten noch viel besser zur Geltung als im Original. Das Gameplay hingegen hat sich kaum verändert, funktioniert aber nach wie vor sehr gut: Als kleiner Drache Spyro hüpfen und schweben wir durch kreativ designte Levels und rösten Gegner mit unserem Flammenatem oder rennen sie schlicht über den Haufen. Der Schwierigkeitsgrad ist vergleichsweise niedrig, was damit zu tun hat, dass die Steuerung in der Neuauflage deutlich präziser funktioniert.

Death’s Door

Death’s Door ist einer der größten Indie-Überraschungshits aus 2021. In dem Action-Adventure steuern wir aus isometrischer Perspektive eine Krähe, deren Aufgabe darin besteht, die Seelen der Toten einzusammeln. Als ihr eine dieser Seelen gestohlen wird, muss sie sich auf eine abenteuerliche Reise begeben, um sie wiederzubekommen. Dabei muss sie es mit einigen mächtigen Kreaturen aufnehmen, die sich mit aller Gewalt ans Leben klammern, obwohl ihre Zeit längst abgelaufen ist. Death’s Door beeindruckt vor allem durch sein fantastisches, mal farbenfrohes und mal düsteres Artdesign sowie die fantasievollen Welten, die wir erkunden, und die vielen skurrilen Charaktere, die mal mehr und mal weniger freundlich sind.

Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2

Mit Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 bekommt ihr zwei der besten Skateboard-Spiele aller Zeiten in einer neuen, technisch stark verbesserten Version. Grafisch wurden beide Titel komplett runderneuert, die insgesamt 17 Parcours erstrahlen dadurch in vielen neuen Detail. Spielerisch ist hingegen alles beim Alten geblieben: Innerhalb von nur zwei Minuten versuchen wir, möglichst viele Aufgaben zu absolvieren und Tricks zu schaffen, um den Highscore zu knacken. Alternativ können wir uns aber auch im Free-Skate-Modus ganz ohne Zeitdruck austoben. Das alte Trick-Kombo-System ist ebenfalls wieder mit dabei, es wurde aber um ein paar neue Moves erweitert. Ähnliches gilt für den Soundtrack, der nicht mehr ganz derselbe ist, aber noch den alten Charme versprüht.

Diablo 3: Eternal Collection

Mit der Diablo 3: Eternal Collection bekommt ihr das Gesamtpaket, das neben dem Hauptspiel auch noch die umfangreiche Erweiterung Reaper of Souls sowie das „Rise of the Necromancer“-Paket enthält. Dadurch stehen euch insgesamt sieben Klassen und fünf Akte zur Verfügung. Als exklusives Extra enthält die Switch-Version zudem verschiedene Ingame-Gegenstände aus dem Zelda-Universum. Das berühmte Action-Rollenspiel motiviert vor allem durch seine Jagd nach immer besserer Ausrüstung sowie durch seine umfangreiche Charakterentwicklung mit insgesamt mehr als 800 einzigartigen Fähigkeiten. In den Kampf gegen das Böse könnt ihr entweder allein oder gemeinsam im Koop ziehen, und zwar sowohl lokal als auch online.

Ruined King: A League of Legends Story

Bei dem Ende 2021 erschienenen Ruined King handelt es sich um ein reines Singleplayer-Rollenspiel, das in der Welt des MOBA-Hits League of Legends angesiedelt ist. Mit unserer Gruppe, die aus einigen der berühmtesten Helden der Vorlage besteht, erkunden wir die Schatteninsel und versuchen, die Stadt Bilgewasser zu retten. Die Kämpfe laufen in einem einzigartigen rundenbasierten System ab, in dem es vor allem darauf ankommt, geschicktes Zeitmanagement zu betreiben und die Gegner idealerweise zu erledigen, bevor sie selbst zum Zug kommen. Daneben überzeugt Ruined King von den tollen Animationen und dem Zeichenstil Joe Madureiras, der auch für Darksiders und Battle Chasers verantwortlich ist.

God Eater 3

In God Eater 3 ziehen wir als Mitglied einer Spezialeinheit gegen riesige, gottähnliche Kreaturen ins Gefecht. Das Action-Rollenspiel zeichnet sich vor allem durch seine Kämpfe aus, die nicht nur spektakulär inszeniert sind, sondern dank den vielen Kombos und Spezialangriffen auch reichlich Tiefgang bieten. Ähnlich wie in den Monster-Hunter-Spielen sorgt zudem die Jagd nach Beute und immer besserer Ausrüstung für hohe Langzeitmotivation. Die Story hat ein paar interessante Ideen, ist insgesamt aber eher nebensächlich. Dafür sorgt der hübsche Anime-Look für Atmosphäre. Falls ihr noch unsicher seid, könnt ihr die kostenlose Demo ausprobieren, die der Nintendo eShop bereithält.