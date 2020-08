Schon seit letzter Woche läuft im Nintendo eShop ein Sale namens "Teilt den Spaß", in dem ihr bis zu 75 Prozent beim Kauf von Multiplayer-Spielen sparen könnt. Wir haben euch schon zum Start über die Aktion informiert und euch 10 Highlights aus dem Switch-Sale vorgestellt. Am 30. August laufen die Angebote nun ab.

Zum Abschluss erinnern wir euch noch einmal an die Deals, indem wir euch zehn weitere interessante Titel vorstellen. Wer lieber gleich weiter zu den Angeboten will, findet diese hier:

Multiplayer-Spiele bis zu 75% reduziert im Nintendo eShop

Arms

Im Fighting Game Arms liefern sich 15 kreativ designte Charaktere Duelle mit ausfahrbaren Waffenarmen. Am meisten Spaß macht das, wenn ihr die Bewegungssteuerung der Joy-Cons benutzt, um ordentlich Kinnhaken zu verteilen. Das erfordert zunächst etwas Übung, zumal mehr als 40 Arme zur Auswahl stehen, die jeweils etwas anders reagieren. Hat man den Bogen aber erst mal raus, fühlt sich die Steuerung unseres Kämpfers so natürlich an wie in kaum einem anderen Vertreter des Genres.

Neben dem klassischen 1 gegen 1 stehen noch die Varianten Teamkampf (2 gegen 2) und Dreiergefechte zur Wahl. Für zusätzliche Abwechslung sorgen Modi wie Volleyball und Basketball. Bei letzterem versenken wir nicht etwa einen Ball, sondern gleich unseren Gegner im Korb. Ihr könnt euch sowohl online als auch im lokalen Multiplayer messen. Falls ihr nicht sicher seid, ob euch das ungewöhnliche Spielkonzept von Arms liegt, könnt ihr die kostenlose Demo im Nintendo eShop ausprobieren.

Arms statt 59,99€ für 39,99€

Yoshi's Crafted World

Yoshi's Crafted World ist ein klassisches Jump&Run aus dem Hause Nintendo, das sich gegenüber anderen Genrevertretern nicht zuletzt durch sein niedliches Artdesign im Stil eines Dioramas auszeichnet. Außerdem bekommt ihr 16 sehr abwechslungsreiche Welten geboten. Neben Wald-, Wüsten- und Eislevels gibt es beispielsweise Ninja- und Märchenwelten. Spielerisch ist das Ganze etwas entspannter als etwa die meisten Mario-Titel. Es gibt keine Zeitlimits oder frustrierende Stellen, die uns vom Genuss der Szenerie ablenken könnten.

Unsere Mission besteht übrigens darin, die nötigen Juwelen zu sammeln, um die sogenannte Traumsonne zu reparieren. Dabei handelt es sich um ein Artefakt, das Träume wahr werden lässt. Das können wir entweder allein tun oder uns Unterstützung holen, indem wir ganz einfach einen Joy-Con an einen Freund weiterreichen. Auch Yoshi's Crafted World könnt ihr übrigens mit einer kostenlosen Demo antesten, die ihr im Nintendo eShop findet.

Yoshi's Crafted World statt 59,99€ für 39,99€

1-2-Switch

In 1-2-Switch liefert ihr euch im lokalen Multiplayer Duelle in Dutzenden Minispielen, die die Bewegungssteuerung der Joy-Cons nutzen. Die Auswahl reicht von konventionellen sportlichen Wettkämpfen wie Tischtennis über Revolverduelle im Western-Stil bis hin zu kuriosen Ideen wie dem Wettmelken. Hervorragend als Partyspiel geeignet ist der Modus Team-Duell, in dem jedes gewonnene Spiel das eigene Team einen Schritt weiter in Richtung Gesamtsieg führt.

1-2-Switch statt 49,99€ für 34,99€

Divinity: Original Sin 2 Definitive Edition

Mit Divinity: Original Sin 2 bekommt ihr ein Rollenspiel alter Schule, mit interessanten Charakteren, einer epischen Geschichte, einer großen und detaillierten Spielwelt und rundenbasierten Kämpfen mit jeder Menge taktischer Tiefe. Im Solo-Modus übernehmt ihr in den Kämpfen selbst die Kontrolle über alle Mitglieder der Party. Im Koop steuert ihr nur einen Charakter und erlebt die gesamte Story gemeinsam mit Freunden. Es gibt auch einen Spielleiter-Modus, in dem man im Stil eines Pen&Paper-RPGs eigene Abenteuer erschaffen kann.

Divinity: Original Sin 2 Definitive Edition statt 49,99€ für 34,99€

GRID Autosport

Mit GRID Autosport bekommt ihr ein Rennspiel, mit dem dank zahlreicher Einstellungsmöglichkeiten sowohl Freunde realitätsnaher Simulationen als auch Arcade-Fans ihren Spaß haben können. Geboten werden fünf Renndisziplinen, von Tourenwagen-Rennen mit großem Fahrerfeld über Langstreckenrennen bis hin zu Drift- und Zeitrennen. Online oder lokal mit mehreren Konsolen können sich bis zu acht Spieler miteinander messen, ihr könnt aber auch im Splitscreen an einer Konsole gegeneinander antreten.

GRID Autosport statt 34,99€ für 24,49€

Guacamelee! 2

Guacamelee! 2 ist ein hübsch gezeichneter, knallbunter 2D-Actionplattformer, der zum einen durch seinen schrägen Humor und seine absurden Einfälle, zum anderen durch sein anspruchsvolles Gameplay überzeugt. Als Luchador bahnen wir uns unseren Weg durch Levels im Metroidvania-Stil, um die heilige Guacamole vor einem Schurken zu retten, der sie als Hustenmedizin missbrauchen will. Das können wir allein oder im lokalen Multiplayer mit bis zu drei Mitspielern tun, die jederzeit aus- oder einsteigen können.

Guacamelee! 2 statt 19,99€ für 9,99€

Torchlight 2

Das Hack-and-Slay-Rollenspiel Torchlight 2 kann man mittlerweile getrost als einen der Klassiker des Genres betrachten. Wie in Diablo entwickelt sich auch hier aus dem ständigen Weiterentwickeln unseres Charakters durch bessere Ausrüstungsgegenstände und neue Fähigkeiten eine beträchtliche Langzeitmotivation. Der ohnehin schon beachtliche Umfang wird durch ein New Game Plus erweitert. Euer Abenteuer könnt ihr allein oder online mit bis zu drei Mitspielern bestehen. Die Switch-Version hat übrigens einen exklusiven Einhorn-Begleiter zu bieten.

Torchlight 2 statt 19,99€ für 11,99€

Enter the Gungeon

Enter the Gungeon ist einer der beliebtesten Titel aus dem Roguelike-Genre. Ihr ballert euch aus der Top-Down-Perspektive durch einen bunten, im Pixellook gehaltenen Dungeon und müsst euch dabei stets nach besserer Ausrüstung umsehen, um den stärker werdenden Bossgegnern gewachsen zu sein. Sterbt ihr, müsst ihr von vorn anfangen, könnt aber als Belohnung für besiegte Bosse dauerhafte Boni freischalten. Da Enter the Gungeon alles andere als ein leichtes Spiel ist, ist es gut, dass man sich der Herausforderung im lokalen Koop zu zweit stellen kann.

Enter the Gungeon statt 14,99€ für 7,49€

Pikuniku

Auf Pikunku gibt's im Multiplayer-Sale einen besonders großen Rabatt. Das Rätselspiel bekommt ihr für nur 3,24 Euro und somit 75 Prozent günstiger. Ihr bahnt euch euren Weg durch eine bunte Cartoon-Welt, die oberflächlich betrachtet fröhlich und idyllisch wirkt, aber tatsächlich düstere Geheimnisse birgt. Schritt für Schritt kommt ihr einer Verschwörung auf die Spur und müsst natürlich versuchen, die Welt zu retten. Das geht in der Kampagne leider nur allein, aber für den lokalen Mehrspielermodus gibt es separate Levels, die ganz aufs Koop-Gameplay zugeschnitten sind.

Pikuniku statt 12,99€ für 3,24€

LEGO DC Super-Villains

In LEGO DC Super-Villains lernen wir die Welt der Superhelden von der anderen Seite aus kennen: Als neuer Superschurke setzen wir uns in einer offenen Spielwelt an die Spitze der Bösen und arbeiten mit berühmten DC-Figuren wie dem Joker, Harley Quinn oder Lex Luthor zusammen. Dabei nehmt ihr es mit einer neuen Gruppe von Superhelden, dem Justice Syndicate, auf, wobei das Gemaplay der üblichem Mischung aus Action, Rätseln und Jump&Run-Abschnitten folgt. Ihr könnt euch dabei jederzeit im lokalen Koop von einem Mitspieler unterstützen lassen und in den Splitscreen wechseln.

LEGO DC Super-Villains statt 59,99€ für 17,99€

Multiplayer-Spiele bis zu 75% reduziert im Nintendo eShop