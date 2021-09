Nur noch bis Sonntag läuft im Nintendo eShop der große Blockbuster Sale, in dem es Hunderte von Switch spielen günstiger gibt. Im einem ersten Artikel zum Start des Sales hatten wir euch bereits einige der wichtigsten First-Party-Spiele und zwei der größten RPG-Hits vorgestellt. Heute präsentieren wir euch eine bunte Mischung weiterer interessanter Angebote, von großen AAA-Hits bis hin zu Indie-Geheimtipps. Falls ihr euch lieber selbst ein Bild von den vielfältigen Deals machen wollt, findet ihr die Übersicht über die Aktion hier:

Immortals Fenyx Rising

Ubisofts Open-World-Hit Immortals Fenyx Rising schickt uns in eine an die griechische Mythologie angelehnte Spielwelt, die eine Menge Abwechslung bietet. Sie ist nämlich in vier Regionen unterteilt, die je einem griechischen Gott unterstehen und sich dementsprechend in Landschaft und Architektur unterscheiden. Außerdem gibt es in jeder Region jede Menge Dungeons und Geheimnisse zu erkunden. Unsere Aufgabe ist es übrigens, den Göttern im Kampf gegen einen Feuerdämon und seine Schergen beizustehen, was wir nicht nur mit Schwert, Axt und Bogen, sondern auch mithilfe verschiedener Götterkräfte tun. Die Mischung aus Kampf, Erkundung und Rätseln erinnert stark an die Zelda-Reihe.

Mario + Rabbids: Kingdom Battle

In Mario + Rabbids: Kingdom Battle gehen Mario und seine Freunde ein Bündnis mit den ebenso niedlichen wie vorlauten Rabbids aus dem Hause Ubisoft ein, um gemeinsam das knallbunte Pilzkönigreich zu retten. Dazu treten wir in spannenden Rundentaktikkämpfen an, in denen wir die Fähigkeiten jedes einzelnen Gruppenmitglieds klug ausnutzen und miteinander kombinieren müssen, wenn wir Erfolg haben wollen. Für Abwechslung sorgt die Erkundung der vielfältigen Spielwelt, in der wir immer wieder kleine Rätsel lösen müssen. Übrigens gibt es auch einen lokalen Koop-Modus, den man zu zweit mit jeweils einem Joy-Con spielen kann.

Ni no Kuni: Der Fluch der weißen Königin

Im JRPG Ni no Kuni spielen wir den Jungen Oliver, der in ein Paralleluniversum reist, um seine Mutter zu retten. Dazu müssen wir einen bösen Zauberer und seine Monster bekämpfen. Glücklicherweise entdeckt Oliver nicht nur seine eigenen magischen Kräfte, sondern findet auf seiner Reise auch viele Verbündete. Die Kämpfe bieten eine Mischung aus Runden- und Echtzeittaktik. Wir können uns zwar frei bewegen, aber sobald wir eine Attacke oder sonstige Aktion auswählen, friert die Zeit ein. Übrigens halten wir uns nicht nur in der Parallelwelt auf, sondern müssen für verschiedene Aufgaben auch immer wieder in die eigene Realität zurückkehren. Die Story wird in hübschen Anime-Zwischensequenzen erzählt.

Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2

Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2 ist das erst im Juni für die Switch erschienene Remake von zwei der besten und erfolgreichsten Skateboard-Spielen aller Zeiten. Beide Spiele wurden grafisch runderneuert und die Kurse erstrahlen in vielen neuen Details. Spielerisch ist hingegen bis auf einige neue Moves im Grunde alles beim Alten geblieben, und das ist auch gut so: Zu versuchen, innerhalb von nur zwei Minuten möglichst viele Tricks zu schaffen und Aufgaben zu erfüllen, um den Highscore zu knacken, macht nämlich auch heute noch eine Menge Spaß. Das gilt desto mehr, da uns der hervorragende Soundtrack immer wieder zu neuen Höchstleistungen antreibt.

Spyro Reignited Trilogy

Mit der Spyro Reignited Trilogy bekommt ihr die Remakes von drei 3D-Jump&Run-Klassikern in einem Paket. Die Grafik ist komplett neu und sieht fantastisch aus, die bunten und fantasievollen Levels kommen so noch viel besser zur Geltung. Auch die Steuerung wurde stark verbessert und an die Analogsticks angepasst, die den Originalen aus den späten Neunzigern noch nicht zur Verfügung standen. Spielerisch sind die Spyro-Spiele erstaunlich gut gealtert. Noch immer rasen wir mit dem kleinen Drachen durch märchenhafte Welten und heizen unseren Gegnern mit dem Feueratem ein, sofern wir sie nicht gleich über den Haufen rennen. Zwischendurch muss Spyro seine Flug- bzw. Gleitkünste unter Beweis stellen und kleine Rätsel lösen.

Mortal Kombat 11

Das Fighting Game Mortal Kombat 11 hebt sich wie schon seine Vorgänger durch seine spektakulären und äußerst brutalen Finishing Moves von anderen Genrevertretern ab. Die Gewaltdarstellung ist so übertrieben, dass sie eher komisch als schockierend wirkt. Spielerisch bietet Mortal Kombat 11 erneut die Qualität, die man von der altehrwürdigen Reihe erwarten kann. Das etwas langsamere Tempo und die neuen Fatal Blows, die bei niedriger Gesundheit ein Comeback ermöglichen, sorgen für höhere Einsteigerfreundlichkeit. Im Singleplayer wird durch den gut inszenierten Story-Modus, die zum Adventure-Modus ausgebaute Krypta und die Türme der Zeit, in denen wir um Beute kämpfen, eine Menge geboten.

God Eater 3

In God Eater 3 spielen wir ein Mitglied einer Spezialeinheit, deren Aufgabe der Kampf gegen riesige, gottähnliche Kreaturen ist. Das Action-Rollenspiel zeichnet sich vor allem durch sein komplexes Kampfsystem mit zahlreichen Kombos und Spezialfähigkeiten aus. Aber auch der Anime-Look und die packende Inszenierung können überzeugen. Außerdem sorgt die Jagd nach Beute und immer besserer Ausrüstung für hohe Langzeitmotivation, ähnlich wie in den Monster-Hunter-Spielen. Die Story ist hingegen trotz guter Ansätze eher Nebensache. Für den Fall, dass ihr erst mal Probe spielen wollt, hält der Nintendo eShop übrigens eine kostenlose Demo bereit.

Little Nightmares Complete Edition

In Little Nightmares spielen wir ein junges Mädchen, das von einem gigantischen Schiff zu fliehen versucht. Dessen skurrile Bewohner sind nämlich riesengroß und wollen uns auffressen. Das Highlight des Horrorspiels ist das tolle Artdesign, das das Kunststück fertig bringt, zugleich irgendwie niedlich und überaus unheimlich zu sein. Das Gameplay besteht aus einer Mischung aus Schleichen, Platforming und kleinen Rätseln, die zwar nicht innovativ ist, aber gut funktioniert. Kämpfen können wir gegen die übermächtigen Feinde übrigens nicht. In der Complete Edition ist auch die Erweiterung „Geheimnisse des Schlunds“ enthalten, in der wir den Ausweg aus einem Labyrinth suchen müssen.

This War of Mine Complete Edition

Auch This War of Mine bietet in gewisser Weise Survival-Horror, setzt sich aber mit den sehr realen Schrecken des Krieges auseinander. Wir steuern eine kleine Gruppe von Zivilisten, die in einer teilweise zerstörten Stadt ums Überleben kämpfen muss. Während wir die Ruinen nach Nahrung und Medizin absuchen, müssen wir uns vor schießwütigen Soldaten in Acht nehmen und harte moralische Entscheidungen treffen, zum Beispiel, ob wir andere Überlebende beklauen wollen, um uns selbst zu retten. Die Complete Edition bietet neben dem Hauptspiel den Stories-DLC mit drei zusätzlichen Geschichten sowie die Erweiterung The Little Ones, die uns den Krieg aus der Perspektive von Kindern erleben lässt.

Crash Team Racing: Nitro-Fueled

Mit Crash Team Racing: Nitro-Fueled hat ein Klassiker unter den Kart Racern eine Neuauflage mit hübscher, zeitgemäßer Grafik bekommen. Das Remake bietet so ziemlich alles, was man in dem Genre erwarten kann: Die Auswahl der Modi reicht von traditionellen Rennen über Time Trial und Capture the Flag bis hin zu Last Kart Standing. Es gibt sogar einen Abenteuermodus, in dem wir rund um die Welt Rennen gewinnen müssen, um schließlich den Bösewicht Nitros Oxide zu besiegen. Natürlich hängt der Sieg dabei nicht nur von unseren Fahrkünsten, sondern auch vom gekonnten Einsatz der zahlreichen Powerups ab. Das Remake enthält übrigens nicht nur Strecken des Originals, sondern auch einige des Nachfolgers Crash Nitro Kart.

0 0 Mehr zum Thema Nintendo Switch – Großer Blockbuster-Sale mit über 300 Angeboten gestartet [Anzeige]