Der Nintendo eShop hat einen großen Blockbuster-Sale mit mehr als 300 Angeboten für die Nintendo Switch gestartet. Darunter befinden sich auch einige hochkarätige First-Party-Titel, die man eher selten günstiger bekommt. Die Deals laufen noch bis zum 3. Oktober. In diesem Artikel stellen wir euch kurz zehn der Highlights vor. Die Übersicht über alle Angebote findet ihr hier:

Nintendo eShop: Zu den Angeboten des Blockbuster Sale



Super Mario Odyssey

Super Mario Odyssey ist einer der größten Hits und Kritikerlieblinge für die Nintendo Switch. Im Grunde handelt es sich dabei um einen traditionellen Mario-3D-Platformer, der aber eine Menge neuer Ideen mitbringt. Die vielleicht wichtigste davon ist der Hutwurf, mit dem Mario nun die Kontrolle über andere Charaktere übernehmen kann, was ganz neue spielerische Möglichkeiten eröffnet. Großes Lob verdient auch das kreative und abwechslungsreiche Leveldesign. An manchen Stellen gibt es sogar kleine 2D-Abschnitte, die nostalgische Gefühle wecken. So kommen alle Mario-Fans auf ihre Kosten.

Super Mario Odyssey statt 59,99€ für 39,99€ im Nintendo eShop

Luigi's Mansion 3

In Luigi's Mansion 3 muss der furchtsame Klempner wieder einmal auf Geisterjagd gehen. Mario, Peach und die Toads haben sich nämlich in einem Spukhotel in eine Falle locken lassen und wurden dort in Gemälden eingesperrt. Mit einer staubsaugerähnlichen Waffe ausgerüstet eilt Luigi zu ihrer Rettung, obwohl ihm dabei ordentlich die Knie schlottern. Die Kampagne könnt ihr nicht nur allein, sondern auch zu zweit im Koop-Spielen. Darüber hinaus gibt es weitere Modi, in denen man sowohl online als auch lokal gemeinsam auf Geisterjagd gehen oder in zwei Teams gegeneinander antreten kann.

Luigi's Mansion 3 statt 59,99€ für 39,99€ im Nintendo eShop

Bei Link's Awakening für die Nintendo Switch handelt es sich um das Remake des ursprünglich für den Game Boy erschienenen Klassikers. Grafisch ist die neue Version natürlich viel hübscher und detaillierter als die alte, aber sowohl die Top-Down-Perspektive als auch weite Teile des Gameplays des Originals sind erhalten geblieben. In dem Action-Adventure erkunden wir nach wie vor eine abwechslungsreiche offene Spielwelt mit Wüste, Gebirge und Zauberwald, verbringen aber auch viel Zeit in den Dungeons, in denen wir Monster bekämpfen und knifflige Rätsel lösen. Die bewährte Zelda-Mischung kann sowohl alte Fans als auch Neueinsteiger begeistern

The Legend of Zelda: Link's Awakening statt 59,99€ für 39,99€ im Nintendo eShop

Hyrule Warriors Definitive Edition

Hyrule Warriors ist ein Spin-Off der Zelda-Serie, das die übliche Action-Adventure-Formel der Reihe aufbricht und stattdessen auf sehr viel kampfbetonteres Gameplay setzt. Mit den verschiedensten Charakteren stürzt ihr euch in den Kampf gegen Hunderte Monster, um Hyrule zu retten, wobei euch mächtige Kombos und spektakuläre Spezialangriffe den Weg zum Sieg ebnen. Die Definitive Edition für die Nintendo Switch bietet sämtliche Inhalte, die es schon für die Wii-U-Version gab, einschließlich aller 29 spielbaren Charaktere, sowie zusätzliche Inhalte wie neue Kostüme im Stil von Breath of the Wild.

Hyrule Warriors Definitive Edition statt 59,99€ für 39,99€ im Nintendo eShop

Donkey Kong Country: Tropical Freeze

Donkey Kong Country: Tropical Freeze ist ein Action-Platformer im typischen Nintendo-Stil, in dem wir durch sechs knallbunte und abwechslungsreiche Inselwelten hüpfen, von der Berglandschaft bis zum Mangrovien-Dschungel. Das Jump&Run zeichnet sich dabei nicht zuletzt durch seine detaillierten Hintergründe und sein kreatives Leveldesign aus. Die Switch-Version des ursprünglich für die Wii U erschienenen Spiels enthält mit Funky Kong einen neuen spielbaren Charakter, der über besonders starke Fähigkeiten verfügt. Dadurch lässt sich der recht hohe Schwierigkeitsgrad des Originals deutlich reduzieren.

Donkey Kong Country: Tropical Freeze statt 59,99€ für 39,99€ im Nintendo eShop

Splatoon 2

Splatoon 2 ist einer der größten Online-Multiplayerhits für die Nintendo Switch. In dem ungewöhnlichen Shooter ist es nicht unser Ziel, einfach nur die Gegner abzuschießen. Vielmehr müssen wir versuchen, mithilfe unserer Farbkanone das Spielfeld in die Farbe unseres eigenen Teams zu tauchen. Unsere Spielfigur kann dabei zwischen einer menschen- und einer tintenfischähnlichen Gestalt wechseln. In letzterer können wir in hohem Tempo durch die eigene Farbe gleiten. Neben dem Teamkampf gibt es noch weitere Modi, zum Beispiel Solmon Run, wo wir im Koop angreifende Lachse abwehren und schließlich einen riesigen Boss besiegen müssen.

Splatoon 2 statt 59,99€ für 39,99€ im Nintendo eShop

Pokémon Mystery Dungeon: Retterteam DX

Bei Pokémon Mystery Dungeon: Retterteam DX handelt es sich um eine Neuauflage des ursprünglich für Nintendo DS und Game Boy Advance erschienenen RPGs. Anders als in anderen Pokémon-Spielen, in denen wir als Trainer Pokémon fangen, sind wir hier selbst eines. Unsere Aufgabe ist es, ein kleines Team aus Pokémon zusammenzustellen und andere, verlorene Pokémon aus sich ständig verändernden Dungeons zu retten. Die Kämpfe laufen rundenbasiert ab und liefern durch die vielfältigen Fähigkeiten unserer Teammitglieder und die vielen Items, die wir benutzen können, taktischen Tiefgang. Natürlich können wir auch neue Pokémon finden, die sich unserem Team anschließen.

Pokémon Mystery Dungeon: Retterteam DX statt 59,99€ für 39,99€ im Nintendo eShop

51 Worldwide Games

Bei 51 Worldwide Games handelt es sich um eine Sammlung von 51 digitalen Brett- und Gesellschaftsspielen. Zwar sind auch Solospiele wie Solitaire enthalten, die Sammlung ist aber vor allem für den Multiplayer gedacht. Ihr könnt sowohl online gegen die ganze Welt antreten als auch lokal mit Freunden oder der Familie spielen. Viele der Spiele lassen sich komfortabel an einer Konsole spielen, sodass ihr nur eure Switch braucht, um stets für gute Unterhaltung für die ganze Gruppe zu sorgen. Aber selbst bei denjenigen Spielen, für die mehrere Switch-Konsolen verbunden werden müssen, muss nur ein Mitspieler das Spiel besitzen. Im Nintendo eShop findet ihr übrigens eine kostenlose Demo.

51 Worldwide Games statt 39,99€ für 27,99€ im Nintendo eShop

The Elder Scrolls V: Skyrim

Mit der Switch-Version von The Elder Scrolls V: Skyrim kommt der Rollenspielklassiker erstmals auf eine mobile Plattform. Neben dem Hauptspiel sind auch die drei großen Add-Ons Dawnguard, Hearthfire und Dragonborn enthalten, außerdem wurde die Steuerung an die Möglichkeiten der Switch angepasst und Bewegungssteuerung hinzugefügt. Zum Spiel selbst muss man wohl nicht mehr viel sagen: Skyrim ist einer der größten RPG-Hits aller Zeiten, was vor allem an der riesigen Spielwelt mit ihren weitverzweigten Höhlensystemen liegt. Wer hier alles erforschen will, dürfte weit über hundert Stunden lang beschäftigt sein.

The Elder Scrolls V: Skyrim statt 59,99€ für 29,99€ im Nintendo eShop

The Witcher 3: Wild Hunt

Mit The Witcher 3: Wild Hunt gibt es im Blockbuster-Sale noch einen weiteren ganz großen Rollenspielhit günstiger. The Witcher 3 zeichnet sich dabei nicht nur durch eine riesige und detaillierte Open World aus, sondern begeistert nicht zuletzt durch seine Charaktere und die vielen kleinen und großen Geschichten, auf die wir während unserer Reise stoßen. Als Hexer Geralt von Riva ist es unsere Aufgabe, in der düsteren, vom Krieg verwüsteten Fantasy-Welt auf Monsterjagd zu gehen. Dabei liefern wir uns nicht nur spektakuläre Kämpfe, sondern müssen oft zuerst etwas Detektivarbeit leisten, um die Monster überhaupt aufzuspüren.

The Witcher 3: Wild Hunt statt 39,99€ für 23,99€ im Nintendo eShop