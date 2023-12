Nintendo Switch: Offizielle Speicherkarte jetzt zum Schnäppchenpreis bei Amazon abstauben

Mehr Speicher für die Switch: Mit der offiziellen microSD-Speicherkarte von SanDisk habt ihr genug Platz für eure Spiele.

Wollt ihr euch gerade für den Winter mit Spielen für Nintendo Switch eindecken und habt dabei festgestellt, dass euer Speicherplatz gar nicht für all das reicht, was ihr euch für den Weihnachtsurlaub vorgenommen habt? Für dieses Problem gibt’s eine einfache und günstige Lösung: Bei Amazon bekommt ihr nämlich gerade die offizielle microSD-Speicherkarte für Switch im Angebot, und zwar für nur 12,99€ bei einer Größe von 128 GB:

Falls 128 GB euch noch nicht reichen, könnt ihr euch auch die Versionen mit 256 GB und 512 GB zu guten Preisen sichern. Bei der 512-GB-Version bekommt ihr sogar am meisten Speicher pro Euro:

Nach aktuellem Stand können alle drei Versionen der microSD noch rechtzeitig vor Weihnachten geliefert werden. Falls ihr noch mehr Schnäppchen sucht, die ihr unter den Weihnachtsbaum legen könnt, solltet ihr mal einen Blick auf die Amazon Last Minute Angebote werfen:

Wie gut ist offizielle Nintendo Switch microSD-Speicherkarte?

Die offiziellen Switch-Speicherkarten von SanDisk liefern neben viel Platz auch eine hohe Geschwindigkeit.

Mehr als schnell genug: Mit einer Lesegeschwindigkeit von bis zu 100 MB/s ist die microSD-Speicherkarte von SanDisk natürlich mehr als schnell genug für die Nintendo Switch. Die Konsole ist ohnehin nicht sonderlich anspruchsvoll und kommt notfalls schon mit 60 MB/s aus, es sollten aber besser über 80 MB/s sein.

Hohe Schreibgeschwindigkeit: Im Gegensatz zu vielen anderen günstigen microSDs bietet die offizielle Switch-Speicherkarte auch eine recht hohe Schreibgeschwindigkeit. Da sie der Klasse U3 angehört, ist sie prinzipiell sogar schnell genug fürs Aufnehmen von 4K-Videos. Für den Einsatz in der Nintendo Switch ist eine hohe Schreibgeschwindigkeit zwar weniger wichtig, aber doch ein nettes Feature für größere Installationen oder den Fall, dass ihr die Karte doch mal anders verwenden wollt.

128 bis 512 GB - Wie viel Speicher braucht man?

Da selbst aufwendige Switch-Spiele in der Regel nicht allzu viel Platz brauchen, könnt ihr selbst auf der Speicherkarte mit 128 GB noch einige große AAA-Titel unterbringen. Falls ihr ohnehin die meisten Switch-Spiele in der physischen Retail-Version kauft, sollte diese Variante daher ausreichen. All jenen, die oft digital kaufen und schon eine umfangreiche Switch-Bibliotheken aufgebaut haben, raten wir zu den größeren Versionen.

