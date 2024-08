Legendäres Pokémon-Spiel kommt im August auf Switch, dank Nintendo Switch Online

Die Mystery Dungeon-Reihe gehört zu den beliebtesten Pokémon Spin-offs. Besonderes Merkmal der Reihe: Wir verwandeln uns selbst in ein Pokémon.

Achtung Pokémon-Fans, dies ist keine Übung: Im August kommt endlich das nächste Pokémon-Spiel über den Nintendo Switch Online + Erweiterungspass auf die Hybrid-Konsole. Leider handelt es sich dabei nicht um eine der Editionen der Hauptreihe. Dennoch ist es ein beliebter Titel, der eine Reihe an Nachfolgern zu verantworten hat und im Jahr 2020 sogar ein Remake bekommen hat.

Dieses Pokémon-Spin-off kommt im August auf die Switch

Konntet ihr es schon erraten? Wir sprechen von Pokémon Mystery Dungeon: Team Rot, das ursprünglich für den Game Boy Advance erschienen ist und nun über den Nintendo Switch Online + Erweiterungspass seine erneute Rückkehr auf der Switch feiert:

Auch wenn ihr hier die Ankündigung vom US-amerikanischen Kanal seht, hat der deutschsprachige Instagram-Account von Nintendo das Game ebenfalls angekündigt. Pokémon Mystery Dungeon: Team Rot kommt also auch zu uns.

Worum geht’s in Pokémon Mystery Dungeon: Team Rot?

In Pokémon Mystery Dungeon: Team Rot werdet ihr selbst zum Pokémon und verliert eure Erinnerungen an euer Dasein als Mensch. Als ihr euch gerade mit eurem Partnerpokémon anfreundet, taucht ein Smettbo auf, das dringend eure Hilfe benötigt: Sein Sohn Raupy ist in eine Erdspalte gefallen und muss nun gerettet werden!

Nachdem ihr die kleine Familie wieder vereint, habt ihr gemeinsam mit eurem Partnerpokémon eine Idee: Wieso nicht auch anderen Pokémon helfen? Dadurch gründet ihr ein Retterteam und bestreitet von nun an gemeinsam die titelgebenden Dungeons. Diese sind auf Erkundung ausgelegt und spielen sich ganz anders als die Spiele der Hauptreihe.

Das ist nicht der erste Auftritt des Spiels auf der Nintendo Switch. Im Jahr 2020 ist mit Pokémon Mystery Dungeon: Retterteam DX bereits ein Remake erschienen, das Kollegin Linda damals für euch getestet hat:

Hier könnt ihr euch außerdem noch einen Trailer dazu anschauen:

1:11 Pokémon Mystery Dungeon: Retterteam DX - Erster Trailer stellt Remake vor - Erster Trailer stellt Remake vor

Wem also die Optik des Remakes nicht zusagt oder wer auch einfach Lust auf eine Prise Pokémon-Nostalgie hat, bekommt mit Pokémon Mystery Dungeon: Team Rot bald Nachschub. Wie bald? Laut der Ankündigung auf X, ehemals Twitter, am 9. August 2024.

Was haltet ihr von der neusten Erweiterung der Nintendo-Switch-Online-Spielebibliothek? Stürzt ihr euch im August in die Dungeons?