Nintendo Switch Pro Controller im Angebot: Jetzt Bundle mit Zelda Tears of the Kingdom oder anderem Spiel schnappen

Bei MediaMarkt könnt ihr euch jetzt Bundles mit dem Switch Pro Controller und einem großen Switch-Spiel sichern.

MediaMarkt hat eine Nintendo-Aktion gestartet, durch die ihr neben den Joy-Con Controllern auch den Nintendo Switch Pro Controller günstig im Bundle mit einem Spiel bekommen könnt. Im Fall des Pro Controllers stehen mit The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Animal Crossing: New Horizons und Super Mario RPG drei große Switch-Exklusivtitel zur Wahl. Hier findet ihr den Sale:

Die Nintendo-Aktion läuft noch bis zum 22. April um 9 Uhr morgens. Einzelne Angebote könnten aber schon vorher ausverkauft sein.

Was kann der Nintendo Switch Pro Controller?

Der Nintendo Switch Pro Controller bietet nicht nur gegenüber den Joy-Cons, sondern auch im Vergleich zu anderen Switch-Controllern einige Vorteile.

Ergonomisches Design für unverkrampftes Spielen: Der Nintendo Switch Pro Controller ist vor allem für diejenigen unter euch gedacht, die ein richtiges Gamepad wollen, das besser in der Hand liegt als die Joy-Cons. Sein ergonomisches Design ermöglicht eine unverkrampfte Handhaltung, wenn ihr im TV- oder Tabletop-Modus spielt.

Alle Switch-Features: Der Switch Pro Controller bietet all die speziellen Switch-Features, die ihr auch bei den Joy-Con Controllern bekommt, also HD Rumble, Bewegungssteuerung und NFC zum Einlesen von Amiibo-Figuren. Vielen Controllern von Drittherstellern fehlen diese Features.

40 Stunden Akku: Außerdem zeichnet sich der Switch Pro Controller durch eine sehr lange Akkulaufzeit von 40 Stunden aus. Günstigere Controller schaffen oft nicht mal 10 Stunden, selbst die besten machen in der Regel spätestens nach 20 Stunden schlapp. All das zusammen mit seiner hohen Verarbeitungsqualität sorgt dafür, dass der Original-Controller von Nintendo noch immer die beste, wenn auch nicht die günstigste Wahl ist.

16:42 Tears of the Kingdom ist genau der Knaller, den sich Zelda-Fans erhofft haben

Switch Pro Controller im Bundle: Wie günstig ist der MediaMarkt-Deal?

Der Preis des Bundles liegt bei 94€, wenn ihr euch für Animal Crossing: New Horizons oder Super Mario RPG entscheidet, oder bei 99€ im Fall von Zelda: Tears of the Kingdom. Laut Vergleichsplattformen bekommt ihr den Nintendo Switch Pro Controller einzeln momentan am günstigsten bei Galaxus, und zwar für einen Preis von 59,90€ inklusive Versand.

Im Vergleich dazu zahlt ihr mit den MediaMarkt-Bundles also einen Aufpreis von rund 34€ für Super Mario RPG oder Animal Crossing und von 39€ für Zelda. Für große Exklusivspiele für Nintendo Switch sind das sehr gute Preise. Jedenfalls bekommt ihr laut Vergleichsplattformen momentan keines von ihnen irgendwo anders so günstig.

Weitere günstige Schnäppchen oder auch spannende Neuerscheinungen rund um Gaming, Technik und Unterhaltung findet ihr auf unserer GamePro Deal-Übersicht oder direkt hier: