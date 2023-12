Nintendo Switch: Wunderschönes Spiel aus 2023 zum Schnäppchenpreis im Amazon-Angebot sichern

Bayonetta Origins beeindruckt schon allein durch seinen Grafikstil und ist bei Amazon jetzt günstig im Angebot.

Bei Amazon gibt es jetzt das im Frühjahr für Nintendo Switch erschienene Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon günstig im Angebot. Ihr zahlt nur noch 37,99€, was einen Rabatt von 21 Prozent auf den bisherigen, ohnehin schon reduzierten Preis und von rund 46 Prozent im Vergleich zur UVP von 69,99€ bedeutet. Für einen noch recht jungen Switch-Exklusivtitel ist das eine Menge. Amazon macht keine Angaben dazu, wie lange der Deal gilt. Hier findet ihr ihn:

Das Prequel der Bayonetta-Reihe hat weltweit ziemlich gute Bewertungen bekommen, auf OpenCritic liegt der internationale Durchschnitt bei 81 Punkten. Vor allem der einzigartige Grafikstil, aber auch die kreativen Gameplay-Ideen werden gelobt.

Was ist Bayonetta Origins?

5:51 Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon - Trailer zum Prequel

Spin-off mit eigenem Stil: Bei Bayonetta Origins handelt es sich um ein Spin-off, das zwar wie die Hauptreihe von Platinum Games entwickelt wurde, aber sowohl spielerisch als auch optisch einen anderen Weg einschlägt. Die Grafik ist in einem wunderschönen Bilderbuchstil gehalten und das Gameplay bietet zwar eine Menge Action, verzichtet aber auf große Gegnerhorden und führt stattdessen clevere Rätsel ein.

Vorgeschichte mit neuer Heldin: Die Story erzählt zwar die Vorgeschichte der Bayonetta-Reihe, hat aber eine andere Hauptfigur, nämlich die junge Hexe Cereza, die in einem verzauberten Wald nach einer besonderen magischen Kraft sucht. Begleitet wird sie dabei von ihrem Stofftier, von dem der Dämon Cheshire Besitz ergriffen hat.

Zwei Figuren gleichzeitig steuern: Der besondere spielerische Kniff von Bayonetta Origins besteht darin, dass ihr Cereza und Cheshire beide gleichzeitig steuert. Mit dem linken Analogstick bewegt ihr die Hexe, mit dem rechten den Dämon. Sowohl in den Kämpfen als auch bei den Rätseln habt ihr nur dann eine Chance, wenn ihr die Fähigkeiten beider Charaktere klug miteinander kombiniert.

Auch Bayonetta 3 im Amazon-Angebot

10:32 These boots are made for shootin' - Testvideo zu Bayonetta 3

Das im letzten Jahr erschienene Bayonetta 3 gibt es bei Amazon momentan übrigens ebenfalls für 37,99€ im Angebot. Außerdem laufen während der Vorweihnachtszeit noch eine ganze Reihe weiterer Sales, durch die ihr nicht nur Switch-Spiele, sondern auch Titel für PS5, PS4 und Xbox günstiger bekommen könnt. Auf unserer GamePro Deal-Übersicht findet ihr die Highlights, alternativ könnt ihr direkt einen Blick auf diese Artikel werfen: