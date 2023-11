Große Switch-Spiele für 34,99€: Jetzt Animal Crossing und Kirby günstig im Angebot kaufen

Bei MediaMarkt und Saturn gibt's mit Animal Crossing und Kirby und das vergessene Land zwei große Switch-Hits zum Sparpreis.

Bei MediaMarkt könnt ihr euch jetzt zwei große Spiele für Nintendo Switch günstig schnappen: Sowohl für die idyllische Lebenssimulation Animal Crossing: New Horizons als auch für das 3D-Jump&Run Kirby und das vergessene Land bezahlt ihr aktuell nur noch je 34,99€. Für preisstabile Switch-Exklusivhits, deren UVP bei 59,99€ liegt, ist das ein fantastisches Sonderangebot.

Alternativ findet ihr sowohl Animal Crossing als auch Kirby und das vergessene Land genauso günstig bei Saturn. Beide Shops machen keine Angaben dazu, wie lange die Angebote noch laufen. Sie scheinen nicht Teil irgendeines größeren Sales zu sein und könnten deshalb jederzeit wieder beendet werden. Möglicherweise handelt es sich bereits um einen Vorgeschmack auf den Black Week Sale, der morgen bei Saturn und MediaMarkt startet.

Was ist Animal Crossing: New Horizons?

Animal Crossing: New Horizons - Dieses Spiel ist der beste Urlaub in schweren Zeiten

Animal Crossing: New Horizons ist eines der erfolgreichsten Switch-Spiele überhaupt. In der gemütlichen Lebenssimulation werdet ihr auf eine einsame Insel geschickt, auf der ihr nach und nach ein paradiesisches Dorf aufbaut. Dadurch zieht ihr viele neue, niedliche Bewohner in Tiergestalt an, mit denen ihr euch dann anfreunden könnt. Online können bis zu acht Spieler*innen zusammen spielen, lokal an einer Konsole können zudem bis zu acht Personen dieselbe Insel bewohnen.

Was ist Kirby und das vergessene Land?

Kirby und das vergessene Land - Test-Video zum ersten echten 3D-Kirby

In Kirby und das vergessene Land steuert ihr den pinken Vielfraß zum ersten Mal durch eine richtige 3D-Spielwelt. Trotzdem bleibt das Jump&Run beim Gameplay seinen Wurzeln im Wesentlichen treu. Wie üblich kann Kirby Gegner einsaugen und übernimmt so ihre Fähigkeiten, wodurch er Feuer speien oder sich in eine Stachelkugel verwandeln kann. Neu ist, dass er nun auch leblose Objekte verschlucken und deren Eigenschaften übernehmen kann, wodurch er beispielsweise als Auto durch die Welt rast oder als Automat Dosen verschießt.

