Nintendo Switch-Update 16.0.2 ist da und beseitigt einen Speicherfehler

Es ist Patch-Day bei Nintendo!

Nintendo schraubt weiter an der Systemsoftware der etwas mehr als sechs Jahre alten Hybrid-Konsole, die auch noch ein Weilchen ohne Nachfolger am Markt bleiben soll, geht es nach dem japanischen Traditionshersteller. Große Änderungen sind zwar nicht mehr zu erwarten, stattdessen müssen wir uns kleinen Anpassungen unter der Haube abfinden – so auch bei der Version 16.0.2, die jüngst erschienen ist.

Wie so häufig lesen sich die Patch Notes auf der Hilfe-Seite von Nintendo Deutschland sehr allgemein:

Version 16.0.2 (Veröffentlicht am 18.04.2023) Allgemeine Verbesserungen der Systemstabilität zur Steigerung des Nutzererlebnisses.

Genauere Angaben, welche Verbesserungen denn nun zur Systemstabilität beitragen, hält Nintendo nicht für uns parat. In ihrem langen Lebenszyklus hat die Konsole jedoch zahlreiche Modder und Dataminer angezogen, die den Programm-Code der Systemsoftware genau analysiert haben und daher jede noch so kleine Änderung identifiziert können.

So auch bei Version 16.0.2, die laut dem Emulator-Entwickler OatmealDome Erweiterungen des Filters für Schimpfwörter und eine Anpassung einer Internet-Sicherheitsschicht enthält:

Explizit nennt er einen Bann der Nennung der psychischen Erkrankung "ADHS" in den japanischen Filterlisten. Das könnte auf den Umgang mit der Krankheit in Japan zurückzuführen sein, dort ist die Aufmerksamkeitsdefizit und Hyperaktivitätsstörung zum Teil immer noch stigmatisiert, etliche Medikamente illegal. In anderen Ländern ist der Begriff hingegen nicht als problematisch eingestuft.

Das verbirgt sich hinter der Änderung der SSL-Schicht: Nach der Einschätzung von OatmealDome wurde der sogenannte SSL-Service um eine Funktion erweitert, die ein Speicherleck verhindert, der Arbeitsspeicher der Switch wird also nicht mehr mit überflüssigen Daten vollgestopft.

Bei SSL handelt es sich um einen Dienst, der für die Kommunikation der Switch mit den Nintendo-Servern zuständig ist. Ein Speicherleck konnte zu Crashes oder einer schlechten Performance führen, da der Arbeitsspeicher der Konsole nicht mehr automatisch geleert wurde.

Startet ihr ein Spiel mit Online-Funktionalität, wird die Aktualisierung automatisch gestartet, da ihr nur mit der aktuellen Systemsoftware Multiplayer-Titel wie Mario Kart 8 Deluxe zocken könnt. So werden Hacker und Cheater ausgeschlossen. Außerdem könnt ihr das System-Update in den Systemeinstellungen unter dem untersten Punkt Konsole anstupsen.

Starker Nintendo-"Sommer" mit The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Das Wetter pendelt in Deutschland gerade noch zwischen grau-regnerisch und einfach nur grau, mit dem Breath of the Wild-Nachfolger Tears of the Kingdom steht am 12. Mai aber ein absolutes Sommer-Highlight in den Startlöchern.

Bis dahin wird vielleicht auch die Switch noch einmal ein Update erhalten, mit großen Änderungen rechnen wir jedoch nicht. Vielleicht hat Nintendo aber ja auch noch eine Überraschung für uns parat.

Welche Software-Verbesserungen würdet ihr euch bis Mai für die Switch wünschen?