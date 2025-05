Pokémon Karmesin & Purpur: Erste Vergleichsbilder der Nintendo Switch 2-Version aufgetaucht, aber erwartet lieber nicht zu viel

Erste Pokémon Karmesin-Screenshots geben uns einen Eindruck der Switch 2-Verbesserungen.

Der Release der aktuellen Pokémon-Generation Karmesin und Purpur lief auf der Nintendo Switch technisch nicht gerade rund. Bis heute kämpft das Spiel mit matschigen Texturen und gleichzeitig ruckeliger Performance. Ein Upgrade für die Nintendo Switch 2 könnte das ändern und nun gibt es erste Vergleichsbilder der neuen Version.

Kostenloses Upgrade für Karmesin & Purpur

Die gute Nachricht ist, dass Pokémon Karmesin und Purpur ein kostenloses Upgrade für die neue Konsole bekommen, zusammen mit mindestens elf weiteren Titeln. Um von den versprochenen Verbesserungen zu profitieren, müsst ihr also kein Upgrade-Pack für 10 Euro kaufen.



Das gilt übrigens nicht für Pokémon Legenden Z-A, das noch in diesem Jahr erscheinen soll. Für den kommenden Teil der Taschenmonster-Reihe hat Nintendo bereits eine eigenständige Nintendo Switch 2 Edition angekündigt, deren Upgrade euch den besagten Zehner kosten wird.

Was ändert sich bei Karmesin und Purpur auf der Switch 2?

Der Patch für Karmesin und Purpur soll vor allem die Auflösung und die Framerate verbessern. Was das konkret bedeutet, ist noch nicht bekannt. Allerdings lässt die bisherige Nintendo Switch-Version mit einer Auflösung von durchschnittlich 864p im TV-Modus und stark ruckelnden Bildraten unter der 30 fps-Grenze viel Luft nach oben.

Die italienische Website PokéNext hat auf Twitter erste Vergleichsbilder der beiden Versionen veröffentlicht, die einen Eindruck der technischen Änderungen vermitteln (via VGC).

Neben dem etwas schärferen Bild lassen sich kleinere Detail-Veränderungen erkennen. Die Wolkenkratzer im Hintergrund des ersten Bildes wirken beispielsweise klarer und leiden nicht mehr ganz so stark unter Treppchenbildung.

Auf dem zweiten Bild wird bei genauerem Hinsehen deutlich, dass sich die Weitsicht verbessert hat. Während die Klippe im Hintergrund auf der Switch in Unschärfe verschwindet, sind auf der Switch 2 auch weiter hinten mehr Details zu sehen. Interessant sind auch die besseren Wasserspiegelungen und Schatten.

Einen großen Sprung solltet ihr aber nicht erwarten, insgesamt sind verbesserte Details eher die Ausnahme. Der Gesamteindruck wird auf der neuen Hardware wohl ähnlich ausfallen wie beim Original.

Der wichtigste Punkt, an dem Entwickler Game Freak nachhelfen sollte, bleibt ohnehin die Performance. Ob das Spiel am 5. Juni mit dem Release der Switch 2 in stabilen 30 fps oder vielleicht sogar mehr läuft, bleibt abzuwarten.

Was denkt ihr: Spielt ihr Karmesin und Purpur nochmal auf der Nintendo Switch 2?