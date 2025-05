Fallout 3-Spieler findet physische DLC-Version in einem Shop und traut seinen Augen kaum: Sie soll 2.500 Dollar kosten

Normalerweise sollte ein Fallout 3-DLC wirklich nicht so viel kosten, dieser Fall ist aber speziell.

Fallout 3 zählt zu den legendärsten Open World-Klassikern überhaupt und hat eine ganze Reihe an interessanten DLCs bekommen. Einer davon ist jetzt einem Reddit-User ins Auge gestochen, weil er in einem Shop als physische Version für sage und schreibe 2.499 US-Dollar angeboten wird. Was hat es damit auf sich?

Physischer Fallout 3-DLC soll 2.500 Euro kosten, obwohl er gar keine Disk enthält und es ihn im Shop für 5 Euro gibt

Worum geht es hier genau? Der Fallout 3-DLC Mothership Zeta stellt den krönenden Abschluss der Fallout 3-Erweiterungen dar und dreht sich darum, wie der Protagonist von Aliens entführt wird. Im Xbox-Store schlägt die Erweiterung aus dem Jahr 2013 mit 4,79 Euro zu Buche. Woanders kostet sie aber sehr viel mehr, was für große Verwunderung sorgt.

In einem örtlichen Spieleladen wird offenbar eine noch originalverpackte Version des Spiele-DLCs für die Xbox 360 angeboten. Allerdings für 2.499 Euro, was dem verwunderten Reddit-User ordentlich die Kinnlade herunterklappen lässt. Er schreibt:

"Kann mir irgendwer erklären, wieso mein örtlicher Spieleladen das hier für so viel verkauft? Ich weiß, dass es ein echt guter DLC ist und die Boxart sieht cool aus und so, aber ich denke nicht, dass das so viel wert sein sollte."

Die physische Edition des Mothership Zeta-DLCs für Xbox 360 ist aber eine echte Seltenheit. Wer eines der wenigen Exemplare besitzt, kann sich freuen. Vor allem, wenn ihr diese physische Version aus unerfindlichen Gründen nie geöffnet haben solltet. Dann könntet ihr mehrere Tausend Euro damit verdienen.

Originalverpackte, ungeöffnete Versionen dieses DLCs sind auch im Netz schon für mehrere Tausend Dollar über die virtuelle Ladentheke gegangen. Hier wird auf ebay gerade eine Version für stolze 4.887 US-Dollar angeboten.

Aber wieso ist das so selten? Es gibt einfach keine Disk-Versionen des DLCs (via: YouTube). Alle anderen Fallout 3-Erweiterungen sind in echten, physischen Versionen erschienen, also mit einer DVD, auf der die entsprechenden Daten enthalten waren. Nicht so in diesem Fall.

Besonders kurios an der ganzen Angelegenheit: Selbst wenn ihr euch diese extrem teure, physische Version des Fallout 3-DLCs kaufen würdet, hättet ihr keinen Datenträger bekommen. In der Schachtel befindet sich nämlich nur noch eine Karte mit einem Download-Code, wie auch der Urheber des Posts erklärt.

Aber auch der Code wäre nutzlos. Der Xbox 360-Shop wurde schon längst geschlossen und eingestampft. Ihr könnt diesen Download-Code dementsprechend nicht mehr einlösen, um das Spiel beziehungsweise den DLC dann auch noch herunterzuladen. Das Ganze ist also komplett nutzlos und hat nur einen Wert als Sammlerobjekt, weil es gefühlt so selten ist.

