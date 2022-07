Mario + Rabbids: Kingdom Battle jetzt kostenlos spielen mit Nintendo Switch Online

Falls ihr Nintendo Switch Online abonniert habt, könnt ihr Mario + Rabbids: Kingdom Battle jetzt bis zum 10. Juli, also bis Sonntag, kostenlos spielen und euch dadurch schon mal auf den Nachfolger Mario + Rabbids: Sparks of Hope einstimmen. Dazu braucht ihr euch nur in euren Account einzuloggen und könnt die Vollversion dann über die Produktseite im Nintendo eShop herunterladen:

Mario + Rabbids: Sparks of Hope erscheint am 20. Oktober

Erst in der letzten Woche wurde angekündigt, dass das von Ubisoft entwickelte Mario + Rabbids: Sparks of Hope am 20. Oktober erscheinen soll. Gleichzeitig wurde ein neuer Trailer veröffentlicht, der kurz in die Spielwelt einführt und vor allem einen guten Eindruck vom Kampfsystem verschafft:

Wie schon beim Vorgänger handelt es sich bei Sparks of Hope um ein Rundentaktikspiel, in dem Mario und seine Freunde gemeinsam mit den Rabbids aus dem Hause Ubisoft im Team antreten. Diesmal sind wir jedoch auf verschiedenen Planeten unterwegs, wo wir umfangreiche Gebiete in Third Person erkunden können. Auch am Kampfsystem gibt es Änderungen, denn anstelle eines starren Rasters, auf dem wir unsere Figuren von Feld zu Feld ziehen, können wir sie nun in einem bestimmten Radius frei bewegen. Außerdem werden wir jetzt von niedlichen sternförmigen Kreaturen, den namensgebenden Sparks, im Kampf unterstützt.

Das erwartet euch in Mario + Rabbids: Kingdom Battle

Im Vergleich zu Sparks of Hope ist der Vorgänger Mario + Rabbids: Kingdom Battle noch etwas näher an klassischen Rundentaktikspielen wie XCOM, bei denen das Spielfeld in den Kämpfen klar in einzelne Felder eingeteilt ist. Abgesehen davon bleibt das Prinzip aber gleich: Auch hier müsst ihr die Spezialfähigkeiten eurer kleinen Heldengruppe klug ausnutzen und miteinander kombinieren, um eine Chance gegen eure Feinde zu haben.

In Mario + Rabbids: Kindom Battle schließen sich Mario und seine Freunde erstmals mit den niedlichen, aber auch reichlich durchgeknallten Häschen von Ubisoft zusammen, um gemeinsam das Pilzkönigreich zu retten. Vom Pilzpalast aus erkunden wir vier abwechslungsreiche Regionen, in denen Wälder, Wüsten, Sumpflandschaften und sogar Friedhöfe auf uns warten. Zwischen den Kämpfen gehen wir hier auch auf Schatzsuche und lösen knifflige Rätsel.

Auch dank seinem Humor und seiner hübschen, knallbunten Grafik konnte uns Mario + Rabbids: Kingdom Battle im Test voll überzeugen, weshalb wir 86 Punkte vergeben haben. Wenn ihr noch mehr erfahren wollt, bevor ihr selbst loslegt, könnt ihr hier den ganzen Testbericht lesen:

20 4 Mehr zum Thema Mario + Rabbids: Kingdom Battle im Test - Flauschige Kopfnuss

Noch kein Abo bei Nintendo Switch Online?

Falls ihr noch kein Mitglied bei Nintendo Switch Online seid, ist jetzt vielleicht eine gute Gelegenheit, das zu ändern. Immerhin bietet euch der Service nicht nur immer mal wieder die Möglichkeit, bestimmte Spiele für einen begrenzten Zeitraum kostenlos zu spielen. Ihr bekommt auch Cloud Saves sowie Zugriff auf Dutzende NES- und SNES-Klassiker und auf die Battle-Royale-Hits Tetris 99 und Pac-Man 99. Außerdem wird Nintendo Switch Online für den Online-Multiplayer der meisten Switch-Spiele benötigt.

Das Abo von Nintendo Switch Online kostet nur 3,99€ im Monat oder 19,99€ im Jahr. Mit der Familienmitgliedschaft, die sich bis acht Accounts teilen können, sind es 34,99€ im Jahr. Falls ihr euch auch noch das Erweiterungspaket mit N64- und Sega Mega Drive-Spielen sowie Add-Ons für Switch-Hits wie Mario Kart 8 Deluxe und Animal Crossing: New Horizons sichern wollt, sind es 39,99€ im Jahr bzw. 69,99€ mit der Familienmitgliedschaft. Übrigens gibt es auch eine kostenlose 7-tägige Testphase. Mehr dazu erfahrt ihr hier: