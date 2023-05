Ups, fast zertrampelt - No Man's Sky-Spieler entdeckt das wohl kleinste Alien des Universums

Dieses kleine putzige Ding dürfte das wahrscheinlich kleinste Alien im No Man's Sky-Universum sein.

No Man's Sky bietet schier unendliche Weiten und unzählige Planeten. Auf diesen Planeten treiben sich die unterschiedlichsten Wesen herum. Die meisten fallen allerdings ziemlich groß aus und es gibt nur einen bestimmten Grad an Variation. Jetzt wurde aber ein erstaunlich winziges Lebewesen in den Weiten des Universums entdeckt – und es könnte kaum niedlicher sein.

Nicht mal so groß wie ein Fuß - Das kleinste No Man's Sky-Alien sieht unfassbar niedlich aus

Darum geht's: In No Man's Sky werden Planeten sowie ihre Flora und Fauna zufällig generiert. Es gibt aber nur eine bestimmte Menge von Möglichkeiten und die schöpfen sich dann doch irgendwann aus. Umso überraschender und schöner, wenn Spieler*innen Dinge oder Lebewesen entdecken, die aus der Norm ausbrechen.

Knuffigstes und kleinstes Alien: Einem Spieler ist nun genau so ein Fang ins Netz gegangen. Statt der Megafauna, die an Dinos oder Sandwürmer aus Dune erinnert, hat er ein wirklich winziges Alien entdeckt. Wie klein es ist, fällt erst so richtig im direkten Vergleich mit einem Futter-Pellet und dem eigenen Fuß auf.

Aber am besten seht ihr selbst:

Die Kommentare überschlagen sich: Selbstverständlich stößt dieses überaus niedliche grüne Ding auf sehr viel Gegenliebe im Netz. Dementsprechend drehen sich die Top-Kommentare dann auch darum, dass der Urheber des Posts diesen Blob mit seinem Leben beschützen soll und ob man es auch zähmen und als Haustier in die Tasche stecken kann.

Beinahe übersehen: Diese Mini-Kreatur wurde tatsächlich auch nur durch die Nutzung des Scanners entdeckt. Redditor und Entdecker des Mini-Aliens Draconis_Rex erklärt, er hätte es sonst wohl einfach gar nicht gesehen.

Ähnliche Lebewesen sind anderen No Man's Sky-Fans aber wohl durchaus schon einmal untergekommen. Ein weiterer Kommentar dreht sich jedenfalls um die amüsanten Größenverhältnisse. Die fallen bei diesem Blob hier nicht nur hinsichtlich seines Futters ins Gewicht, sondern auch bei den Ausscheidungen.

Was war das niedlichste Viech, das euch je in einem Videospiel untergekommen ist – gerne auch außerhalb von No Man's Sky? Wie findet ihr diesen Blob hier?