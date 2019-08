No Man's Sky für Switch: Entwickler macht vielversprechende Aussage

Mit Beyond steht das bisher größte Gratis-Update für das Weltraumabenteuer No Man's Sky vor der Tür. Bislang ist das Spiel für die PS4, Xbox One und den PC erhältlich, doch wäre Entwickler Hello Games gerade nicht so sehr mit der Optimierung von Beyond beschäftigt, dann wäre eine Switch-Version durchaus möglich. Das zumindest verrät nun Co-Founder des Studios Sean Murray gegenüber Game Informer.

Großes Interesse an Switch-Version

Was sagt er genau? Im Interview bekundet Murray starkes Interesse an einem Switch-Port.

"Es ist super interessant. Ich liebe die Switch. Wir sind aber offensichtlich auf das fokussiert, was wir gerade machen. Aber wir haben es geschafft, das Spiel für PSVR zu optimieren - ich möchte also sehr gerne sehen, was noch alles möglich ist."

Offiziell bestätigt ist die Switch-Fassung des SciFi-Spiels damit aber natürlich nicht. Doch die Aussagen von Murray sind vielversprechend. Klingt ganz danach, als haben Murray und sein Team mit der Umsetzung für PSVR genug Selbstvertrauen gesammelt, um nun zu denken, auch einen Switch-Port von No Man's Sky umsetzen zu können.

Am 14. August 2019 erscheint aber erst einmal Beyond. Das Update erweitert die Multiplayer-Komponente von No Man's Sky und bringt PSVR-Support. Das gesamte Spiel kann dank Beyond in der virtuellen Realität erlebt werden.

Würdet ihr NMS auf der Switch spielen wollen?