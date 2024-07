No Man's Sky Worlds Part 1: Wann erscheint das Update auf Xbox und Switch? Das ist der aktuelle Stand

Wann kommt das neue No Man's Sky-Update für Switch und Xbox?

In der vergangenen Woche veröffentlichte Hello Games das nächste große Update für das Spiel No Man's Sky. "Worlds Part 1" verpasst insbesondere der Optik eine Generalüberholung, fügt neue Flora und Fauna hinzu und verbessert auch Wasser- und Wettereffekte.

Ein ordentliches Upgrade also, das allerdings noch nicht alle genießen können. Denn bislang ist das Worlds Part 1-Update nur für die PlayStation- sowie die PC-Version von No Man's Sky erschienen. Alle mit einer aktuellen Xbox-Konsole oder der Nintendo Switch schauen derzeit noch in die Röhre – Und stellen sich Frage: Wann kommt das Update auch für mein System?

Der aktuelle Stand zu Worlds Part 1 auf Xbox und Nintendo Switch

Hello Games hat sich bislang nicht zu einem Release-Termin des Updates geäußert, von offizieller Seite gibt es bislang also keine Informationen.

Etwas Licht ins Dunkel bringt allerdings der YouTuber Just Jim, der sich offenbar bei Microsoft nach dem Status des Updates erkundigt und auch eine Antwort darauf bekommen hat.

Demnach verzögert sich das Update auf den Xbox-Konsolen, weil die Qualitätskontrolle bei Microsoft mit dem Zustand des Updates nicht zufrieden war. Es tauchten wohl einige Bugs auf, weswegen das Update zunächst an Hello Games zurückgegeben wurde, damit diese Bugs gefixt werden. Im Video wird allerdings nicht darauf eingegangen, wie lange dieser Prozess dauern wird.

Zum Update für die Nintendo Switch-Version gibt es bislang gar keine Informationen. Gut möglich aber, dass hier dasselbe "Problem" wie auf der Xbox besteht und die Version noch von Bugs geplagt wird, die durch die Qualitätskontrolle bei Nintendo gefallen ist.

Auch wenn eine Einschätzung derzeit schwer fällt, gehen wir aktuell davon aus, dass das Update in dieser oder der nächsten Woche auch für Xbox und Switch erscheinen wird.

No Man's Sky erschien ursprünglich im Jahr 2016 und lässt euch eine prozedural generierte Galaxie mit unzähligen Planeten erkunden. Zum Launch hatte dieses spannende Konzept allerdings noch mit etlichen Problemen zu kämpfen.

Hello Games ließ aber nicht locker und veröffentlichte im Laufe der Jahre mehrere große Updates, die viele Ungereimtheiten beseitigten und das Spiel Stück für Stück immer besser machten.

Wartet ihr auch schon sehnsüchtig auf den Update-Release auf Xbox und Switch oder zockt ihr eine der anderen Versionen von No Man's Sky?