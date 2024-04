No Rest for the Wicked-Spielzeit: So lange braucht ihr für die Early Access-Version

Die finale Version von No Rest for the Wicked erscheint für PS5, Xbox Series X/S und den PC.

Seit dem 18. April könnt ihr No Rest for the Wicked in einer Early-Access-Version spielen. Darin könnt ihr bereits einen ausgiebigen Blick auf das düstere Action-RPG werfen, das von den Moon Studios entwickelt wird.

Es handelt sich zwar noch nicht um eine "fertige" Version des Spiels, die Vorabfassung bietet aber schon etliche Inhalte, was sich dann auch auf die Spielzeit der Early-Access-Version auswirkt.

Ihr könnt mindestens zwischen 15 und 25 Stunden einplanen

Dazu hat sich Gennadiy Korol, der Co-Founder von Moon Studios auf X (ehemals Twitter) geäußert. Dort verrät er:

"Für das erstmaligen Durchspielen aller Gebiete, einschließlich des Crucibles, rechnen wir mit 15-25 Stunden."

Diese Spielzeit kann mit den Endgame-Inhalten und verschiedenen Meta-Systemen aber noch einmal deutlich anwachsen, so Korol. Wie so oft ist die Spielzeit also auch bei No Rest for the Wicked vom individuellen Spielverhalten abhängig.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Weitere Inhalte bereits angekündigt: Ohnehin könnte die Zeit, die ihr mit der Vorabfassung verbringen können, im Laufe des Early Access noch einmal deutlich steigen. Denn die Moon Studios haben bereits verkündet, dass sie nach und nach noch weitere Bosse, Regionen und weitere Inhalte wie eine Multiplayer-Funktion hinzufügen wollen.

Langeweilig sollte es euch vermutlich nicht werden. Eine Info dazu, wie lange No Rest for the Wicked im Early Access bleiben wird, gibt es noch nicht. Bislang ist das Spiel ausschließlich auf dem PC verfügbar, es wird aber auch für die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S erscheinen.

1:46 Das neue Action-RPG der Ori-Macher sieht fantastisch aus und startet noch diese Woche

Vorwürfe zum Arbeitsklima bei den Moon Studios Ein Report der Website Venture Beat von 2021 warf dem Entwicklerstudio toxische Aussagen von den Studiogründern Thomas Mahler und Gennadiy Korol vor. Die Quellen der Recherche kritisierten den harschen, unprofessionellen Umgangston und unangebrachte Witze der Studiochefs. Mahler und Korol bestritten 2021 die Vorwürfe in einem Statement und wollen sich auf Nachfrage der Kolleg*innen von GameStar nicht mehr dazu äußern.

Mit No Rest for the Wicked versuchen sich die Macher der beiden hervorragenden Ori-Metroidvanias an einem Action-RPG aus der Top-Down-Perspektive mit düsterer Geschichte. Nach dem Tod des bisherigen Königs herrscht auf der abgelegenen Welt Isola Sacra ein erbitterter Kampf um die Thronfolge.

Zudem wird das Land von einer tödlichen Seuche heimgesucht. Eurer Spielfigur ist Teil der Kriegergruppe der Cerim und zieht los, um das zerrüttete Land zu retten.

Habt ihr No Rest for the Wicked schon ausprobiert? Wie findet ihr es bislang?