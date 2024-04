No Rest for the Wicked: Diese 8 Tipps zum Spielstart hätten wir gerne schon früher bekommen

No Rest for the Wicked hat es faustdick hinter den Ohren!

Nach Ori and the Blind Forest und Ori and the Will of the Wisp hat das Team von Moon Studio sein nächstes Spiel veröffentlicht – No Rest for the Wicked. Das Action-Rollenspiel, das auf den ersten Blick an Genre-Vertreter wie Diablo 4 oder Torchlight erinnert, ergänzt die beliebte Jagd nach Loot und Erfahrungspunkten mit bockschweren Kämpfen.

Um euch den Einstieg in das Abenteuer zu erleichtern, haben wir die folgenden acht Tipps zusammengestellt.

1. Nehmt das Tempo raus

Der erste Tipp, den wir euch an die Hand geben wollen, ist, dass ihr euch beim Spielen Zeit lassen solltet. Seid ihr darauf aus, euch wie in Diablo 4 ruckzuck durch die Spielwelt zu schnetzeln und möglichst schnell besonders stark zu werden, holt euch No Rest for the Wicked wahrscheinlich schnell in die lebensgefährliche Realität von Sacra zurück.

Geht ihr hingegen ruhig und bedacht vor, lauft ihr weniger Gefahr, in Hinterhalte zu laufen, zu viele Gegner*innen auf einmal anzulocken, sowie versteckte Passagen und Schätze zu verpassen. Die Erkundung der Welt ist dabei gleich doppelt wichtig, da ihr im Verlauf des Abenteuers jede Menge Ressourcen für eure Heil-Items und zur Verbesserung eurer Ausrüstung finden müsst.

2. Erkundet die Welt mehrfach

Wichtig ist zudem, dass ihr die Welt nicht nur einmal erkundet, denn nach einiger Zeit verändert sich diese. Das erkennt ihr an dem Nebel, der eure Karte nach einer Weile erneut verdeckt. Ist das der Fall, sind nicht nur die Widersacher*innen wieder da, sondern auch alle Ressourcen und Kisten.

Nach bestimmten Ereignissen, die ihr während der Geschichte erlebt, verändern sich zudem auch die Gegner*innen an sich. Wo vorher zum Beispiel noch sehr starke Monster den Weg versperrt haben, trefft ihr nun nur noch wesentlich zahmere Widerstandstrupps.

Zudem erreicht ihr manche Gebiete sogar nur dann, wenn ihr eine passende Nebenaufgabe habt, in der ihr ein für den Weg nötiges Item erlangen könnt. Kommt ihr an einer bestimmten Stelle nicht weiter, schaut, ob es vielleicht in Sacrament eine Quest gibt, die euch in diesen Bereich führt.

Im Video könnt ihr euch 25 Minuten Gameplay aus No Rest for the Wicked anschauen:

24:59 25 Minuten im Diablo-Souls: No Rest for the Wicked zeigt düstere Welt, Bosse, Endgame und Survival

3. Lasst keine Ressourcen liegen

Neben den bereits genannten Ressourcen, die ihr für eure Heilitems und die Verbesserung eurer Ausrüstung braucht, gibt es noch allerhand Rohstoffe, die für den Ausbau von Sacrament gebraucht werden. Mit den richtigen Werkzeugen fällt ihr zum Beispiel Bäume oder baut Erzadern ab.

Besonders die hölzernen Blätterriesen haben wir auf unseren Streifzügen oftmals komplett vergessen, weil sie sich sehr organisch in die Welt einfügen. Wollt ihr die Verbesserungen in der Stadt schnell freischalten, solltet ihr aber unbedingt jegliches Gehölz fällen.

4. Charakter-Fokus direkt zum Start festlegen

Wenn ihr nicht mit der Erkundung der Welt oder dem Abbau verschiedener Rohstoffe beschäftigt seid, werdet ihr euch sehr häufig mit den verschiedensten Kreaturen kloppen. Obwohl das Spiel eine ganze Reihe an verschiedenen Waffen und Spielmöglichkeiten bereit hält, solltet ihr euch direkt zum Start für einen grundlegenden Spielstil entscheiden.

Eure Progression ist nämlich zu einem großen Teil von euren Attributen abhängig und diese könnt ihr – sobald ihr sie einmal verteilt habt – nicht neu vergeben. Spielt ihr also am liebsten mit dicken Zweihandwaffen, steckt eure Punkte vor allem in Stärke. Wollt ihr dagegen eher auf ein Paar schnelle Dolche setzen, ist Geschicklichkeit eure primäre Eigenschaft.

Das ist nicht nur wichtig, um mit den Waffen eurer Wahl viel Schaden zu verursachen, sondern oftmals die Bedingung, diese überhaupt führen zu können. Seid ihr euch zu Beginn des Spiels nicht sicher, konzentriert euch erstmal auf "Gesundheit" und "Ausdauer". Das sind zwei Attribute, die insbesondere am Anfang lebensrettend sein können. Seid ihr zudem Fans von schwerer Rüstung, solltet ihr hin und wieder auch Punkte in "Ausrüstungslast" stecken.

5. Gleichgewichtsanzeige einblenden

Um in den Kämpfen erfolgreich zu sein, ist es vor allem bei großen Gegnerinnen und Gegnern wichtig, sie ins Wanken zu bringen. Gelingt euch das, sind sie kurz wehrlos und ihr könnt ein paar wichtige Treffer landen. Am schnellsten erreicht ihr das, indem ihr Angriffe pariert. Alternativ brecht ihr das Gleichgewicht eures Gegenübers nach und nach durch normale Angriffe.

Damit ihr im Kampf einen besseren Überblick darüber habt, wie weit ihr von der kurzen Betäubung eures Feindes entfernt seid und das gezielt ausnutzen könnt, solltet ihr die passende Info per Option einblenden. Das könnt ihr unter dem Punkt "Gameplay" tun, wenn ihr ziemlich weit nach unten scrollt. Dort könnt ihr zudem noch Schadenszahlen einblenden, was ebenfalls eine nützliche Information sein kann.

'Gegnerische Gleichgewichtsbalken anzeigen' solltet ihr unbedingt aktivieren.

6. Inventar vergrößern > zweites Ausrüstungsset

Besiegt ihr große Bosse, erhaltet ihr neben allerhand EP und Loot auch noch verpestetes Sekret. Mit diesem könnt ihr sowohl die anfangs gesperrten Slots in euren verschiedenen Inventaren, als auch zusätzliche Waffenslots freischalten.

Damit euch die zu Beginn frustrierend kleinen Taschen nicht in den Wahnsinn treiben, empfehlen wir euch, zuerst die Slots für eure Rohstoffe zu vergrößern. Diese findet ihr in der Regel nicht nur am häufigsten in diversen Variationen, ihr tragt sie oftmals auch über einen längeren Zeitraum mit euch herum.

So schützt ihr euch vor Momenten, in denen ihr eine halbe Ewigkeit auf einen Baum einhaut, nur um dann festzustellen, dass ihr das gewonnene Holz nicht tragen könnt.

7. Durchforstet regelmäßig euer gesamtes Inventar oder: Rezepte nicht nur kaufen, sondern lernen

Es mag im ersten Augenblick vielleicht selbstverständlich klingen, aber durch die vielen unterschiedlichen Inventar-Fenster, ist uns anfangs folgender Fehler passiert: Da Crafting in No Rest for the Wicked eine große Rolle spielt, gibt es allerhand Rezepte zu erlernen.

Ihr erfahrt, wie ihr leckere Pilzsuppen zubereitet, einen anständigen Krabbenauflauf zaubert oder aber wie ihr eine eigene Kommode für das zukünftige Eigenheim baut.

Die Anleitungen könnt ihr unter anderem bei Händler*innen kaufen. Wichtig ist aber, dass ihr sie danach auch noch lest! Da die Rezepte allerdings in einer Inventar-Kategorie landen, die zumindest wir nur selten angeschaut haben, haben wir einige mehrfach – oder obwohl wir sie schon in der Welt gefunden haben – gekauft.

Es gibt im Handelsfenster zwar eine Info, ob ihr ein Rezept bereits kennt, aber die interessiert sich natürlich nicht die Bohne, ob ihr das Ding schon in den Weiten eures Inventars versteckt habt. Schaut also unbedingt immer wieder alle Bereiche durch und lest unbekannte Rezepte.

8. Plant eure Streifzüge

In der Hauptstadt Sacrament könnt ihr neben vielen Nebenquests auch Herausforderungen und Kopfgeldmissionen annehmen. Bei letzterem müsst ihr aber darauf achten, dass ihr jeweils nur eine aktiv haben könnt. Plant ihr also einen Ausflug in die Untiefen, solltet ihr auch erst dann ein passendes Kopfgeld auswählen.

Einmal ausgesucht, könnt ihr später zwar wechseln, damit verfällt die zuvor gewählte Mission aber vorerst und ihr könnt sie nicht direkt wieder annehmen.

No Rest for the Wicked ist am 18.04.2024 in den Early Access gestartet und hat seitdem gemischte Bewertungen erhalten. Während viele Leute vor allem das Kampfsystem, den Look und die Atmosphäre positiv hervorheben, gibt es vor allem Kritik an der Performance und dem Balancing.

Auch wir haben uns schon fleißig durch Sacra geschnetzelt, unsere Einschätzung lest ihr bald auf GamePro.de.

Wie sieht es bei euch aus? Spielt ihr No Rest for The Wicked bereits, wartet ihr auf den Full Release oder ist das Action-RPG eher nichts für euch? Habt ihr noch Tipps, die ihr mit der Community teilen wollt? Verratet es uns in den Kommentaren!