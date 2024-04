No Rest for the Wicked: Release-Zeit und alle Infos zum Start des Early Access

Hier gibt's alle wichtigen Infos zu No Rest for the Wicked.

Das nächste Spiel der Moon Studios steht in den Startlöchern – zumindest für den Early Access auf Steam. Wir erzählen euch das Wichtigste, das ihr über No Rest for the Wicked wissen müsst.

Early Access startet heute, das ist die Uhrzeit

Auf die Veröffentlichung der Early-Access-Version müsst ihr nicht mehr lange warten.

Wann erscheint No Rest for the Wicked? Das Spiel erscheint bereits heute, dem 18. April 2024, um 18 Uhr deutscher Zeit.

In den ersten zwei Wochen nach Release der Early-Access-Version, also bis zum 2. Mai 2024, wird No Rest for the Wicked zu einem vergünstigten Preis verfügbar sein. Das Spiel kostet so lange etwa 35,99 Euro anstatt 39,99 Euro, der später zum Standard-Preis wird.

No Rest for The Wicked noch günstiger bekommen, so geht's

Direkt zum Release gibt es die Chance, das Spiel noch etwas günstiger zu bekommen. Moon Studios hat ein Affiliate-Programm angekündigt, bei dem ihr über die Affiliate-Links bestimmter Streamer*innen das Spiel für etwa 31,99 Euro bekommen könnt, was der aktuell günstigste Preis wäre.

Wenn ihr das Spiel über einen Affiliate-Link kauft, werdet ihr zum Private Division Store weitergeleitet, bei dem ihr die Early-Access-Version für Steam kaufen könnt. Ihr bekommt daraufhin einen Steam-Key, während ihr den oder die Creator*in eurer Wahl unterstützt.

Bei wem gibt's die günstige Version? Beispiele teilnehmender Streamer*innen sind Raxxanterax, Zizaran und Rhykker. Moon Studios hat außerdem eine Liste mit weiteren Creatorn veröffentlicht, die ihr euch unter dem Link anschauen könnt.

Darum geht’s in No Rest for The Wicked

1:46 Das neue Action-RPG der Ori-Macher sieht fantastisch aus und startet noch diese Woche

Das Spiel von Moon Studios (Ori and the Will of the Wisps) schlägt eine neue Richtung als die bisher bekannten Titel ein. Die wunderschön-malerische Grafik bleibt bestehen, stellt die Welt jedoch aus der Top-Down-Perspektive dar. Euch erwartet ein düsteres Action-RPG mit Koop-Modus, der jedoch nicht direkt von Anfang an verfügbar sein wird.

Ausgangspunkt von No Rest for The Wicked sind düstere Gerüchte über eine große Seuche mit dem Namen Pestilenz. Denen geht ihr als Mitglied einer altertümlichen Sekte, die sich der Auslöschung der Seuche gewidmet hat, nach. Ihr begebt euch auf eine Schiffsreise, die durch den Angriff einer Rebellengruppe ihr abruptes Ende findet und euch nackt auf einer Insel stranden lässt. Von da an gilt es, zu überleben und euch irgendwie durch politische Streitigkeiten zu schlagen…

Wenn Diablo ein Soulslike wäre

Spielerisch erwartet euch ein forderndes Action-RPG, bei dem die Waffenwahl im Vordergrund steht und ihr eure Gegner durchaus ernst nehmen solltet. Beim Levelaufstieg könnt ihr verschiedene Attribute wie HP, Ausdauer, Intelligenz, Beweglichkeit und Stärke verbessern, von denen die letzten drei Punkte direkte Auswirkungen auf eure Waffen haben.

Die Waffen stehen im Zentrum von No Rest for the Wicked, da sie euren Spielstil bestimmen und sich durch verschiedene Verkäufer*innen verbessern und individualisieren lassen.

Das ist noch nicht alles, denn ihr könnt auf der Insel, auf der ihr gestrandet seid, die Hauptstadt Sacrament aufbauen. Dafür könnt ihr Grundstücke bauen und nach Belieben dekorieren sowie Ressourcen sammeln und mit ihnen craften.

Weil No Rest for the Wicked im Early Access erscheint, ist das Spiel zum Release am 18. April noch nicht fertig. Moon Studios hat jedoch bereits eine Roadmap veröffentlicht, welche einen Teil der zukünftigen Pläne zeigt:

Das sind die ersten Updates für den Early Access von No Rest for the Wicked.

Weitere Informationen und Konsolen-Release

Die Moon Studios bestätigten, dass es in No Rest for the Wicked keine Mikrotransaktionen geben werde. Im Singleplayer werde das Spiel außerdem weder eine Online-Verbindung benötigen noch Anti-Cheat-Software beinhalten.

No Rest for the Wicked erscheint neben dem Steam-Release auch für PS5 und Xbox Series X/S. Einen genauen Termin und ob auch die Konsolen eine Early-Access-Version bekommen, haben die Moon Studios noch nicht kommuniziert.