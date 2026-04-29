In Anime-Optik durch eine Open-World flitzen und Autos klauen? Hier geht’s!

Ihr steht auf freie, liebevoll gestaltete Open-Worlds, liebt grimmige Gangster-Epen und habt obendrein ein Faible für Anime? Dann müsst ihr nicht mehr länger solch eine Mischung erträumen, denn das neue Free-to-Play-RPG NTE: Neverness to Everness macht diese Fantasie wahr!

Hier erwartet euch eine lebendige, offene Welt, die in der Unreal Engine 5 erstellte Cyber-Metropole Hethereau. Darin erkundet ihr gleich fünf riesige Distrikte: Diese gehen von belebten Geschäftsvierteln über einen Freizeitpark bis hin zu idyllischen Wäldern sowie dem luxuriösen Brückenviertel mit seiner malerischen Altstadt.

Doch ihr seid hier nicht nur zum Sightseeing. Als sogenannter unlizenzierter Anomalie-Jäger taucht ihr in ein packendes Abenteuer ein, in dem der typische Großstadtalltag mit bizarren, übernatürlichen Phänomenen im Untergrund kollidiert.

Mit eurem Team aus unterschiedlichen Charakteren mit je individuellen Fähigkeiten - darunter einzigartige Ausweichmanöver und Gegenangriffs-Mechaniken - macht ihr die Stadt und deren übernatürliche Bedrohung unsicher.

Die Kämpfe sehen spektakulär aus und spielen sich flüssig und flott.

Open World, Anime-Optik und coole Story - Die Features von NTE

Open Worlds klingt auf dem Papier oft großartig, aber am Ende entpuppt sich die riesengroße Spielwelt als repetitive Ödnis. NTE geht hier einen erfrischend anderen Weg und macht die Stadt Hethereau zu eurem ganz persönlichen, interaktiven Sandkasten.

Hier ein Ausblick im Gameplay-Trailer:

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Hier verschmelzen harte Action, tiefgründiges Gameplay und weitreichende Freiheiten zu einem Erlebnis, das euch unwiederbringlich in den Bann zieht. Die folgenden Features zeigen all dies.

Ohne Ladehemmungen durch die Metropole

Nichts killt eine an sich gelungene Immersion schneller als ein fieser Ladebildschirm. In NTE ist dieser Schrecken Vergangenheit! Die Entwickler liefern euch hier eine wirklich komplett nahtlose Welt, die ihr ohne nervige Unterbrechungen an einem Stück erkunden könnt.

Die Idylle trügt, den Anomalien sorgen schnell für Chaos.

Ihr könnt dabei jederzeit fließend zwischen der First-Person- und Third-Person-Ansicht wechseln, um die Atmosphäre genauso aufzusaugen, wie es euch am besten gefällt. Und wenn ihr mal eine Pause von der Anomalie-Jagd braucht, entspannt ihr einfach bei coolen Minispielen wie einer Runde Mahjong, geht gemütlich im Park angeln oder stellt euer Taktgefühl in launigen Rhythmus-Games unter Beweis.

Die Metropole sieht dank der Unreal-5-Engine übrigens großartig aus. Das liegt auch an den dynamischen Wettereffekten, die Sonnenschein, Regen und vor allem Schnee besonders realistisch und eindrucksvoll darstellen.

Grand Theft Anime: Traumautos, Tuning und wilde Rennen im Anime-Look

Eine der größten Freuden in Open Worlds ist einfach das freie Erkunden und herumcruisen in der Spielwelt. Hierzu liefert NTE eine ordentliche Auswahl an coolen Fahrzeugen.

Die Autos müsst ihr übrigens nicht extra kaufen. Vielmehr bedient ihr euch einfach selbst und knackt die Karre eurer Wahl! Und da geht der Spaß erst so richtig los! Eure Autos könnt ihr bis ins kleinste Detail tunen und optisch anpassen.

Tobt euch im Tuning voll aus!

Habt ihr alles zu eurer vollen Zufriedenheit angepasst, wird es Zeit für illegale Straßenrennen. Messt euch dort mit anderen Fahrern, driftet durch die engen Gassen von Hethereau und zeigt, wer der wahre König des Asphalts ist!

Flucht oder Knast: Wanted-System mit echten Konsequenzen

Wo man ungefragt Autos leiht und Verkehrsregeln ignoriert, ist die Ordnungsmacht natürlich nicht weit. Wenn ihr in Hethereau Chaos stiftet, müsst ihr freilich auch mit Konsequenzen rechnen!

Wettrennen machen Spaß und bringen Belohnungen.

Das Spiel verfügt über ein mehrstufiges, dynamisches Wanted-System. Macht ihr Ärger, heulen die Sirenen und ihr seid unvermittelt in einer rasanten Verfolgungsjagd. Wenn euch die Gesetzeshüter dann doch mal schnappen, ist das Spiel aber noch lange nicht vorbei.

Denn dann landet ihr im Knast! Dort dürft ihr euch dann überlegen, ob ihr brav eure Strafe in Form von kleinen Arbeiten absitzt, oder ob ihr das Ganze auf die harte Tour löst und einen spektakulären Gefängnisausbruch plant.

Faires Spiel: Ein Gacha-System, das euch nicht frustriert

Wer fiese Paywalls, Pay2Win-Elemente und ruinöse Mikrotransaktionen fürchtet, kann bei NTE aufatmen. Die Entwickler haben sich glücklicherweise für ein faires und transparentes Gacha-System entschieden.

So sieht das faire Gacha-System aus.

Das aus anderen Spielen bekannte, leidige 50/50-System, bei dem man trotz hart erspielter Währung oft den gewünschten Charakter verfehlt, kommt hier nicht zum Einsatz! Obendrein müsst ihr für die besten Waffen auch nicht extra in die Tasche greifen, da ihr diese allesamt direkt und kostenlos im Spiel erspielen könnt.

NTE erscheint schon am 29. April 2026 kostenlos auf PC, Mac, PS5, iOS und Android und bietet vollen Cross-Plattform-Support. Schaut also rein und überzeugt euch von der Qualität des Open-World-RPGs!