Nur 1,95 Euro im eShop: Dieses Spiel hat mich mit einem genialen Kniff überrascht - und ist nur noch wenige Tage zum Spitzenpreis zu haben

In Paper Trail gibt es eine Origami-Spielwelt, die sich vielfältig knicken und falten lässt.

Kaum hat das neue Jahr begonnen, gibt es auch schon die ersten Sales in den einschlägigen digitalen Stores. Ich habe in den letzten Tagen durch die zahlreichen Angebote gescrollt – und dabei im Nintendo eShop einen Titel entdeckt, den ich persönlich zwar schon gespielt habe, aber euch speziell zum aktuellen Angebotspreis unbedingt empfehlen will.

Spiel: Paper Trail

Paper Trail Angebot-Preis: 1,95 Euro (Rabatt von 90 Prozent)

1,95 Euro (Rabatt von 90 Prozent) Regulärer Preis: 19,50 Euro

19,50 Euro Angebot gültig bis: 4. Januar 2026

Richtet euer Augenmerk vor allem auf den letzten Punkt. Denn der Titel ist im eShop nur noch wenige Tage zu diesem Angebotspreis zu haben, bevor er mutmaßlich wieder (deutlich) teurer wird.

Ein Rätselspiel mit einem coolen Knick-Kniff

1:31 Paper Trail: Launch-Trailer zum Rätselspiel mit Origami-Spielwelt

Genre: Puzzle/Rätselspiel

Puzzle/Rätselspiel Plattformen: Switch 1/2, PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One, PC

Switch 1/2, PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One, PC Release: 21. Mai 2024

21. Mai 2024 Metacritic-Schnitt: 83 (Switch-Version)

In Paper Trail schlüpft ihr in die Rolle einer jungen Frau namens Paige, die an einer Universität studieren möchte. Ihr Eltern verbieten ihr das allerdings, weswegen Paige in einer Nacht- und Nebelaktion von Zuhause fortläuft, um sich ihren Uni-Traum zu erfüllen.

Ihr Weg führt die junge Frau dabei durch unterschiedliche Gebiete, in denen diverse Aufgaben erfüllt werden müssen. Mal gilt es beispielsweise, über ein Wasserhindernis zu kommen, dann wieder sollen Felsen oder Plattformen bewegt werden.

Das klingt alles recht gewöhnlich, durch die Art und Weise WIE das passiert, wird Paper Trail aber ein besonders Rätselspiel. Denn die Spielwelt lässt sich im wahrsten Sinne des Wortes falten und verbiegen – wie Papierseiten. Dadurch kommen bestimmte Dinge auf der anderen Seite zum Vorschein, die beim Lösen der Rätsel helfen können.

Und auch, wenn die Mechanik anfangs recht übersichtlich erscheint, ergeben sich bei den unterschiedlichen Aufgaben stets mehrere Möglichkeiten, die die grauen Zellen angenehm fordern. Im späteren Spielverlauf dann übrigens deutlich mehr, denn der Schwierigkeitsgrad der Aufgaben zieht rasch merkbar an.

Dieser Meinung nach ziemlich geniale Kniff ist außerdem recht geschickt mit dem Thema des Spiels verwoben. Denn Paige lernt, dass sie in ihrem Leben Dinge verändern und formen muss, um weiterzukommen – die Handlung hat entsprechend auch Coming-of-Age-Elemente.

Grundsätzlich hält sich die Story aber eher im Hintergrund und der Fokus liegt klar auf der Mechanik, was allerdings auch nicht stört. Etwas mehr Malessen hatte ich dagegen mit der Steuerung, die speziell bei den Faltungen der Spielwelt etwas fummelig sein kann. Mit etwa 6 bis 7 Stunden ist Paper Trail zudem nicht übermäßig lang und auch der Wiederspielwert hält sich in Grenzen.

Dennoch bekommt das Spiel meine ausdrückliche Empfehlung – erst recht zum aktuell ziemlich günstigen eShop-Preis.