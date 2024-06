Nur 4,49€ im PS Store: Schnappt euch jetzt dieses bezaubernde Adventure aus Deutschland mit 75% Rabatt

Omno bekommt ihr gerade günstig im PS Store.

Wir haben euch bereits einige andere tolle Angebote aus dem derzeitigen Days of Play-Event vorgestellt und heute haben wir eine Empfehlung für alle, die Adventures im Geiste von Spielen wie Journey mögen.

Spiel: OMNO

Preis: 4,49 Euro (2,69 Euro mit PS Plus)

Regulärer Preis: 17,99 Euro (75-85% Rabatt)

Angebot gültig bis: 20.06.2024

Bezauberndes Puzzle-Abenteuer

1:19 Schaut euch Omno in Bewegung an!

Darum geht es: In OMNO übernehmen wir die Rolle eines sogenannten Stabwächters und erkunden eine bunte Welt, in der wir auf fantasievoller Kreaturen und kreative Sprung- und Rätselpassagen stoßen. Das Spiel verzichtet dabei komplett auf Kämpfe und selbst Stürze haben nur wenig Konsequenzen – wir erleben also ein gänzlich entspanntes Abenteuer.

Vor allem bei der Erkundung kommt die dynamische Fortbewegung zur Geltung. Unsere Spielfigur kann auf Knopfdruck nämlich auf ihrem Stab surfen und sich zudem noch teleportieren. Zusammen mit der bezaubernden Atmosphäre und dem wunderschönen Soundtrack entsteht vor allem beim Surfen eine nahezu meditative Wirkung. Aber auch die Plattformpassagen und Rätsel sind abwechslungsreich und machen eine Menge Spaß.

Für wen lohnt es sich? OMNO ist vor allem dann für euch geeignet, wenn ihr auf der Suche nach einem friedlichen und beruhigenden Erlebnis seid, das ihr bei Bedarf auch schon mit den ganz kleinen Familienmitgliedern genießen könnt.

Das Spiel stammt vom deutschen Solo-Entwickler Jonas Manke, der das Spiel unter anderem durch eine erfolgreiche Kickstarter-Kampagne finanzierte. Das Spiel wurde beim Deutschen Entwicklerpreis 2021 als ‘Bestes Indie-Game’ und beim Deutschen Computerspielpreis 2022 als ‘Bestes Familienspiel’ ausgezeichnet. Derzeit arbeitet Jonas Manke an seinem nächsten Titel – dem Adventure KIBU.

Kennt ihr OMNO schon und wenn ja, wie hat es euch gefallen? Mögt ihr Spiele, die gänzlich ohne Kämpfe und mit weniger 'Aufregung' daher kommen? Verratet es uns in den Kommentaren!