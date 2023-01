Nur heute: 1 TB MicroSD Speicherkarte für Nintendo Switch günstig wie nie im Angebot

Bei MediaMarkt könnt ihr heute die gut für Nintendo Switch geeignete MicroSD-Speicherkarte SanDisk Ultra Plus mit stolzen 1 TB Speicherplatz günstig im Angebot bekommen. Ihr zahlt nur noch 99€ (UVP: 320€). Laut der Vergleichsplattform Idealo gab es die Speicherkarte überhaupt noch nie so günstig. Wir konnten auch keine andere MicroSD in dieser Größe zu einem ähnlich günstigen Preis finden. Hier geht’s zum Angebot:

Es handelt sich um ein Tagesangebot, das um 9 Uhr heute Morgen gestartet wurde und nur für 24 Stunden gültig ist, sofern es nicht ohnehin schon vorher ausverkauft ist. Der Versand ist kostenlos.

Was taugt die SanDisk Ultra Plus für die Nintendo Switch?

Geschwindigkeit: Die SanDisk Ultra Plus ist eine schnellere Version der normalen SanDisk Ultra A1. Die MicroSD-Speicherkarte bietet eine maximal Lesegeschwindigkeit von 160 MB/s. Damit ist sie viel schneller, als für den Einsatz in der Nintendo Switch notwendig wäre. Die Konsole braucht eine Speicherkarte mit mindestens 60, besser aber mit über 80 MB/s. Bei der Schreibgeschwindigkeit schneidet die SanDisk Ultra Plus hingegen weniger gut ab, das ist für die Switch aber unwichtig. Nur wenn ihr 4K-Videos aufnehmen wollt, braucht ihr eine schnellere Karte wie die SanDisk Extreme.

Speicherplatz: Bei einer Größe von 1 TB dürftet ihr euch auf der Nintendo Switch für sehr lange Zeit keine Gedanken mehr um den Speicherplatz machen müssen. Die Chancen stehen sogar gut, dass ihr die Speicherkarte überhaupt nie voll bekommt. Schließlich sind selbst AAA-Spiele für die Switch in der Regel nicht allzu groß. Pokémon Purpur und Karmesin benötigen beispielsweise rund 10 GB. Ihr könnt demnach bis zu hundert große Titel oder noch sehr viel mehr kleinere Indie-Spiele auf der SanDisk Ultra Plus unterbringen.

Mehr darüber, worauf ihr beim Kauf einer MicroSD-Speicherkarte für die Nintendo Switch achten solltet, könnt ihr in unserer Kaufberatung erfahren:

