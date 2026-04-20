Darum hat ConcernedApe ausgerechnet diesen Nickname gewählt: Der Stardew Valley-Schöpfer hat den Grund schon vor 13 Jahren verraten

Eric Barone hat schon vor Release von Stardew Valley Spannendes verraten. Dieses Bild stammt aber aus einem Video anlässlich des 10. Spiele-Geburtstags (Bildquelle: https://www.youtube.com/watch?v=geiTg6Z7w3A&t=451s)

Eric Barone gehört zu den Spieleentwickler*innen, die in der Gaming-Community allgemein bekannt sind. Aber anders als die meisten anderen in seinem Feld, ist der US-Amerikaner noch besser bekannt unter seinem Pseudonym, nämlich ConcernedApe [auf Deutsch: betroffener/besorgter Menschenaffe].



Habt ihr euch schon mal gefragt, was es mit dem Namen auf sich hat? Barone hat es in einem Interview verraten, sogar noch bevor Stardew Valley überhaupt herauskam.

Eric Barone denkt nicht viel über Nicknames nach, aber eine Bedeutung steckt doch dahinter

Das Interview ist vor 13 Jahren auf der Plattform shogungamer erschienen, wurde aber auch in einem Reddit-Post geteilt und gleich die zweite Frage dreht sich um den Namen, den die meisten von uns wahrscheinlich inzwischen als ganz selbstverständlich hinnehmen.



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Barone gibt direkt zu, dass seine Nicknames in der Regel Schnellschüsse sind, da es ihn stresst, wenn er zu lange über das perfekte Pseudonym grübelt. Das heißt aber nicht, dass er einfach einen Namensgenerator benutzt oder zwei zufällige Begriffe zusammengeworfen hat. Barone erklärt:

Ich glaube auch, dass ich diesen Namen gewählt habe, weil ich mir persönlich Sorgen über die Rolle unserer Spezies im globalen Ökosystem mache. Der Teil „Ape“ ist eine Anspielung auf die Wurzeln der Menschheit sowie auf unsere urzeitlichen Triebkräfte, die unter dem Schleier der Zivilisation unaufhörlich brodeln.

Für einen spontan ausgewählten Namen doch ganz schön tiefgründig. Wo andere eventuell noch bei CozyGamer123 gewesen wären, ist Barone schon bei der Menschheit und unserem Ökosystem angelangt.

Die Motive finden sich aber in gewisser Weise auch in Stardew Valley wieder. Hier geht es schließlich um ein "zurück zur Natur". Zumindest ist das der Fall, wenn wir keine optimierte Monokultur oder ein gigantisches Weinfass-Imperium aufbauen und uns auf die Seite des Joja Mart stellen. Na, wer fühlt sich angesprochen?

Wusstet ihr, was es mit Barones Pseudonym auf sich hat? Wie wählt ihr eure Nicknames aus?