Stardew Valley-NPC hat bei seinem Geburtstag immer stürmisches Wetter und Fans haben eine diabolische Theorie, warum das so ist

Leo, der auf der Ingwerinsel lebt, hat wie einige andere NPCs eine tragische Hintergrundgeschichte.

Nicht alles in Stardew Valley ist eitel Sonnenschein – und das trifft auf diese Geschichte sowohl im übertragenen, als auch im Wortsinn zu. Sie dreht sich um Leo, den ihr sicherlich kennt, falls ihr bereits die Ingwerinsel bereist habt.

Dort trefft ihr zum ersten Mal auf den Jungen, der dort ganz alleine lebt, seit seine Eltern verschollen sind. Und die Fan-Theorie, um die es hier geht, hat genau mit diesem Vorfall zu tun.

Ist Leos Geburtstag ein diabolischer Einfall von ConcernedApe oder steckt etwas Berührendes dahinter?

Reddit-User okebel hat sich mit dem Kalender im Sterntautal beschäftigt und dabei entdeckt, dass Leos Geburtstag auf einen der beiden garantierten Sturmtage im Sommer fällt, nämlich den 26. Tag der Jahreszeit. An diesem und dem 13. Sommertag herrscht in jedem Jahr stürmisches Wetter.

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Erst mal ist es natürlich für kein Kind schön, am eigenen großen Tag immer mieses Wetter zu haben, aber bei Leo hat die Sache noch mal einen viel tragischeren Zusammenhang: Seine Eltern sind nämlich auf hoher See verschollen und wie okebel richtig anmerkt, geschieht so was in der Regel in einem heftigen Sturm, bei dem das Schiff beschädigt wird oder vom Kurs abkommt.

Somit liegt die Vermutung nahe, dass der arme Kerl jedes Mal an seinem Geburtstag an das einschneidende Erlebnis erinnert wird. Der Fan fasst zusammen:

"Ich frage mich, ob ConcernedApe Leos Geburtstag absichtlich auf den 26. Sommer gelegt hat oder ob das mit dem Sturm später entschieden wurde. In jedem Fall ist das wirklich verstörend und deprimierend für den armen Leo."

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User Takenabe streut weiter Salz in die Wunde und mutmaßt, dass es sogar sein könnte, dass der Schiffstrip ein Geburtstagsausflug für den Jungen gewesen sei.

Glücklicherweise haben einige Fans jedoch eine wesentlich versöhnlichere Auslegung für die Terminüberschneidung. Sie denken, Leo erinnere sich womöglich nicht mehr an seinen Geburtstag oder habe einfach keinen Überblick über die Tage des Kalenders.

In dem Fall wäre es gut möglich, dass er als seinen Geburtstag einfach den Tag nennt, an dem er zum letzten Mal bei seiner Familie war, beziehungsweise den Tag seiner Ankunft auf der Ingwerinsel, an dem er von den Papageien adoptiert wurde. User NoLenghth findet: "Diese Sichtweise ist so süß."

So oder so: Falls ihr Leo mögt und euch seine Geschichte berührt, könnt ihr euch mit ihm anfreunden, damit er aufs Festland zieht. Dort findet er dann neue Freunde in Linus und den anderen Kindern im Tal.

Was denkt ihr, welche Auslegung zutrifft? Wird Leo an seinem Geburtstag immer an das Unglück erinnert oder hat er einfach den Tag des Neubeginns als seinen Geburtstag gewählt?