Stardew Valley-Fan stellt beim Herbst-Festival 9 Mal extrem seltenen Gegenstand aus und gewinnt trotzdem nicht

Mit dieser Auslage sollte doch der 1. Platz drin sein – oder etwa nicht? (reddit.com/user/PUd1M-)

Die Prismatische Scherbe ist ein äußerst begehrter und seltener Gegenstand in der Stardew Valley-Spielwelt. Erst wenn ihr 100 % Perfektion erreicht, könnt ihr regelmäßig an sie herankommen. Aber bei der Präsentation eures Hofes beim Herbst-Festival habt ihr mit dieser Seltenheit trotzdem keine Chance.

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Beim Herbst-Fest (das offizielle Sterntautaler Volksfest heißt), könnt ihr euren Hof mit einer Auswahl von neun Produkten bei einem Wettbewerb präsentieren. Ihr tretet dabei gegen Marnie und den Rest des Dorfes an, viele Fans arbeiten die ganze Saison darauf hin. Aber wie das Ganze wirklich funktioniert, wissen viele nicht.

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Dazu zählt dieser Fan und Reddit-User hier, der eine einfache Rechnung aufgemacht hat: Wenn die Prismatische Scherbe so unglaublich schwierig zu bekommen ist, kann man damit bestimmt gut bei dieser Ausstellung auftrumpfen. Immerhin hat kein anderer Dorfbewohner ähnliche Raritäten im Portfolio.

Aber die Bewertung hat trotzdem nur einen mageren zweiten Platz ergeben. Dabei stellt die Prismatische Scherbe einen wichtigen Bestandteil der Waffe dar, die zu den mächtigsten des ganzen Spiels gehört. Wir können die Scherben für satte 2.000 Gold verkaufen. Aber für den ersten Platz reicht es eben nicht:

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Woran liegt das? Wie funktioniert die Bewertung?

Hier fehlt einfach die Vielfalt. Dass es sich um einen hochpreisigen und wertvollen Gegenstand handelt, ist schon mal gut. Ebenfalls hervorragend wirkt sich auf die Bewertung aus, dass kein Platz leer bleibt. Ist das der Fall, kassiert ihr sogar Minuspunkte. Also legt lieber irgendwas als gar nichts dort aus.

Aber ihr müsst eben darauf achten, dass ihr möglichst viele unterschiedliche Produkte ausstellt. Dabei reicht es aber nicht, zum Beispiel neun unterschiedliche Fische zu präsentieren. Mit Vielfalt sind die unterschiedlichen Kategorien gemeint. Am besten habt ihr jeweils ein Produkt der folgenden Arten:

Tierprodukte, wie zum Beispiel Eier, Wolle, Milch und Co.

Handwerkswaren wie Käse, Kaviar, Honig, Gelee, Mayo, Stoff, Wein und so weiter

Essen: Beispielsweise Brot, Salat, Pizza, Torte, Überlebensburger oder ähnliches

Fische

Gesammeltes, Blumen und Baumharz

Früchte

Mineralien

Gemüse

Qualität und Preis spielen auch noch eine Rolle: Am besten packt ihr ausschließlich Gegenstände in die Auslage, die einen lilanen Stern haben und damit Iridium-Qualität aufweisen. Lassen sie sich außerdem auch noch für gutes Geld verkaufen, ist die Varianz nicht mehr so wichtig.

Manche Stardew Valley-Spieler*innen berichten zum Beispiel, dass es ihnen gelungen sei, mit neun Mal Iririum-Wolle, neun Kaulbarschen oder neun Mal Iridium-Mayonnaise gewonnen zu haben. Einfach deshalb, weil die Items so hohe Qualität hatten und für so viel Geld verkauft werden konnten.

Da es bei der Prismatischen Scherbe keinerlei Qualitäts-Abstufungen gibt, eignet sich das Teil einfach nicht besonders, um damit bei dieser Ausstellung zu protzen. Auch wenn ihr sie einzeln eigentlich für 2.000 Gold verkaufen könntet.

Welche Gegenstände packt ihr immer in die Bewertungskiste, wenn ihr am Herbst-Fest teilnehmt?