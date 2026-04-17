Stardew Valley-Fan erfindet genialen Weg, um Blumenwiesen zu bauen – braucht dafür nur einen bestimmten Nachttisch und Angelköder

In Stardew Valley sind Blumenwiesen nicht so richtig möglich, es sei denn ihr nutzt diese coole Strategie!

Maximilian Franke
17.04.2026 | 20:15 Uhr

So baut ihr schöne Blumenwiesen wie diese hier in Stardew Valley (Hintergrund via Redditupapikipp). So baut ihr schöne Blumenwiesen wie diese hier in Stardew Valley (Hintergrund via Reddit/u/papikipp).

Zwar lassen sich in Stardew Valley Felder mit unzähligen Pflanzen anlegen, aber eine blühende Blumenwiese, die einigermaßen natürlich aussieht, ist gar nicht so leicht umzusetzen. Ein Fan hat jetzt eine richtig smarte Methode geteilt, die ich euch nicht vorenthalten wollte!

Blumenwiesen oder so ähnlich

Bevor ihr euch jetzt fragt: “Moment mal, es gibt doch ganz normal Blumen im Spiel?” – Stimmt! Allerdings werden reguläre Blumen wie Tulpen, Mohn oder Sommerschmuck ganz normal auf Feldern oder in Töpfen angepflanzt. Damit stehen sie aber auf dem braunen Erdboden und eine richtige blühende Wiese lässt sich auf diese Art nicht wirklich umsetzen.

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Genau hier tritt Reddit-User papikipp auf die Bühne und präsentiert eine kleine Anleitung, mit der ihr Blumenwiesen erschaffen könnt, allerdings braucht ihr dafür einen speziellen Nachttisch und Angelköder – klar, was auch sonst!

Der Junimo Beistelltisch wurde mit Update 1.6 eingeführt und zeichnet sich dadurch aus, dass es sich im Wesentlichen um ein Büschel Gras auf Holzbeinen handelt. Da es ein Tisch ist, könnt ihr Deko-Items darauf platzieren.

Hier kommen dann die Köder ins Spiel. Einige davon sind nämlich schön bunt und bestehen aus vielen kleinen Elementen. Wenn ihr jetzt also Zauberköder, Deluxe-Köder oder Herausforderungs-Köder auf einem Junimo Beistelltisch präsentiert, kommt das Ergebnis einem Stück Gras mit Blümchen tatsächlich sehr nahe!

Hier seht ihr den Beispiel-Build von papikipp:

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Neben Ködern bieten sich auch ungenutzte Blumensamen auf dem Beistelltisch an, um der vermeintlichen Blütenpracht noch etwas mehr Abwechslung zu verleihen, erklärt papikipp anderen begeisterten Stardew-Fans.

In der Community kommt der kreative Möbeleinsatz richtig gut an. “Das ist genial! So hab ich nie über Köder nachgedacht”, heißt es beispielsweise im Top-Kommentar unter dem Post. Auch andere Fans äußern sich begeistert und freuen sich über den Einfallsreichtum.

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Wie bekomme ich den Junimo Beistelltisch?

Während ihr Köder und Blumensamen unter anderem bei Willy oder Pierre kaufen könnt, ist der Tisch nicht ganz so einfach zu bekommen. Der ist nämlich Teil des Junimo Katalogs, den ihr für stolze 70.000 Gold beim Reisewagen kaufen müsst. 

Die Wahrscheinlichkeit, dass das aktuelle Angebot den Katalog enthält, liegt allerdings nur bei 10 Prozent. Außerdem müsst ihr mindestens ein Bündel im Community Center vervollständigt haben oder das Joja Gemeindeentwicklungsformular abgeben.

Danach heißt es also: Geld auftreiben und immer schön im Blick behalten, was der Reisewagen jeden Freitag und Sonntag im Angebot hat. Sobald ihr den Katalog habt, kostet euch der Tisch aber immerhin nichts mehr.

Was denkt ihr: Wie findet ihr die Idee mit der Blumenwiese und werdet ihr sie für eure eigene Farm nutzen?

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Genre: Simulation

Release: 26.02.2016 (PC, PS4, Xbox One, Switch, PSV), 24.10.2018 (iOS), 14.03.2019 (Android)

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