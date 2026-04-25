"Warum zum Teufel hasst es mich?": Stardew Valley-Fan kümmert sich liebevoll um ihre Tiere, aber ein mürrisches Schaf bleibt trotzdem immer unzufrieden und das ist der Grund

Manche Tiere werden niemals zufrieden und das ist der Grund!

Woran kann es liegen, wenn ein Tier in Stardew Valley einfach nicht zufriedener wird? Diese Frage hat einen Fan lange beschäftigt, doch mit Hilfe der Community wurde das Rätsel gelöst. Gewissermaßen handelt es sich um einen Bug, aber ihr könnt ihn ganz leicht umgehen, damit all eure Tiere in Glückseligkeit baden.

Ein Tier wird niemals glücklich – das könnt ihr tun

Auf das Problem aufmerksam macht Spielerin redcherrypiee auf Reddit. Ihr Schaf Zara war einfach immer unzufrieden und kam nicht über die 0 Herzen Zuneigung hinaus, obwohl es allen anderen Stallbewohnern prächtig ging.

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Offensichtliche Gründe dafür gab es nicht. Für genug Futter war stets gesorgt, Hunger war also auszuschließen. Die täglichen Streicheleinheiten gab es ebenfalls, auch im Winter war es dank Heizkörper angenehm warm – damit wären die drei Hauptgründe für niedrige Tierzuneigung erst einmal ausgeräumt.

Einige User in den Kommentaren melden sich allerdings, weil sie genau vor dem gleichen Rätsel standen und teilen die Lösung: Es gibt einen Bug, denn es befinden sich 13 Tiere im Stall. Das geht aber eigentlich gar nicht, denn normalerweise bietet das Gebäude nur Platz für zwölf Lebewesen.

Die unzufriedene Schafsdame Zara war also gewissermaßen ein blinder Passagier und sollte eigentlich gar nicht da sein. Das überschrittene Tier-Limit des Stalls sorgt dann für einen Fehler, durch den die überschüssige Bewohnerin nichts frisst und dementsprechend wegen Hunger unzufrieden ist – egal, wie viel Futter ihr bereitstellt.

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So kann es zum Fehler kommen

Normalerweise hindert euch Stardew Valley daran, ein weiteres Tier in einem Stall einzuquartieren, wenn dieser bereits vollständig belegt ist. Unter bestimmten Umständen könnt ihr diese Mechanik aber unbewusst aushebeln.

Wenn ihr Tiere züchtet und beispielsweise zwei Babys gleichzeitig geboren werden, vermasselt der Code manchmal die Einhaltung des Limits und auf einmal gibt es mehr Vierbeiner im Stall, als eigentlich Platz haben.

“Ich hatte ein Schwein, das ein Ferkel bekommen hat, während ein Straußen-Ei ausgebrütet wurde und hatte dann auf einmal 13 Tiere. Es hat mehrere Ingame-Wochen gedauert, bis ich das herausgefunden hatte.”

Mit den Tipps der Community erinnert sich redcherrypiee daran, dass Zara tatsächlich nicht gekauft, sondern geboren wurde. Vermutlich ist es in diesem Fall also ähnlich abgelaufen. Kurz darauf erzählt sie, sei sie direkt zu Tischlerin Robin gerannt, um mit einem weiteren Stall mehr Platz zu schaffen.

Solltet ihr also mal ein Tier im Stall haben, das einfach nicht glücklich werden will, egal, wie sehr ihr euch reinhängt, dann zählt einfach mal nach. Wenn ihr das Limit eures Gebäudes überschreitet, müsst ihr entweder mehr bauen oder das überschüssige Tier wohl oder übel verkaufen.

Was denkt ihr: Seid ihr schonmal über diesen Bug gestoßen? Habt ihr die Lösung selbst herausgefunden?