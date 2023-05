'Wow, ist das nutzlos': Zelda TotK-Spieler scherzen über miese Truhen-Inhalte in Schreinen

In Zelda Tears of the Kingdom ist der Weg wieder das Ziel und viele Belohnungen nicht das, worauf Spieler*innen hoffen.

Zelda: Tears of the Kingdom bietet in jedem Schrein noch eine zusätzliche Herausforderung. Die kommt in Form mindestens einer Truhe daher und ihr müsst in der Regel noch ein Extra-Rätsel dafür erledigen. Aber das, was dann in diesen Truhen zu finden ist, stößt bei vielen Spieler*innen auf nur wenig Gegenliebe. Im Netz wird ordentlich darüber gescherzt, wie sinnlos die Belohnungen teilweise wären.

Zelda TotK: Spieler machen sich über "wertlose" Belohnungen aus Schrein-Truhen lustig

Wer kennt das nicht? Da seid ihr schon die Extrameile gegangen, um auch noch die letzte Truhe im Schrein zu knacken und dann sind da wieder nur 5 Pfeile drin. Oder eine olle Waffe, die schwächer als alles ist, was ihr mit euch herumschleppt. Aber keine Sorge: Ihr seid zumindest nicht allein.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Auf Reddit gibt es über 7.000 Upvotes für obiges Meme, das sich genau darüber lustig macht. Wer erst einmal 10 bis 30 Minuten in die Extra-Schatztruhe investiert hat, kann vom Inhalt durchaus frustriert werden. Vorausgesetzt, es ist wieder einmal etwas wirklich wertloses.

Dasselbe gilt für Höhlen: Der Topkommentar macht die Rechnung auf, dass es sich oft nicht lohnen würde, fünf Donnerblumen zum Wegsprengen der Felsen zu vergeuden, nur um dahinter eine einzige Donnerblume zu ergattern (zugegeben, das ist überspitzt: in den meisten Höhlen gibt es sehr viel mehr zu holen).

Aber ist es wirklich nutzlos? In den Kommentaren drehen sich die meisten anderen Beiträge darum, dass vor allem der gezeigte Opal alles andere als nutzlos ist. Er kann zwar auch gewinnbringend verkauft werden, vor allem entfalten sämtliche Edelsteine aber coole Elementar-Effekte, wenn ihr sie an Pfeile, Zauberstäbe oder Waffen fusioniert.

Darüber hinaus geben viele andere Fans auch noch zu bedenken, dass der Weg das Ziel sei. Sie erledigen die Nebenquests und Extra-Schatzkisten in Zelda TotK nicht für die oft eher mauen Belohnungen. Sondern weil es einfach Spaß macht, das Rätsel zu knacken oder die jeweilige Aufgabe zu meistern.

Zusätzlich gibt es auch noch ein paar Funfacts zu den Schatzkisten: Habt ihr in einem Schrein alle Schatzkisten gefunden und den Inhalt herausgenommen, erscheint neben dem Namen des Schreins auf eurer Map ein kleines Truhen-Symbol. Es reicht nicht, die Truhe zu öffnen, ihr müsst den Inhalt auch rausholen, selbst wenn ihr ihn danach wieder liegen lasst.

Ist Konsistenz das Problem? Einige andere Zelda TotK-Spieler*innen finden es eigentlich gar nicht schlimm, wenn in einer Schatztruhe auch mal nur ein paar Pfeile sind. Das Problem liege vielmehr darin, dass die Verteilung der Inhalte zufällig wirke. Ab und zu finden sich nämlich auch richtig gute Waffen wie besonders mächtige Dreifachschuss-Bögen in irgendwelchen unscheinbaren Truhen mitten in der Landschaft.

Was sagt ihr zu den Belohnungen in Zelda Tears of the Kingdom im Allgemeinen und zu den Schatztruhen-Inhalten in Schreinen im Speziellen?