Die ganze Welt lacht gerade über Nvidia: DLSS 5 soll Videospielgrafik revolutionieren, aber alle spotten über den miesen "Instagram-Look"

Ja, das soll Grace aus Resident Evil 9: Requiem sein. Nein, so sieht sie eigentlich nicht aus. Danke, DLSS 5!

Nvidia ist einer der größten und wertvollsten Konzerne der Welt und versucht auf Biegen und Brechen, noch mehr sogenannte KI in eure Videospiele zu quetschen. Aber weil die neue DLSS 5.0-Technologie eher wie ein schlechter Beauty-Filter auf Instagram und Co. aussieht, machen sich gerade alle nur darüber lustig.

DLSS 5.0 soll der größte Grafiksprung seit Path Tracing werden, sieht aber furchtbar aus

Okay, zugegeben: Manche Hintergründe wirken dank des KI-Filters durchaus besser und schöner ausgeleuchtet. Aber was DLSS 5.0 mit den Gesichtern bekannter Videospielfiguren anstellt, stößt allgemein auf nur sehr wenig Gegenliebe.

Der Look erinnert zu sehr an das, was wir als KI-Slop, von Insta-Filtern und ganz allgemein von unangenehmen, KI-generierten Bildern kennen:

1:10 NVIDIA DLSS 5 im Trailer: KI macht jetzt Spiele schöner?

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Die Videospielfiguren sehen einfach nicht mehr wie die Charaktere aus, die sie sein sollen, nachdem der DLSS 5.0-Filter darüber gelegt wurde.

Nicht nur, dass sie plötzlich allesamt von vorn angestrahlt werden und keinerlei Schatten mehr im Gesicht haben, sie sehen eben so aus, als wären sie nach den unrealistischen Schönheitsidealen umgestaltet worden, die uns Pornos, fragwürdige Beauty-Filter und das gesamte Internet beschert haben.

Eigentlich kein Wunder, wenn wir auch nur einen Moment darüber nachdenken, womit die sogenannten KIs wohl gefüttert worden sind.

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Die neue Technik wird zwar zum Beispiel von den Tech-Experten bei Digital Foundry gelobt, kommt bei sehr, sehr vielen Menschen im Internet aber überhaupt nicht gut an.

Viele Reaktionen fallen einfach entsetzt aus, weil dieser Filter den künstlerischen Ausdruck und die Intention dahinter einfach zu ignorieren scheint und alle Charaktere mehr oder weniger gleich aussehen lässt:

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Selbstverständlich sind über Nacht die Memes wie Pilze aus dem Boden geschossen. Viele Kommentator*innen fragen sich, wieso DLSS 5.0 alle Gesichter zu Handsome Squidward macht.

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Viele fühlen sich auch sehr stark an die Entwürfe einiger "Fans" erinnert, die Aloy und Co. schon vor einiger Zeit "attraktiver" machen wollten. Womöglich haben genau diese Personen jetzt einen Job bei Nvidia bekommen und konnten sich mit ihrer übersexualisierten Vorstellung von Schönheit und Weiblichkeit durchsetzen?

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Eine ganze Reihe an Menschen stört sich wenig überraschend auch daran, dass DLSS 5.0 einfach mal die Hautfarbe vieler dargestellter Personen aufhellt. Hier wird das Ganze beispielsweise als "Rassismus-Update" bezeichnet:

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In den Kommentaren unter dem YouTube-Video wird DLSS 5.0 auch deswegen ordentlich durch den Kakao gezogen, weil Nvidia mit genau solchen Vorstößen maßgeblich zur RAM-, Grafikkarten- und SSD-Knappheit sowie -Preiskrise beitragen dürfte. Das kommt natürlich nicht besonders gut an:

"RAMs sind nicht dafür gestorben." "Danke dafür, dass ihr allen RAM der Welt genommen habt, um das hier zu machen. Ich kann meinen Rechner nicht upgraden und in Schuss halten, um diese Spiele zu spielen, aber trotzdem vielen lieben Dank auch."

Über die Veränderungen an den Charakter-Gesichtern wird sich natürlich ebenso gnadenlos lustig gemacht:

"Von Grace zu Disgrace in einer Sekunde." "Das ist nicht Leon, das ist Elon."

Das komplette Internet ist voll davon. Eigentlich ist es beinahe egal, wo ihr hinschaut, ihr werdet ähnliche Scherze und entsetzte Reaktionen auf DLSS 5.0 finden.

Besonders bemerkenswert sind ansonsten noch zwei Dinge: Nvidia erklärt, Entwickler*innen könnten selbst noch Hand anlegen und die Details dessen bestimmen, was der Filter tatsächlich verändert.

Außerdem sollen die gezeigten Szenen mit Hilfe von 2 (!) Nvidia Geforce RTX 5090-Grafikkarten dargestellt worden sein. Eine dieser extrem teuren und leistungsfähigen GPUs sei nur dazu dagewesen, den DLSS 5.0-Filter in Echtzeit zu erzeugen. Irgendwann soll das alles aber über eine Grafikkarte klappen.

Wie gefällt euch DLSS 5.0? Oder: Welche Memes sind eure Lieblings-Reaktionen?