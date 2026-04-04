Stardew Valley-Spieler stellt nach 7 Jahren im Spiel fest, dass er die ganze Zeit auf dem schwierigsten Farm-Layout spielt

Stardew Valley bietet euch zu Beginn die Wahl aus verschiedenen Layouts, die sich stark auf euren Hof und die dortigen Möglichkeiten auswirken.

David Molke
04.04.2026 | 18:44 Uhr

Die Hoftypen in Stardew Valley spielen eine wichtige Rolle und können massiv beeinflussen, wie ihr euer Leben auf dem Bauernhof führt. Dieser Fan hier hat erst im siebten Jahr herausgefunden, warum er so viel mehr Wasser auf seiner Farm hat als die meisten anderen.

Stardew Valley-Spieler zockt die ganze Zeit auf dem Flussbett-Hof und hält ihn für das Standard-Layout

Zu Beginn jeder Stardew Valley-Karriere könnt ihr euch einen Hoftypen auswählen, der das Layout eurer Farm bestimmt. Der Ecken-Hof hat vier Ecken, es gibt noch einen am Strand, einen Wildnis-Hof, die Meadowlands und viele mehr. Hier findet ihr eine Übersicht mit allen Pros und Cons im Stardew Valley-Wiki.

Video starten 1:09 Monsterpatch ist ein Mix aus Pokémon und Stardew Valley - wird in nur 16 Minuten finanziert

Die Unterschiede sind gewaltig: Während ihr auf dem Wald-Hof auch Beerensträucher findet und auf dem Bergspitzenhof Mineralien abbauen könnt, erscheinen auf dem Wildnis-Hof nachts Monster. Der Strand-Hof lässt euch keine Sprinkleranlagen nutzen und der Flussbett-Hof bietet jede Menge Platz zum Angeln.

Eigentlich sind sie sehr deutlich: Im Vergleich zum Standard-Layout gibt es auf dem Flussbett-Hof sehr viel weniger Platz zum landwirtschaftlichen Anbau, ihr seid also mehr oder weniger darauf angewiesen, zu angeln und Reusen aufzustellen.

Dass es diese Unterschiede gibt, merken aber nicht unbedingt alle – erst recht nicht, wenn sie zum allerersten Mal überhaupt Stardew Valley spielen.

Genau so ist es diesem Fan im vergangenen Jahr ergangen. Der war felsenfest davon überzeugt, den Standard-Hof ausgewählt zu haben. Irgendwann dämmerte es ihm dann aber, als er begann, sich im Stardew Valley-Subreddit umzuschauen. Kein Wunder, dass er so wenig Anbaufläche hatte!

Hier könnt ihr euch die Farm ansehen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.
Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden.

Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Dazu gibt es natürlich Kommentare: Selbst schreibt die Person, sie habe sich immer gewundert, warum es so schwierig sei, die Farm zu organisieren und warum sie so anders aussah als bei vielen anderen.

Aber das war noch nicht alles: Beispielsweise habe sie auch erst kürzlich erfahren, dass sich das Gewächshaus verschieben lässt und dass man mit der Iridium-Sense auch Gemüse ernten kann.

"Bitte sagt mir, dass ihr auch irgendetwas erst peinlich spät bemerkt habt."

Mehr zu Stardew Valley:
Fans diskutieren, in welchem Jahrzehnt Stardew Valley spielt und finden Hinweise in CDs, Postern und mehr - Was glaubt ihr?
von Samara Summer
"Omg, seit wann geht das?" In Stardew Valley könnt ihr bei euren Hühnern pennen gehen - Habt ihr's gewusst?
von Christos Tsogos
"Hab meiner Mama Stardew Valley gezeigt, sie ist jetzt in Jahr 200": 6.800 Stunden gespielt, aber mag Angeln immer noch nicht
von David Molke

Selbstverständlich ist die Person nicht allein. In den Kommentaren unter dem Beitrag schreiben sehr viele andere Menschen von Dingen, die ihnen erst ähnlich spät bewusst geworden sind.

Manche haben zum Beispiel auch erst durch diesen Post erfahren, dass sich das Gewächshaus überhaupt verschieben lässt oder dass man mit der Sense auch ernten kann. Eine andere Person hat erst sehr spät mitbekommen, dass auf ihrem Hof nachts Monster erscheinen.

Hinweis: Dieser Artikel erschien bereits in einer früheren Version auf GamePro.de.

Wie ist es euch dahingehend so in Stardew Valley ergangen? Was habt ihr erst so richtig spät geschnallt?

zu den Kommentaren (1)
Kommentare(1)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Stardew Valley

Stardew Valley

Genre: Simulation

Release: 26.02.2016 (PC, PS4, Xbox One, Switch, PSV), 24.10.2018 (iOS), 14.03.2019 (Android)

Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Zum Thema

vor 9 Stunden

Fans diskutieren, in welchem Jahrzehnt Stardew Valley spielt und finden Hinweise in CDs, Postern und mehr - Was glaubt ihr?

vor einem Tag

Stardew Valley-Spieler stellt nach 7 Jahren im Spiel fest, dass er die ganze Zeit auf dem schwierigsten Farm-Layout spielt

vor 2 Tagen

"Omg, seit wann geht das?" In Stardew Valley könnt ihr bei euren Hühnern pennen gehen - Habt ihr's gewusst?

vor einer Woche

"Hab meiner Mama Stardew Valley gezeigt, sie ist jetzt in Jahr 200": 6.800 Stunden gespielt, aber mag Angeln immer noch nicht

vor 2 Wochen

Stardew Valley: Hochzeiten und Scheidungen gehören nunmal dazu, aber wenn diesen NPC jemand vor die Tür setzt, ist Schluss mit lustig!
mehr anzeigen
Aktuelle News
alle anzeigen
91-jähriger Opa bekam Videospiele vor über 25 Jahren von Enkeln gezeigt, zockt immer noch täglich und nutzt nur handgeschriebene Notizen - jetzt hat er Resident Evil Requiem beendet   2     1

vor 7 Stunden

91-jähriger Opa bekam Videospiele vor über 25 Jahren von Enkeln gezeigt, zockt immer noch täglich und nutzt nur handgeschriebene Notizen - jetzt hat er Resident Evil Requiem beendet
One Piece Netflix: Nami und Ruffy hingen beim Dreh einen halben Monat in Klettergeschirren, während ihnen Papier-Wasser-Matsch in Mund, Augen und Nase geblasen wurde

vor 7 Stunden

One Piece Netflix: Nami und Ruffy hingen beim Dreh einen halben Monat in Klettergeschirren, während ihnen Papier-Wasser-Matsch in Mund, Augen und Nase geblasen wurde
Spieler will nur kurz 900 GB Daten übertragen, aber die SSD passt nicht richtig - Kommt dann auf geniale Idee und nutzt Item, das jeder von uns zu Hause hat   5     1

vor 8 Stunden

Spieler will nur kurz 900 GB Daten übertragen, aber die SSD passt nicht richtig - Kommt dann auf geniale Idee und nutzt Item, das jeder von uns zu Hause hat
Das allererste LEGO-Set hieß noch gar nicht LEGO und benutzte komplett andere Klemmbausteine

vor 8 Stunden

Das allererste LEGO-Set hieß noch gar nicht "LEGO" und benutzte komplett andere Klemmbausteine
mehr anzeigen