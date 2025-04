Oblivion Remastered - Die besten Sternzeichen für eure Klasse

Welches Sternzeichen hilft euch am besten gegen die Horden von Oblivion. Wir verraten es euch.

Neben einer Rasse und Klasse müsst ihr in The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered auch ein Sternzeichen zum Beginn der Charaktererstellung wählen. Diese können euch starke Boni für eure Attribute gewähren und sogar zusätzliche Fähigkeiten. Aber nicht alle eignen sich auch für alle Klassen.

Warum sind manche Sternzeichen besser als andere?

In Oblivion habt ihr neben dem Level eurer Fähigkeiten auch Statuswerte. Diese spielen eine große Rolle, wie sich euer Charakter entwickelt.

So gibt euch Intelligenz nicht nur erhöhten Schaden auf Magie, sondern auch Magicka in Höhe des doppelten Intelligenz-Wertes. Stärke lässt euch mehr Schaden im Nahkampf verursachen und erhöht die Traglast des Charakters enorm.

Besonders wichtig ist Beständigkeit. Denn hier erhaltet ihr zehn Prozent des Wertes als Lebenspunkte bei jedem Levelaufstieg. Die bekommt ihr aber nicht rückwirkend, wie bei Intelligenz. Das heißt, dass ihr den Wert so schnell wie möglich erhöhen müsst, damit ihr nicht zu schwach werdet.

Zeichen wie der Turm funktionieren nur einmal oder wenige Male pro Tag. Sie halten nicht mit permanenten Statusboni mit.

Aus diesen Gründen sind alle Sternzeichen, die euch einen Bonus auf die richtigen Werte geben, sehr viel besser als die Konkurrenz. Insbesondere solche, die euch nur einmal am Tag eine Fähigkeit nutzen lassen, wie Der Schatten oder Der Turm.

Hier könnt ihr die passenden Fertigkeiten skillen. Der Turm ist zum Beispiel schon nach wenigen Leveln mit Sicherheit unnütz. Der Schatten lässt sich mit einem einfachen Illusionszauber ersetzen.

Die besten Sternzeichen

Da also reine Statuswerte am wertvollsten sind, fallen schon einmal viele Sternzeichen weg. Aber es gibt immer noch genug Auswahl für unterschiedliche Arten von Charakteren.

Der Krieger

Der Krieger ist eigentlich für alle Klassen sehr gut nutzbar. Noch mehr, wenn ihr gerne mit Nahkampfwaffen draufhaut.

Eigenschaften:

Stärke +10

Beständigkeit +10

Dieses Sternzeichen dürfte wohl das Beste sein, das ihr auswählen könnt. Stärke gibt euch mehr Traglast und Nahkampfschaden mit den meisten Waffen. Mehr Traglast führt euch zu mehr Gold, weil ihr einfach zusätzlich Beute in Dungeons einstecken könnt. Daher solltet ihr den Bonus nicht unterschätzen, auch als Magier oder Schurke.

Beständigkeit ist immer der erste Wert, den ihr auf 100 bringt. Einen Vorsprung von zehn Punkten solltet ihr nicht unterschätzen.

Der Magier

50 Magicka entsprechen 25 Intelligenz. Kein schlechter Schnitt, wenn ihr Magie nutzt.

Eigenschaften:

Magicka +50

Hieß es gerade nicht noch, dass Statuswerte über alles gehen? Korrekt! Denn 50 Punkte Magicka sind dasselbe, als wenn ihr 25 Punkte mehr Intelligenz hättet. Zudem skaliert die Magicka-Regeneration von Willenskraft mit eurer maximalen Magicka.

Ihr schlagt als Magier hier also zwei Fliegen mit einer Klappe. Natürlich könnt ihr auch Der Lehrling wählen, für noch mehr Magicka. Aber die Nachteile überwiegen hier doch massiv. Viele Gegner verursachen Magieschaden und die erhöhte Anfälligkeit kann euch schnell umbringen.

Der Dieb

Wenn ihr thematisch einen Schurken spielen wollt, macht ihr mit dem Dieb nichts falsch. Aber von Schnelligkeit habt ihr nicht wirklich was.

Eigenschaften:

Agilität +10

Tempo +10

Glück + 10

Erhöhte Agilität ist gerade für Bogenschützen wichtig und gibt euch auch mehr Ausdauer. Tempo ist hingegen recht sinnlos. Aber der Bonus ist auch nicht verkehrt, wenn ihr viel durch Dungeons rennt.

Interessant ist allerdings Glück. Ein Bonus von zehn Punkten gibt euch zusätzlich vier Punkte in allen Fähigkeiten. Das ist gerade am Anfang ein guter Bonus. Zusätzlich braucht ihr weniger Level, um alle Werte aufs Maximum zu bringen. Denn Glück ist viermal so teuer zu steigern wie alle anderen Werte.

Die Fürstin

Für Mischklassen ist die Fürstin die perfekte Wahl.

Eigenschaften:

Willenskraft +10

Beständigkeit +10

Dies ist das beste Zeichen, wenn ihr eine Mischklasse spielt, die Magie und Kampf miteinander verbindet. Ihr habt ausreichend Lebenspunkte, um alles zu überleben, und genug Willenskraft, dass ihr günstige Heil- und Schadenszauber spammen könnt.

Welches ist euer liebstes Sternzeichen in Oblivion?