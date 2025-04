Oblivion Remastered - Interaktive Map: Alle Oblivion-Tore, Daedra-Schreine und mehr

Auf unserer interaktiven Map findet ihr alle wichtigen Orte in Cyrodiil.

Damit ihr euch in der großen Spielwelt von Oblivion Remastered zurechtfindet und immer stets die Orte findet, die ihr gerade sucht, haben unsere Kolleg*innen von GamePressure erneut eine super informative und interaktive Map für euch gebastelt.

Interaktive Karte zeigt euch in Oblivion ganz Cyrodiil

Auf der interaktiven Karte könnt ihr mit dem Mausrad oder alternativ via Touch-Geste rein- und rauszoomen. Am linken Rand könnt ihr zudem die Orte beziehungsweise Points of Interest auswählen, die euch interessieren.

Link zum Gamepressure-Inhalt

Folgende wichtige Orte könnt ihr einstellen:

Magiergilde

Diebesgilde

Arena

Ayleid-Ruinen

Camps

Höhlen

Städte

Daedra-Schreine

Elfenruinen

Festungen

Gaststätten

wichtige Sehenswürdigkeiten und POIs

Minen

Oblivion-Tore

Runensteine

Siedlungen

Zudem könnt ihr euch auf der interaktiven Karte Bosse, Quests und wichtige NPCs anzeigen lassen.

Seid ihr übrigens auf der Suche nach den daedrischen Artefakten, zeigt euch Kollege Stephan in seinem Guide nicht nur, wo ihr sie findet, sondern auch, was euch die Belohnungen einbringen:

Mehr zum Thema Alle 15 deadrischen Artefakte und wo ihr sie findet von Stephan Zielke

Sucht ihr weitere Hilfe für Oblivion Remastered, werdet ihr im Guide-Bereich auf GamePro ganz sicher fündig. Hier erklären wir euch unter anderem, wie ihr das eher lästige Schlösser knacken umgeht und spielend leicht jede Truhe öffnet. Wollt ihr direkt zum Spielstart ein starkes Schwert und eine mächtige Rüstung haben, gibt's ebenfalls den passenden Tipp von uns.

Oblivion Remastered ist am 21. April 2025 für PS5, Xbox Series X/S und PC erschienen.