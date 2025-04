Oblivion Remastered - Alle 15 deadrischen Artefakte und wo ihr sie findet

Wenn ihr eine solche Statue entdeckt bekommt ihr nicht nur garantiert eine coole Quest, sondern auch die mächtigsten Gegenstände des Spiels.

Die daedrischen Artefakte findet ihr in allen Teilen der The Elder Scrolls-Serie, wo sie zu den stärksten Items gehören, die ihr besitzen könnt. Das ist auch in Oblivion Remastered nicht anders.

Wo genau ihr sie bekommt und was ihr braucht, um die passenden Quests freizuschalten, verraten wir euch hier.

Alle Schreine in der Übersicht

Um die passenden Quest starten zu können, braucht ihr drei Dinge:

Ihr müsst zum passenden Schrein reisen.

Ihr braucht den passenden Level.

Ihr benötigt manchmal einen Gegenstand.

Wo ihr die einzelnen Schreine finden könnt, verrät euch die Karte der Kollegen von GamePressure. Wir hingegen geben euch eine Übersicht über die Belohnungen und was ihr braucht, um sie einzusacken:

Alle Belohnungen der Deadra-Quests

Wenn ihr eine spezielle Belohnung sucht, dann nutzt die folgenden Links, um zum passenden Artefakt zu springen:

Die Altäre findet ihr verteilt in der Welt. Bringt ihnen Opfergaben und ihr bekommt die Quests.

Azuras Stern

Gott: Azura

Azura Level: 2

2 Benötigt: Glühstaub

Den Glühstaub findet ihr in der Nähe des Schreines. Macht die Quest am besten so früh wie möglich, denn Azuras Stern gehört mit zu den besten Artefakten. Er ist ein unendlicher Seelenstein, den ihr immer wieder mit den mächtigsten Seelen befüllen könnt.

Wabbajack

Gott: Sheogorath

Sheogorath Level: 2

2 Benötigt: Kleiner Seelenstein, Salat und Garn

Sheogorath ist sehr eigen. Er redet nur mit euch, wenn es regnet und hat auch keine Lust auf ein Gespräch, wenn ihr gerade seine Quest in dem DLC erledigt.

Aber der Aufwand lohnt sich. Der Wabbajack verwandelt Kreaturen in Tiere. Damit könnt ihr dann auch mal einen schweren Boss in ein Schaf verwandeln, das mit einem Schlag umfällt.

Schädel der Korruption

Gott: Vaermina

Vaermina Level: 5

5 Benötigt: Schwarzer Seelenstein

Der Zauberstab aus der Quest ist mehr ein Gimmick als wirklich hilfreich. Er erschafft von jedem Ziel einen bösen Zwilling.

Namiras Ring

Gott: Namira

Namira Level: 5

5 Benötigt: maximal 20 Charisma

Falls ihr für den Altar zu viel Charisma habt, dann solltet ihr euch mit billigem Wein betrinken. Das senkt das Charisma jedes mal um 10 Punkte.

Als Belohnung für die Quest gibt es Namiras Ring, der 12 % physischen und 10 % magischen Schaden auf Angreifer zurückwirft.

Blutige Rose

Gott: Sanguine

Sanguine Level: 8

8 Benötigt: Cyrodilischer Branntwein

Den Wein bekommt ihr in fast allen Schlössern und Herrenhäusern.

Die Rose ist eines der schlechtesten Artefakte. Ihr beschwört einen Deadra, der alle Ziele im Umkreis angreift. Gibt es keine Feinde mehr, dann greift er euch an. Was für ein Deadra beschworen wird, ist zufällig.

Zauberbrecher

Gott: Peryite

Peryite Level: 10

10 Benötigt: -

Die Quest ist schnell erledigt und die Belohnung kann sich sehen lassen. Zauberbrecher ist ein Schild, das 30 % des Zauberschadens zurückwirft.

Skelettschlüssel

Artefakte wie der Skelettschlüssel sind bis zum Ende des Spiels nützlich.

Gott: Nocturnal

Nocturnal Level: 10

10 Benötigt: -

Falls ihr das Schlösserknacken-Minispiel hasst, dann ist jetzt eure Stunde gekommen. Der Skelettschlüssel (im Remaster Generalschlüssel) ist ein unzerbrechlicher Dietrich, der eure Fähigkeit Sicherheit um 20 Punkte erhöht.

Ring der Khajiiti

Gott: Meridia

Meridia Level: 10

10 Benötigt: Überreste von Toten, z.B. Knochenmehl

Der Ring gibt euch einen konstanten Chamäleon-Effekt von 35 % und 10 Punkte mehr Schnelligkeit.

Volendrung

Gott: Malacath

Malacath Level: 10

10 Benötigt: Trollfett

Volendrung gehört nicht gerade zu den besten Waffen. Paralyse und fünf Punkte Gesundheitsentzug können nicht mit anderen Waffen mithalten.

Ebenholzklinge

Gott: Mephala

Mephala Level: 15

15 Benötigt: Tollkirsche

Das Katana, das ihr als Belohnung bekommt, ist gut gegen Magier, denn jeder Schlag legt einen Stille-Effekt auf euer Ziel.

Molag Bals Streitkolben

Gott: Molag Bal

Molag Bal Level: 17

17 Benötigt: Löwenfell

Der Streitkolben absorbiert Stärke und Magie, was nicht wirklich mit anderen Waffen mithalten kann.

Haut des Retters

Gott: Hircine

Hircine Level: 17

17 Benötigt: Wolf- oder Bärenpelz

Als Belohnung bekommt ihr eine leichte Brustrüstung mit 25 % Magieresistenz. Das ist nicht schlecht, aber wenn ihr selbst eure Ausrüstung verzaubert, könnt ihr bessere Effekte erzielen.

Goldbrand

Gott: Boethia

Boethia Level: 20

20 Benötigt: Deadraherz

Goldbrand gehört mit zu den stärksten Waffen in Oblivion. 22 Feuerschaden bei jedem Schlag summieren sich bei rascher Schlagfolge sehr schnell.

Maske von Clavicus Vile oder Umbra

Gott: Clavicus Vile

Clavicus Vile Level: 20

20 Benötigt: 500 Gold

Bei dieser Quest könnt ihr euch die Belohnung aussuchen. Umbra ist eines der stärksten Schwerter des Spiels, mit dem ihr Seelen einfangen könnt. Zusammen mit Azuras Stern ist es perfekt dazu geeignet, um eure magischen Waffen immer voll zu halten.

Ihr könnt das Schwert aber auch gegen die Maske eintauschen, die euch 20 Charisma gibt. Das lohnt sich eher weniger.

Oghma Infinitum

Gott: Hermaeus Mora

Hermaeus Mora Level: 20

20 Benötigt: Alle anderen Deadra-Quests müssen abgeschlossen und die Quest “Blut der Deadra” muss mindestens gestartet sein.

Beim Abschluss dieser Quest erhaltet ihr das Buch Oghma Infinium. Zwei Attribute können damit um zehn Punkte gesteigert werden, sowie drei Skills um zehn Punkte.

Welche das sind, bestimmt der Pfad, für den ihr euch entscheidet:

Pfad des Stahls: Tempo, Stärke sowie Klinge, Stumpe Waffe, Schwere Rüstung

Tempo, Stärke sowie Klinge, Stumpe Waffe, Schwere Rüstung Pfad der Schatten: Agilität, Tempo und Leichte Rüstung, Sicherheit, Schleichen

Agilität, Tempo und Leichte Rüstung, Sicherheit, Schleichen Pfad des Geistes: Intelligenz, Willenskraft und Beschwörung, Zerstörung, Wiederherstellung

Sowohl Attribute als auch Fähigkeiten können damit sogar über 100 gesteigert werden. Für Skills lohnt sich das nicht, da ihr keine weiteren Boni freischaltet, aber Attribute geben euch ihre vollen Boni.