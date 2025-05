Verbrechen lohnt sich nur Barfuß - Oblivion Remaster Fan fällt große Änderung am Schleichen auf

Kein Schleichen mehr in schwerer Rüstung? Das Remaster von Oblivion führt eine wichtige Änderung ein.

Das Oblivion Remaster bleibt dem Original in den meisten Punkten treu. Dennoch gibt es ein paar kleine Unterschiede, die sich teilweise massiv auf das Gameplay auswirken. So sind großangelegte Raubzüge in Plattenpanzerung wohl nicht mehr möglich.

Schuhe sind wichtiger denn je

Dem Reddit-User voruvi ist aufgefallen, dass sich der Beschreibungstext der Fähigkeit Schleichen geändert hat. Ursprünglich erhielt man auf Stufe 50 einen Bonus, der Diebestouren stark vereinfachte.

Die Beschreibung des Gesellen-Levels lautet nämlich ursprünglich, dass das Gewicht von Schuhen keine Auswirkung mehr auf das Schleichen hat. Nun jedoch gibt es einen kleinen aber feinen Unterschied. Im Remaster lautet der Text: “Du bewegst dich leiser, selbst beim Rennen oder Tragen schwerer Schuhe”.

Dies hat der Thread-Ersteller ausgiebig getestet. Und tatsächlich ist es selbst auf Schleichen 100 fast unmöglich, mit schweren Schuhen herumzuschleichen. Und das ist noch nicht alles. Oblivion Remastered hat hier einige sehr merkwürdige Interaktionen mit Fähigkeiten und bestimmten Rüstungen.

Voller Plattenpanzer und barfuß

So scheinen selbst kleinste Gewichtsunterschiede einen großen Unterschied zu machen. Selbst der Wechsel von Glas-Stiefeln mit Gewicht vier zu einfachen Schuhen mit Gewicht zwei ist wohl deutlich merkbar.

Am besten schleicht ihr aber, wenn ihr komplett barfuß seid. Lustigerweise könnt ihr aber ansonsten einen vollen Plattenpanzer tragen. Nur das Gewicht der Schuhe macht einen Unterschied.

Hier bringt es übrigens auch nichts, wenn ihr etwa schwere Rüstung auf Stufe 100 habt und sie nichts mehr wiegt, wenn ihr Plattenpanzer tragt. Das ursprüngliche Gewicht der Schuhe wird immer noch eingerechnet.

Anders als bei beschworenen Schuhen, die an sich ein Gewicht von null haben und genauso funktionieren, als wärt ihr barfuß. Sowieso scheint Magie besser zu funktionieren als der Schleichen-Skill. Denn Unsichtbarkeit macht euch auch komplett lautlos.

Besonders witzig ist aber, wie Oblivion die Arena-Rüstung behandelt. Die besteht nämlich nur aus einem einzigen Teil, was 75 Kilogramm wiegt. Das Spiel berechnet dies beim Schleichen so, als würdet ihr das gesamte Gewicht an den Füßen tragen.

