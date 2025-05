Oblivion Remastered: Spieler entdeckt einen Teppich in der Spielwelt und der liegt 1:1 auch in seiner echten Küche

Hat die Kaiserstadt etwa einen IKEA, von dem wir bisher nichts wussten?

Dass die Grafik von Oblivion Remastered bedeutend besser geworden ist, als noch im Original von 2006, steht außer Frage. Aber als fotorealistisch hätten wir sie nicht eingeschätzt - bis heute.

Ein Teppich so alt wie Oblivion

Im Subreddit r/oblivion postete die Userin nakanamaka ein kurzes Video mit dem schlichten Titel: „Same rug“ (auf Deutsch: “Derselbe Teppich”). Darin zu sehen: ein mit feinen Mustern verzierter Teppich im Oblivion Remaster – und nur ein paar Schritte weiter das Real-Life-Pendant in der heimischen Küche.

Das Muster ist dabei vollkommen identisch. Selbst könnt ihr den Teppich übrigens im Keller von Seridurs Haus begutachten, das ihr während der Quest „Der Orden des Tugendhaften Blutes“ in der Hauptstadt besucht.

Wie der Teppich ausgerechnet in Cyrodiil gelandet ist, ist unklar. Aber die Community hat ein paar Ideen.

Bethesda hat den IKEA-Katalog geplündert

Während die einen ein vielleicht unentdecktes Oblivion-Portal in der Nähe vermuten und andere einen Plan der Neun vermuten, so gibt es dafür wohl eine etwas logischere Erklärung.

Denn auf die Nachfrage, woher sie den Teppich hat, gibt sie zu, dass es sich um ein altes Stück handelt, was durchaus aus der Zeit stammen könnte, in der Oblivion veröffentlicht wurde. Er gehörte der Stiefmutter ihres Ehemanns, die den jetzt berühmten Teppich nicht beim Umzug mitnehmen wollte und der bestimmt schon in den 2000ern in ihrem Haus lag.

Daher sind die Chancen nicht schlecht, dass derselbe Teppich vielleicht auch das Haus eines damaligen Mitarbeitenden von Bethesda verschönert hat. Reale Objekte einzuscannen und in Videospielen als Texturen zu verewigen, ist keine Seltenheit.

Solltet ihr also demnächst einen alten IKEA-Katalog finden, könnt ihr vielleicht auch einige Möbelstücke aus Oblivion oder Skyrim wiederfinden.

Habt ihr auch schon mal einen Gegenstand aus eurem Haus in einem Videospiel wiedergefunden?