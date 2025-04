Oblivion Remastered - So heilt ihr Vampirismus in wenigen Minuten

Vampirismus heilt ihr mit einer längeren Questreihe oder schmeißt nach fünf Minuten etwas Salz ins Wasser.

Wie in jedem The Elder Scrolls-Spiel könnt ihr auch in Oblivion Remastered wieder zum Vampir werden. Das hat zwar auch seine Vorteile, doch kann auf Dauer recht nervig sein. Wenn ihr also wieder sonnenbaden wollt, dann gibt es ein paar Möglichkeiten den Prozess umzukehren.

Heilt Vampirismus, bevor er ausbricht

Als Erstes solltet ihr vor allem darauf achten, dass ihr überhaupt nicht zum Vampir werdet.

Wenn ihr gegen Vampire in Oblivion kämpft, haltet die Effekte im Auge. Porphyric Hemophilia ist eine Krankheit, die fast alle Schutzmaßnahmen gegen gewöhnliche Erkrankungen durchschlägt.

Trotzdem lässt sie sich für drei Tage entfernen, wie alle anderen Krankheiten auch. Schluckt einen Trank oder geht zum nächsten Tempel und betet an einem Altar. Das sollte den Effekt entfernen, bevor ihr vollständig zum Vampir werdet.

Die normale Heilung für Vampirismus

Wenn es zu spät ist und ihr doch zum Vampir geworden seid, dann gibt es zwei Möglichkeiten, wie ihr euch heilen könnt. Für die Erste davon müsst ihr in die Kaiserstadt, genauer gesagt zur Arkanen Universität.

Raminus Polus startet die Questreihe zum Heilen eures Zustands.

Sprecht im Eingangsbereich mit Raminus Polus. Ihr trefft ihn nur tagsüber an, was eine gewisse Ironie hat, wenn man euren Zustand bedenkt. Befragt ihn zu Vampirismus und er leitet euch weiter nach Skingrad.

Sprecht in der Burg mit Hal-Liurz und danach mit Janus Hassildor. Letzterer ist auch ein Vampir, genauso wie seine Frau Rona. Für diese möchte er ebenfalls ein Heilmittel und leitet euch dafür weiter zu Melisande, die ihr südlich von Cheydinhal antrefft.

Achtet aber darauf, dass ihr am besten schon fünf leere große Seelensteine mitbringt. Vorher hilft sie euch nicht. Dann benötigt sie einige Zutaten:

sechs Knoblauch

fünf Nachtschattenblätter

zwei Blutgras

Blut eines Argoniers

Staub des Vampirs Hindaril

Die ersten drei Sachen könnt ihr kaufen. Für das Blut müsst ihr einen beliebigen Argonier mit dem Messer von Melisande töten. Das kann einfach ein Bandit sein.

Den Vampir findet ihr in einer Höhle am Pantherfluss. Bringt dann alle Zutaten zurück zur Hexe und ihr erhaltet die Heilung und einen Gegenstand für Rona.

Wir raten euch zuerst Rona zu heilen und dann später euch selbst, wenn die Quest abgeschlossen ist. Ansonsten kann es zu Bugs kommen.

Schnelle Heilung in der Ätzhohnsenke

Zum Glück enthält das Remaster alle DLC. Daher geht die Heilung auch etwas schneller.

Lauft von Leyawiin zur Küste im Südosten. Dort findet ihr auf einer kleinen Insel die Ätzhohnsenke. Die Quest dafür bekommt ihr automatisch, wenn ihr euch nähert.

Taucht ins Wasser, um den Eingang zu finden. Begebt euch danach in den Kapellen-Bereich des Verstecks und sucht nach einen Raum mit einem Obelisken in einem Wasserbecken.

An der Seite findet ihr eine Reinblut-Kristallformation. Daraus könnt ihr Reinblutsalze nehmen und euch danach ins Wasserbecken stellen. Klickt auf den Obelisken und ihr seid direkt geheilt.

Mit dem Laufweg zur Ätzhohnsenke kostet euch das gerade einmal fünf Minuten.