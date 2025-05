Oblivion Remastered - Kopfgeld loswerden und nicht im Gefängnis landen, so geht's

Wachen in Oblivion lassen euch nicht so leicht vom Haken.

Verbrechen lohnen sich in Spielen wie The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered immer. Denn so kommt ihr recht leicht an Ausrüstung und Gold, die euch das Abenteuer bedeutend vereinfachen. Werdet ihr jedoch erwischt, dann wird ein Kopfgeld auf euch ausgesetzt, das oftmals höher ausfällt, als euch lieb ist.

So funktionieren Kopfgelder

Je nachdem, wie schwer eurer Verbrechen ausfällt und ihr von einem NPC beobachtet werdet, erhaltet ihr ein Kopfgeld. Das berechnet sich recht einfach:

Stehlen: 0.5*Itemwert

0.5*Itemwert Schlösserknacken: 5 Gold

5 Gold Hausfriedensbruch: 5 Gold

5 Gold Taschendiebstahl: 25 Gold

25 Gold Angriff auf eine Person: 40 Gold

40 Gold Gefängnisausbruch: 50 + 50*(jede integrierte Tür)

50 + 50*(jede integrierte Tür) Pferdediebstahl: 250 Gold

250 Gold Mord: 1.000 Gold

Ein wenig Mathematik kann sich durchaus lohnen. Denn alle Kopfgelder unter 1000 Gold (Septimen) lassen sich bedeutend einfacher loswerden, als darüber. Macht euch dies also bewusst, falls ihr versucht den nächsten Händler auszurauben.

2:13 Oblivion: Das Remaster ist real und zeigt im Release-Trailer das Gameplay im neuen Look

Autoplay

Werdet ihr erwischt, dann beginnen die Wachen nach euch zu suchen und ihr habt keine Möglichkeit zur Schnellreise. Ihr könnt fliehen und wenn keine feindlich gesonnenen NPCs mehr in der Nähe sind, ist die Schnellreise wieder möglich.

Die Zitternden Inseln (Shivering Isles) haben übrigens eine eigene Rechtsauffassung. Daher werdet ihr dort nicht gesucht, wenn ihr in Cyrodiil etwas angestellt habt und natürlich auch andersherum.

Kopfgelder loswerden

Im Grunde gibt es nur zwei Möglichkeiten, wie ihr ein Kopfgeld endgültig loswerden könnt. Entweder ihr interagiert mit einer der Wachen oder ihr sucht einen Doyen der Diebesgilde auf.

Die Wachen

Bei Wachen könnt ihr am einfachsten das Kopfgeld verlieren. Aber dabei kommt es auf drei Faktoren an:

Höhe des Kopfgeldes

Wie sehr die Wache euch mag

Euer Ruf

Wachen werden bei einem Kopfgeld unter 1.000 Gold nicht aktiv nach euch suchen. Ihr könnt euch immer noch frei bewegen. Sie erwähnen eure Verbrechen nur, wenn ihr sie direkt ansprecht.

Wenn ihr mit der Wache befreundet seid, also mit ihr einen Beziehungswert über 90 habt, dann wird sie euch das Kopfgeld sogar erlassen. Den Wert könnt ihr durch das Überzeugen-Minispiel erreichen oder einen passenden Zauber wirken, bevor ihr mit einer Wache sprecht.

Dafür darf euer Ruf aber nicht zu schlecht sein. Oblivion merkt sich all eure Verbrechen und Aufträge für Diebesgilde bzw. Dunkle Bruderschaft. Das senkt euren Ruf über die Zeit und sollte der Wert 100 erreicht haben, dann hilft euch keine Wache mehr freiwillig.

Meistens ist es keine gute Idee sich den Wachen zu widersetzen.

Bei einem Kopfgeld bis 5.000 Gold könnt ihr den Wert bezahlen. Aber ihr werdet auf jeden Fall mitgenommen und durchsucht. Dabei werden euch alle gestohlenen Güter abgenommen.

Bei einem Kopfgeld von über 5.000 Gold habt ihr keine Wahl mehr zu zahlen. Ihr landet direkt im Gefängnis und müsst eure Zeit absitzen.

Ihr habt einen Tag Gefängnis für jeweils 100 Gold an Kopfgeld. Jeden Tag, den ihr im Gefängnis verbringt, verliert ihr einen Punkt in einer zufälligen Fähigkeit. Es kann sich also lohnen zu fliehen, aber das erhöht euer Kopfgeld weiter.

Die Diebesgilde

Wenn ihr der Diebesgilde angehört, dann könnt ihr dort auch eurer Kopfgeld loswerden. Billig wird dies allerdings auch nicht. Ihr müsst hier trotzdem die Hälfte des Wertes berappen, um euch freizukaufen, da hier einige Gefallen eingefordert werden.