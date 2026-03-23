Chopper von One Piece sollte ursprünglich komplett anders aussehen und war das pure Gegenteil vom finalen Design

Chopper kann nicht glauben, dass er fast so ausgesehen hätte. (© Eiichiro Oda, Shueisha / Toei Animation)

Nachdem auch nun die zweite Staffel der Live-Action-Serie von One Piece ausgestrahlt wurde, haben wir uns noch einmal den damaligen Entwurf von Eiichiro Oda zu Chopper an sich angeschaut. Denn das niedliche kleine Rentier hatte zu Beginn ein ganz anderes Aussehen – und Fans sind froh, dass es am Ende angepasst wurde und weder für den Manga, Anime oder die Live-Action benutzt wurde.

Update am 23. März 2026: Dieser Artikel erschien bereits in einer früheren Version auf GamePro.de und wurde aufgrund der Veröffentlichung der zweiten Staffel der One Piece Live-Action-Serie textlich angepasst und überarbeitet. Wir haben den Artikel demnach neu hochgezogen.

Choppers ursprüngliches Design war nicht niedlich

Tony Tony Chopper ist ein kleines niedliches Rentier, das nicht nur Mitglied, sondern auch Maskottchen der Strohhut-Piraten ist. Er kann sich mithilfe von sogenannten Rumble Balls in verschiedene Formen verwandeln und kämpfen. Aber dieses niedliche Aussehen war nicht die eigentliche Vorstellung von One Piece-Mangaka Oda, sondern ein kettenrauchendes und deprimiertes Rentier, das keinen allzu freundlichen Eindruck machte.

Der Reddit-User Competitive_Fruit901 teilte in einem Post eine alte Skizze zu Choppers originalem Design von Oda.

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Der ursprüngliche Chopper war das Gegenteil von freundlich und hilfsbereit. Denn auf der alten Zeichnung Odas ist ein genervtes Rentier in gestreifter Kleidung zu sehen. Unten rechts im Bild befindet sich zudem eine kleine Skizze vom rauchenden Rentier.

Fans spekulieren anhand der Kleidung und seinem aggressiven Gesichtsausdruck, dass Chopper ursprünglich von Oda als kettenrauchender und leicht reizbarer Einbrecher geplant war.

Ein anderer Reddit-User namens JJSilverfin zeigte einen anderen Ansatz von Oda für Choppers damaliges Design.

Aus dem Subreddit r/OnePiece und von Nutzer JJSilverfin. (© Eiichiro Oda, Shueisha / Toei Animation)

In dieser Version trägt das Rentier ein loses Hemd und ein Schwert an der Seite, was darauf hindeutet, dass Chopper als Schwertkämpfer geplant war – oder zumindest im Besitz von Waffen sein sollte. Unverändert von der anderen Skizze raucht er auch in diesem Design und hat außerdem auch deutliche Augenringe und einen recht müden Gesichtsausdruck.

Das lange Gesicht und die recht aggressiv wirkende Persönlichkeit aus den Zeichnungen erinnert einige Fans an den Hund “Chouchou” aus dem Orange Town-Arc, welcher die Tierhandlung nach dem Tod seines Meisters bewacht hat.

Letzten Endes können Fans der Serie nur von Glück reden, dass ich Oda beim Design von Chopper es sich dann doch anders überlegt hat und dieses Konzept auch bei der Live-Action-Serie nicht zum Einsatz gebracht hat.

Wie ist eure Meinung zu einem kettenrauchenden und leicht genervten Rentier und was würdet ihr davon halten, wenn in Zukunft dieses Design von Chopper als Cameo in One Piece auftauchen würde?