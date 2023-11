Tolle Bilder zum kleinen Preis: Der günstigste OLED-TV auf dem Markt ist zum Black Friday nochmal günstiger geworden

Das Angebot ist bis zum 23.11. um 20 Uhr gültig.

Der Black Friday steht direkt vor der Tür. Bevor es bei MediaMarkt und Saturn aber am Freitag so richtig rund geht, läuft schon jetzt die Black Week mit jeder Menge tollen Angeboten und Aktionen. Noch bis Morgen Abend könnt ihr euch so den aktuell günstigsten OLED TV auf dem Markt nochmal ein bisschen günstiger sichern.

Black Friday: LG OLED TV im Angebot

4K OLED hat sich in den letzten Jahren als eine der führenden Technologien auf dem Fernseher-Markt entwickelt. Dadurch, dass bei dieser Technologie keine Hintergrundbeleuchtung benötigt wird, sind die Modelle besonders dünn und bieten die besten Kontraste. Davon profitiert ihr besonders bei Filmen, Serien und Spielen mit dunklen Bildern.

Auch wenn sich der Preis in den letzten Jahren verbessert hat, gehören die meisten OLED-Fernseher nach wie vor in die absolute Oberklasse. Ein paar günstigere Modelle gibt es mittlerweile aber trotzdem. Der LG OLED A29LA mit 48 Zoll Bildschirmdiagonale ist aktuell der günstigste auf dem Markt. Und zum Black Friday ist er jetzt nochmal reduziert.

So könnt ihr euch den schicken Fernseher aktuell bei MediaMarkt schon für nur 599€ bestellen. Der Versand ist obendrein kostenlos.

Die UVP des TVs ist mit 1549€ angegeben, der Rabatt entspricht also knapp 61%. Generell war das Modell noch nie günstiger und zuletzt im August unter 650€ zu haben.

Schnappt euch jetzt den OLED TV im Angebot.

Das bietet der Fernseher

Der günstige Preis kommt natürlich nicht von ungefähr. Im Vergleich mit den Top-Modellen verzichtet LG hier auf ein paar Features. Einerseits ist der Fernseher mit 48 Zoll relativ klein. Wenn ihr keinen riesigen Bildschirm braucht, ist das natürlich eher ein Vorteil als ein Nachteil. Die Bildqualität ist natürlich trotzdem erstklassig.

Ein weiterer Nachteil ist die Bildwiederholrate, die nur bei 60Hz liegt. Wenn ihr etwa alles aus der PS5 oder der Xbox Series X/S herausholen wollt, braucht ihr ein Gerät, dass mindestens 120Hz bietet. (So wie dieses hier) Für die PS4 oder die Nintendo Switch sind 60Hz allerdings absolut ausreichend.

Alles in allem müsst ihr also ein paar Abstriche machen, die allerdings nicht jedem gleich wichtig sein dürften. Wenn ihr einfach nach einem neuen Fernseher mit tollen Bildern für Filme, Serien und Sport seid, könnte dieses Modell genau richtig für euch sein.

Die wichtigsten technischen Daten auf einen Blick:

Bildschirmauflösung 3.840 x 2.160 Pixel Bildschirmdiagonale 121 cm / 48 Zoll Bildwiederholungsfrequenz 60 Hz Bildverhältnis 16:9 High Dynamic Range (HDR) Cinema HDR mit Dolby Vision IQ,

HDR10 Pro und HLG

