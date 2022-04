Olli Olli World ist das perfekte Spiel in einer der spannendsten Phasen meines Lebens

Studio: Roll7 Release: 08.02.2022 Plattformen: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S/X, Switch, PC Genre: Trendsport

In den letzten Wochen und Monaten sind einige hochkarätige Klopper , wie Dying Light 2, Horizon Forbidden West oder Elden Ring erschienen. So unterschiedlich sie auch sind, eine Sache haben sie gemeinsam - sie sind richtige Zeitfresser.

Locker 100 Stunden und mehr lassen sich im verbotenen Westen oder den Zwischenlanden verbringen. Bei Dying Light 2 warb Studio Techland sogar mit der absurden Zahl von 500 Stunden, die wir benötigen würden, wenn wir alles im Spiel sehen möchten.

So gern ich persönlich viel Zeit in gute Spiele versenke, so sehr ist diese oftmals auch begrenzt. Im Alltag wollen schließlich die Arbeit, Familie und Freundeskreis oder andere Hobbys ebenfalls ein ordentliches Stück vom wertvollen Zeitkuchen ab haben.

Richtig brenzlig wird es aber dann, wenn besondere Ereignisse oder Lebensumstände dazu kommen und Dinge mal eben über den Haufen werden. Das kann die Prüfungsphase an der Uni, eine frische Liebe oder wie in meinem Fall die Geburt des eigenen Nachwuchses sein.

Ein neues Leben zwischen Tiefkühlpizza und Schlaflosigkeit

Als würde das Leben plötzlich auf dem Kopf stehen - so fühlte es sich an, als unser neuer und winziger Mitbewohner bei uns einzog. Unheimliches Glück, Freude und ganz viel Liebe wechselten sich mit Stress, Müdigkeit und nicht selten auch Verzweiflung ab.

Das eigene Hobby, oder vermeintlich simple Dinge wie essen oder duschen rückte komplett in den Hintergrund. Hunger hatte ich keinen, gerochen habe ich mich auch nicht, denn ich war viel zu sehr damit beschäftigt, zu funktionieren und ständig das kleine Baby anzustarren.

Als sich nach einigen Tagen etwas (neue) Normalität und Routine eingespielt hatte, konnte ich trotzdem nicht so richtig ans Spielen denken. Was würde sich lohnen, wenn man mal eine Stunde zwischendurch Zeit hat und diese nicht selten schon nach fünf Minuten vorbei ist? Ich hätte ein paar Tage für das Tutorial in Dying Light 2 gebraucht und am Ende vermutlich schon wieder vergessen, was am Anfang passiert war.

Ein bestimmter Release sollte mich bei diesem Spagat aber unterstützen. Als großer Skateboard-Fan hatte ich Olli OlliWorld ohnehin schon auf meiner Liste und das Spielprinzip sollte sich als derart perfekt für meine Situation erweisen, wie ich es eigentlich nicht für möglich gehalten hätte.

Darum geht es in OlliOlli World

In Olli Olli World folge ich meinem Charakter auf dem Weg ins Gnarvana, dem Himmel für Skate-Fans. Als unbekanntes Gesicht in der Skater-Szene muss ich mich beweisen und zum nächsten Skate-Wunder werden. Und im Grunde ist damit auch schon die gesamte Geschichte erzählt.

Um dieses große Ziel zu erreichen skate ich auf einem linearen Weg durch fünf verschiedene Biome und deren 2,5D Level. Die haben jeweils ihre ganz eigenen Besonderheiten und Schwerpunkte. So erlerne ich beim Betreten eines neuen Gebiets meist eine neue Fähigkeit, wie bspw. den Wallride. Dieser steht dann für eine Weile im Zentrum der Herausforderungen.

Das sorgt automatisch dafür, dass die Lernkurve ganz organisch mit dem Fortschritt ansteigt, ich mich Schritt für Schritt mit neuen Tricks vertraut mache und mein Repertoire an neuen Fähigkeiten stetig und bis zum Schluss erweitere. Das ist auch nötig, um die Herausforderungen im Verlauf des Spiels zu meistern, denn auch wenn der Anfang sehr einsteigerfreundlich ist, zieht der Schwierigkeitsgrad – zumindest wenn man die optionalen Herausforderungen abschließen will – ab dem vierten Biom merklich an.

Die Steuerung ist erstaunlich reduziert, denn um Flips, Grinds und Grabs zu landen, brauche ich nicht viele Tasten. Für die meisten Tricks benötige ich tatsächlich nur den linken Analog Stick. Drücken wir diesen in eine Richtung, geht die Spielfigur in die Hocke und je nachdem, wie ich den Stick dann bewege und loslasse, wird die gewünschte Aktion durchgeführt.

Die perfekte Baby-Kompatibilität

Die Level in Olli Olli sind sehr kurz und durch diverse Abweigungen darauf ausgelegt, sie mehrfach zu spielen. Perfekt, wenn man nicht weiß, ob man ein paar Augenblicke später den Controller nicht doch wieder gegen eine volle Windel eintauschen muss. Da ich nie länger als wenige Minuten für die Level brauche, ist es auch kein Beinbruch, wenn ich mal zwischendurch abgelenkt werde - gut, zumindest nicht für mich. (Ich sehe deine Blicke, tapfere Spielfigur!)

Das alles hätte mir aber wohl nur sehr wenig genützt, wenn ich für das Spiel die Playstation oder die Xbox hätte anwerfen müssen. Normalerweise wird die Nintendo Switch von mir eher stiefmütterlich behandelt, doch in dieser Situation konnte sie ihre ganze Stärke ausspielen. Im Handheld Modus war kein Zeitfenster zu kurz und kaum eine Situationen ungeeignet, um eine Runde auf dem virtuellen Skateboard zu drehen.

Ob das Baby nun auf meinem Schoß lag, meinen Bauch als Bettchen nutzte oder aber auf meinem Arm liegend einschlief - mit der Switch war das mir alles total egal. Okay, zugegeben - vergesst die Sache mit dem Arm. An diesem Abend musste ich mich zwischen der guten Laune meines Kindes und dem Überleben meines Arms entscheiden - an Spielen war da wirklich nicht zu denken.