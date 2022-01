Bei Dying Light 2: Stay Human wird es sich wahrlich um ein kolossales Projekt handeln. Wie das Entwicklerteam hinter dem Zombie-Shooter nun bekanntgegeben hat, wird der Titel eine Spielzeit von über 500 Stunden bieten. So lange soll es zumindest dauern, um wirklich alles aus dem Spiel herauszuholen. Wer sich nur für die Hauptstory interessiert, ist schneller durch.

Dying Light 2-Spielzeit im Vergleich

Wie lange ist das? Die Verantwortlichen geben einen Vergleich an, damit wir uns besser vorstellen können, wie viel Zeit das komplette Durchspielen von Dying Light 2 in etwa verschlingen wird: Um von Warschau nach Madrid zu laufen, also von Polens Hauptstadt nach Spaniens Hauptstadt, bräuchte man rund 534 Stunden.

Schauen wir uns die Statistiken von HowLongToBeat an, würde sich Dying Light 2 somit in die Top 10 der Videospiele mit der längsten Spielzeit einordnen. Das Videospiel würde nur von Titeln wie Mobius Final Fantasy und Yu-Gi-Oh! Duel Links überholt werden.

Falls ihr den neusten Cinematic-Trailer noch nicht gesehen haben solltet, könnt ihr das hier nachholen:

Normaler Spieldurchlauf erfordert deutlich weniger Zeit

Bei den 500 Spielstunden müssen wir erst einmal schlucken, denn neben Dying Light 2 gibt es noch weitere tolle Spiele-Releases in 2022, denen wir Zeit widmen wollen. Doch das Team gibt Entwarnung: Falls wir nur die Story und die Nebenquests abschließen wollen, benötigen wir etwas weniger als 100 Spielstunden:

Wie lange brauche ich nur für die Story? Das Ganze kann sogar noch weiter verkürzt werden. Wie IGN-Mitarbeiter Dan Stapleton richtig feststellt, gab Techland in einem Interview bekannt, dass die Hauptstory in rund 20 Stunden abgeschlossen sein soll. Das bedeutet, dass die restlichen 480 Spielstunden mit extra Aktivitäten gefüllt sein werden.

500 Stunden? Das sind die Gründe

Wieso ist die Spielzeit so hoch? Gegenüber NVIDIA erklärte Techland bereits, dass die Spielwelt viermal größer ist als noch in Dying Light. Außerdem soll die Qualität der Map deutlich zugenommen haben, sodass es kaum Ecken geben wird, die ohne jeglichen Mehrwert für die Spieler*innen daherkommen.

Was haltet ihr von solch hohen Spielzeiten? Werdet ihr nach dem Abschluss der Hauptstory noch mehr Zeit im Spiel verbringen? Erwartet ihr vielleicht unspannende Spielzeitstreckung?