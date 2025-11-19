One Piece: Diese Woche gibt es wieder keine neue Episode - so geht es im Anime weiter

Der Egghead-Arc scheint von Recap-Episoden geplagt zu sein und, um Ruffys Gear 5-Form wiederzusehen, müsst ihr wieder etwas länger warten.. (Bild: © Eiichiro Oda, Shueisha / Toei Animation)

Fans des One Piece-Animes haben es in letzter Zeit nicht leicht. Zuerst gab es die Ankündigung der anstehenden langen Pause des Animes von Januar bis Ende März 2026 – und jetzt steht eine weitere schlechte Nachricht an: Diese Woche erscheint keine neue Episode, sondern (wieder) ein Recap.

Wir verraten euch, worum es im Recap gehen wird und wann genau ihr wieder ins Geschehen der Egghead-Arc mit Episode 1151 springen könnt.

0:30 Der Anime von One Piece geht bald weiter und feiert das mit offiziellem Trailer zum Egghead Arc

Autoplay

Nach nur fünf Episoden wieder ein Recap – das wird langsam zum regulären Rhythmus!

Ja, richtig gehört: Nach nur fünf Episoden seit dem letzten Recap (anstelle von Episode 1146) gibt es nun erneut eine weitere Folge, in dem Chopper die vorherigen Ereignisse der Arc zusammenfasst – dieses Mal soll es jedoch hauptsächlich um Dr. Vegapunk gehen (via offizielle Episodenvorschau und Insider und X-User Pewpiece).

“Der Anime wird eine Pause am 23. November einlegen und wird von einer weiteren Chopper-Recap-Episode” ersetzt, in der es um Vegapunk geht.”

Am 23. November wird also keine neue Anime-Episode zu One Piece geben. Am 30. November 2025 erscheint folglich dann Episode 1151, in der die Ereignisse vom Egghead-Arc weitergehen und die geheimnisvolle Verbindung zwischen Joyboy und dem Eisenriesen enthüllt wird.

Damit ihr auch in Zukunft keine einzige Episode von One Piece verpasst, seht ihr hier immer den Releasetag und die wichtigsten Informationen zur neuesten Episode:

Wie viele Recaps hatte One Piece bereits seit der Rückkehr im April 2025?

Die Pause im kommenden Jahr ähnelt der von diesem Jahr. Denn der One Piece-Anime hatte zuvor bereits eine längere Pause von sechs Monaten und kehrte erst im April 2025 zurück. Zum großen Comeback gab es eine über einstündige Recap-Folge, die Zuschauer*innen wieder auf den aktuellen Stand des Egghead-Arcs bringen sollte.

Von April bis heute (Episode 1150) sind insgesamt fünf Recap-Folgen innerhalb von nur 33 Episoden erschienen – einschließlich der Zusammenfassung am Tag der Rückkehr. Damit hat der Egghead-Arc im Schnitt alle fünf Folgen eine Pause für ein Recap eingelegt.

Zuzüglich der kommenden Recap-Episode mit Chopper am 23. November liegt der Egghead-Arc seit April bei sechs Recap-Episoden. Falls Toei Animation also bei diesem Rhythmus bleibt, müssen Fans keine weitere Chopper-Folge befürchten.

Die Egghead-Arc müsste dann laut Zeitplan nach fünf weiteren Folgen bereits abgeschlossen sein und der Anime kann dann beruhigt in die angekündigte längere Pause bis April 2026 gehen.

Wie ist eure Meinung zu den wiederholten Recap-Episoden von One Piece und wie gefällt euch der neue Sendeplan des Animes mit nur 26 Episoden pro Jahr ab 2026?