One Piece-Leaks zu Kapitel 1181 teasen eine enge Verbindung zwischen Imu und Joyboy an - und das könnte eine langjährige Community-Theorie bestätigen

Es scheint, als wären die beiden nicht immer verfeindet gewesen und eine scherzhafte Community-Theorie könnte sich als doch nicht so unwahrscheinlich herausstellen.

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Myki Trieu
24.04.2026 | 06:15 Uhr

Eigentlich war die Theorie ja nur als Scherz gemeint. (© Eiichiro Oda, Shueisha Toei Animation) Eigentlich war die Theorie ja nur als Scherz gemeint. (© Eiichiro Oda, Shueisha / Toei Animation)

Eine neue Woche bringt auch diesmal frische Leaks zum kommenden Kapitel von One Piece. Dabei erwarten Fans nicht nur den möglichen Auftakt eines großen Kampfes zwischen Ruffy und Imu, sondern auch neue Hinweise auf Imus Beziehung zu Joyboy.

Besonders spannend: Die aktuellen Leaks deuten darauf hin, dass eine bisher eher scherzhaft betrachtete Fan-Theorie rund um Joyboy und Imu womöglich doch näher an der Wahrheit sein könnte, als zuvor erwartet.

Spoilerwarnung! In den folgenden Abschnitten befinden sich Spoiler zum Manga-Kapitel 1181 und der Beziehung zwischen Joyboy und Imu.

Video starten 0:30 One Piece enthüllt ersten Trailer zur kommenden Elban-Arc im April und zeigt die Strohhüte in neuen Klamotten

Imu erinnert sich im Kampf gegen Loki an Joyboy

Laut Leaks des bekannten Insiders Pewpiece kommt es in Kapitel 1181 zu der ersten echten Auseinandersetzung zwischen Imu und Loki, wobei beide Kämpfer mit ihren stärksten Attacken zuschlagen

Dabei erschafft Imu mit seinen dämonischen Kräften ein Schwert namens “Nemesis”, das verdächtig dem Schwert von Falkenauge gleicht und setzt auch noch denselben Schwertangriff wie der berüchtigte Schwertkämpfer ein.

Mehr zu der Community-Theorie über Falkenauges und Imus mögliche Verwandtschaft findet ihr hier:

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Während der Auseinandersetzung der beiden erklärt Imu dem Riesen-Krieger, dass der menschliche Wunsch nach Macht zu Korruption führt und Menschen aus dem Grund Pakte schließen und auf Deals eingehen.

Laut Imu bedeutet es demnach wahres Glück, sich dominieren zu lassen oder sich jemand anderem unterzuordnen. Dabei erinnert er sich auch an Joyboy. In der kurzen Rückblende scheinen sie Freunde zu sein.

Der Grund für Joyboy und Imus jahrelangen Krieg

Als Imu erstmals in One Piece auftauchte und mit Nefertari D. Lily in Verbindung gebracht wurde, entstand eine langjährige, eher unseriöse, aber beliebte Fan-Theorie: Imu sei in Lily verliebt gewesen – und sie habe sich stattdessen für Joyboy entschieden.

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Lange wurde diese Idee eher als Meme belächelt. Doch durch neue Hinweise auf eine frühere Freundschaft zwischen Imu und Joyboy könnte Eiichiro Oda andeuten, dass Lily tatsächlich ein Auslöser für den Konflikt zwischen den beiden gewesen sein könnte. Irgendetwas muss schließlich zum Bruch geführt haben.

Auch Imus Aussage, dass Menschen durch Unterwerfung wahres Glück finden könnten – während dabei Joyboys Name fällt – lässt sich in diesem Kontext interpretieren. Das könnte darauf hindeuten, dass Joyboys vermutlichen Gefühle für Lily eine Rolle spielten und Imus Reaktion darauf tiefer geht, als bislang angenommen.

Letzten Endes bleibt abzuwarten, was genau zum Bruch der Freundschaft der beiden Hauptfiguren führte und welche Rolle Nefertari D. Lily dabei spielte.

Welche Theorien habt ihr zur Ursache von Joyboys und Imus Konflikt?

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