Die Story des Super Mario-Films hat tatsächlich Auswirkungen auf die Story zukünftiger Spiele

Der Mario-Film, insbesondere die Story von Peach, könnten sich auf zukünftige Spiele auswirken.

Wer den Super Mario Galaxy-Film gesehen hat, weiß, dass der Animationsstreifen die Story eines Hauptcharakters entscheidend umschreibt. Wie Shigeru Miyamoto vor Kurzem in einem Interview mit Nintendo Dream Web (via Videogameschronicle) verraten hat, hat diese Änderung sehr wahrscheinlich Auswirkungen auf kommende Super Mario-Videospiele.

"Es macht Spaß, den Charakter auf verschiedene Weise weiterzuentwickeln"

Achtung, es folgen Spoiler zum Super Mario Galaxy-Film.

Worum es genau geht, können sich alle Kenner*innen des neuesten Mario-Films schon denken: Im Laufe des Leinwandabenteuers wird enthüllt, dass Peach die Schwester von Rosalina ist.

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Als Kind wurde Peach weggeschickt, um ihr Schwesterherz vor einer mysteriösen Bedrohung zu beschützen und regiert seitdem das Pilzkönigreich, nachdem sie herzlich von den Toads aufgenommen wurde.

Und an dieser Hintergrundgeschichte könnten zukünftige Mario-Spiele schließlich anknüpfen.

Auf die Frage des Interviewers hin, ob die Hintergrundgeschichte von Peach aus dem Galaxy-Streifen nun Kanon sei, gibt Miyamoto zunächst zu verstehen, dass sich Nintendo bei den Mario-Spielen in Sachen Background-Storys von bestimmten Charakteren zunächst zurückgehalten habe. Der Grund: Die Entwickler*innen wollten sich bei den Games nicht beschränken:

Da wir nicht immer wissen, welche Art von Spiel wir als Nächstes entwickeln werden, kann es uns letztlich einschränken, wenn wir zu viele Hintergrundgeschichten für Charaktere festlegen. Es ist für mich in Ordnung, an das Gameplay gebunden zu sein, aber ich wollte nicht durch eine von uns geschaffene Geschichte eingeschränkt werden – deshalb haben wir so viele Jahre lang darauf verzichtet, Filme zu machen.

Jetzt, nachdem die Filme die Hintergrundgeschichten der Charaktere weiter ausgekleidet haben, plane Miyamoto, diese als offizielle Lore in kommenden Mario-Games zu etablieren:

Bis wir diesen Film gemacht haben, hatten wir Peachs Herkunft also nicht festgelegt. Aber jetzt, wo der Film existiert, macht es Spaß, den Charakter auf verschiedene Weise weiterzuentwickeln. Daher möchte ich mich in zukünftigen Spielen möglichst an die im Film etablierte Hintergrundgeschichte halten.

Kurzum: Der Fakt, dass Peach und Rosalina Schwestern sind, wird sehr wahrscheinlich auch in kommenden Mario-Games, womöglich sogar im neuen, bislang noch unangekündigten 3D-Mario, eine Rolle spielen.

Dies dürfte aber nicht nur die Geschichte beeinflussen, sondern vielleicht auch das Gameplay: Schließlich ist Peach in den Filmen (zum Glück) endlich aus ihrer veralteten "Jungfrau in Nöten"-Rolle herausgewachsen und tritt aktiver in Erscheinung. Sie beeinflusst entscheidende Entwicklungen in der Story, ohne von Mario oder anderen Charakteren abhängig zu sein. Vielleicht spielt Peach deshalb in zukünftigen Mario-Games auch auf spielerischer Ebene eine größere Rolle als zuvor.

Apropos: Wann können wir mit einem 3D-Mario-Spiel rechnen?

Seit Super Mario Odyssey für die erste Nintendo Switch warten wir vergeblich auf ein neues waschechtes 3D-Mario. Offizielle Infos dazu gibt es noch nicht, dafür aber einige Gerüchte, zuletzt vom bekannten Insider Nate The Hate:

Nicht vor 2027: Ihm zufolge arbeitet Nintendo definitiv an einem neuen 3D-Hüpfabenteuer rund um den Klempner, jedoch brauchen wir vor 2027 nicht damit rechnen.

So gut wie sicher dürfte sein, dass der neue Mario-Ableger für die Nintendo Switch 2 erscheint, sehr wahrscheinlich als Exclusive. Schlicht und einfach, weil in der Vergangenheit jede Nintendo-Konsole ihr eigenes großes Mario-Spiel hatte.

Einer früheren Aussage des Insiders Zippo zufolge soll es sich bei dem neuen 3D-Mario außerdem um das "bestaussehendste Mario-Spiel überhaupt" handeln, Nintendo dürfte also ganz auf die Hardware-Power der Switch 2 setzen.

Was ist eure Meinung dazu, dass die Mario Filme Einfluss auf zukünftige Spiele rund um den schnauzbärtigen Klempner haben könnten?