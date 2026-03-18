PC-Spieler findet 3 RAM-Kits in seiner Garage wieder, die jetzt fast das vierfache des Einkaufspreises wert sind und die Community kann es kaum glauben

Seltener, begehrter Anblick: Drei 32 GB RAM-Kits DDR5-Arbeitsspeicher (Bild: reddit.com/user/KobesHelicopterGhost/).

Die Hardware- und Preiskrise hält weiterhin an. Arbeitsspeicher, SSDs und GPUs kosten so viel wie nie zuvor. Da können sich natürlich all jene glücklich schätzen, die noch in Zeiten Hardware gekauft haben, als die Preise viel niedriger waren. Dieser PC-Bastler hier freut sich gerade, weil er zufällig viel RAM wiedergefunden hat.

PC-Spieler findet überraschend RAM in der Garage wieder

Der ursprüngliche Plan sei gewesen, einen besonders potenten Rechner für Flug-Simulatoren zusammenzustellen. Zumindest der Arbeitsspeicher wurde schon gekauft, auch das ganze Sim-Equipment besitzt der Reddit-User laut eigenen Angaben bereits. Aber daraus wurde bisher nichts.

1:04:55 Gemeinsam durch die Hardware Krise: Warum die RAM-Knappheit uns alle angeht

Autoplay

Statt sich einen absoluten Monster-Rechner zusammenzuzimmern, wurden drei von vier gekauften RAM-Kits in der Garage eingelagert. Als die Person jetzt den Platz für das eigene Auto freiräumen wollte, seien ihr die Arbeitsspeicher-Kits wieder in die Hände gefallen. Oder, anders formuliert:

"Ich habe seltene Artefakte aus meiner Garage ausgegraben, von denen gedacht wurde, sie seien verloren."

Es handelt sich dabei um den guten Stoff, nämlich um DDR5-RAM-Kits, die aus jeweils zwei 16 GB-Sticks bestehen. Insgesamt also stolze 96 GB RAM mit einer Taktrate von amtlichen 5600 MHz. So ein 32 GB-Kit kostet einzeln aktuell um die 465 Euro. Wenn ihr euch generell für die aktuellen RAM-Preise interessiert, haben wir da eine Kleinigkeit für euch vorbereitet.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Wie der oder die Poster*in in einem anderen Kommentar mit einem Screenshot belegt, wurden insgesamt vier dieser Kits für "nur" 673,90 US-Dollar bestellt. Er hat umgerechnet pro Kit also gerade einmal 146,12 Euro bezahlt. Heute kostet so ein Kit allein das Drei- bis Vierfache. Manche Händler rufen sogar über 700 Euro auf.

Das ruft bei der Community große Verwunderung hervor

Die allermeisten Personen in den Kommentaren freuen sich mit dem glücklichen Finder, beglückwünschen und beneiden ihn vielleicht noch. Einige melden aber auch ordentliche Zweifel daran an, ob diese Geschichte so stimmen kann.

Viele können sich nämlich einfach nicht vorstellen, mehrere Hundert Euro oder Dollar für Hardware auszugeben und die dann einfach irgendwo zu vergessen. Selbst bei weniger teuren Anschaffungen wissen die allermeisten Leute in der Community in der Regel eigentlich, dass sie sie getätigt (und wo sie sie hingeräumt) haben.

Wie sieht es bei euch aus? Habt ihr schon einmal etwas in der Richtung gekauft und dann vergessen oder verlegt?