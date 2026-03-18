Geburtstagsparty im Arc Raiders-Stil: Die Deko ist fantastisch, aber beim Buffet wird's makaber

Die Arc Raiders-Party ist ziemlich cool. (Bild: the_offdutyteacher auf TikTok)

Arc Raiders erfreut sich auch ein knappes halbes Jahr nach Release noch immer größter Beliebtheit. Ein Raider hat nun seinen Geburtstag mit einer Mottoparty gefeiert und die Deko kann sich wirklich mehr als sehen lassen.

Arc Raiders-Party mit zahlreichen Details

Wie Geburtstage in der Welt von Arc Raiders gefeiert werden, ist leider nicht überliefert. Vermutlich tun sich Raider einfach zusammen, musizieren ein bisschen und erledigen zur Feier des Tages ein paar fiese Roboter.

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Zum Glück für die Roboter (und die Zivilisation) existiert die Welt von Arc Raiders nur im Spiel. Und in unserer Welt werden Geburtstage am liebsten mit bunten Partys und vielen Freund*innen gefeiert. Und manchmal auch mit lustigen Mottos.

Zum Geburtstag ihres Ehemanns hat die TikTok-Nutzerin "the_offdutyteacher" eine Mottoparty im Stil von Arc Raiders geschmissen und sich dabei ordentlich ins Zeug gelegt. In einem Video zeigt sie Eindrücke von der tollen Deko:

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Es gibt natürlich Plakate und zahlreiche Anspielungen auf Arc Raiders und die Community rund um den Extraction-Shooter. Die Geschenke sind stilecht in einem lootbaren Container versteckt und mit passenden Item-Beschreibungen aus dem Spiel versehen.

Scrappy der Hahn, das inoffizielle Maskottchen von Arc Raiders, ist natürlich ebenfalls mehrfach vertreten. Etwas makaber, aber auch ziemlich witzig, ist dabei das Buffet. Neben einer coolen Torte gibt es nämlich auch frittiertes Hühnchen, das ebenfalls mit einem Bild von Scrappy ausgestattet ist.

Am Ende des Videos darf sich das Geburtstagskind dann über ein paar gelbe Gummienten und einen Tempest-Blueprint freuen. Bleibt nur zu hoffen, dass ihm keiner seiner Gäste auf der Party in den Rücken fällt und mit seinen Geschenken extrahiert.

Insgesamt ist die Deko wirklich durchdacht und ziemlich cool. Es wäre allerdings schade, wenn die Feier nicht in einer riesigen Nerf-Schlacht endet oder zumindest einer der Gäste eine Drohne zur Unterhaltung mitbringt.

Wie gefällt euch die Deko? Würdet ihr eine Arc Raiders-Geburtstagsparty feiern?